Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ que quiere llegar a los 1000 goles y ganar la Nations League. (REUTERS/Mike Segar)

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Cristiano Ronaldo no tiene prisa por irse. A sus 41 años y después de 25 como profesional, entre ellos seis Mundiales, muchos daban por hecho que su etapa al frente de Portugal estaba finiquitada. Nada más lejos de la realidad. “Me ven aquí, así que decidí continuar”, explicó en la rueda de prensa previa al estreno de su selección en la Nations League contra Gales.

‘El Bicho’ compareció en el Portugal Football Summit, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, para hablar de su presente, de su futuro y de los objetivos que todavía mantiene en la cabeza. “Creo que nunca había hablado con tanta gente”, bromeó al principio.

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Pero después fue directo al grano: “Mi objetivo es doble: el gol número 1000 y ganar la Liga de Naciones”. Así, CR7 encabeza de nuevo una selección que quiere revalidar el título, siendo el capitán del nuevo ciclo de Jorge Jesús y una selección lusa que busca el cambio generacional.

Cristiano Ronaldo celebra un gol en el Mundial 2026. (REUTERS/Mike Segar)

El gol 1.000, “la guinda del pastel”

A pesar de que Lamine Yamal le reste importancia a los números en la lucha por el Balón de Oro, las cifras de Cristiano hablan por sí solas: 979 goles en toda su carrera. “Ya he admitido que quiero llegar y que voy a llegar. Pero no es una obsesión, nunca hago las cosas por obsesión. Porque cuando se hace por obsesión, no sale como queremos”, señaló.

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Sí tiene claro cómo le gustaría celebrarlo. “Para mí sería la guinda del pastel. Marcar mi gol número mil con la selección sería la culminación de una bonita historia. Ojalá...”, afirmó.

Cristiano Ronaldo. (Reuters/Jerome Miron)

“Es muy posible que este sea el último año”

En el Mundial 2026, tras la eliminación contra España, Cristiano Ronaldo llegó a plantearse poner punto final a su etapa con la selección. “Siempre estoy pensando en mis decisiones. Pienso en todo. Me ven aquí, así que decidí continuar. Hablé con el presidente y el entrenador, y cuentan conmigo”, explicó.

Por tanto, no ha querido poner fecha a su retirada. “No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saber la respuesta, pero no lo sé”, reconoció.

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Eso sí, su final está más cerca: “Aprendí a vivir el momento a principios de mis 30, así que no lo sé, pero es muy posible que este sea el último año. Os avisaré cuando sea mi último partido”.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

Contra las críticas: “Intentan matarme, pero solo con una escopeta”

A su vez, Cristiano afrontó las críticas por su continuidad en Portugal. “No puedo ser completamente honesto... Tengo que ser políticamente correcto”, avisó antes de explicar cómo percibe el ambiente a su alrededor. “Entiendo que hay algunos medios que intentan matarme, pero solo con una escopeta. E incluso así, esquivó la bala”.

El portugués aseguró que ya está acostumbrado a que haya gente a la que no le guste. “Siempre habrá críticos, incluso cuando hacemos las cosas bien, y mucho más cuando las hacemos mal”, señaló. Y añadió: “Que a media docena de personas no les guste no me afecta”. Su motivación, insistió, está en quienes todavía quieren verlo sobre el césped.

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Cristiano Rinaldo. (Reuters/Maria Lysaker)

Jorge Jesus y un nuevo papel con Portugal

La llegada de Jorge Jesus supone también un cambio para Cristiano. El nuevo seleccionador fue su entrenador la pasada temporada en el Al Nassr y recibió los elogios del capitán portugués. “Fue una elección perfecta. Aporta un ambiente diferente, ideas distintas y un lenguaje diferente”, explicó.

El Comandante, además, dejó claro que está dispuesto a asumir un papel diferente. “Estoy disponible para lo que el entrenador necesite, ya sea para jugar, entrar como suplente o no jugar”. Incluso confirmó que no disputará los cuatro encuentros completos de este parón.

Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Un regreso “muy bonito”

El estreno además tendrá un sabor especial para Cristiano. El partido ante Gales se disputa en el Estadio José Alvalade, el campo del Sporting, donde comenzó su carrera. “Es especial volver al lugar donde empecé. Es muy bonito. Después de tantos años pisando el césped, todavía se siente como la primera vez”, reconoció.

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A los 41 años, Cristiano Ronaldo no da por terminada su etapa con la selección lusa, mucho menos su carrera, y se pone retos de récord para cumplir antes de su retirada oficial.