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El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

Mohamed VI nombrará el jefe de Gobierno, que tendrá que ser un miembro de este partido. Todas las miradas están sobre Fouzi Lekjaa, el presidente de la federación de fútbol

Fouzi Lekjaa (Reuters)
Fouzi Lekjaa (Reuters)
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Marruecos tiene un ganador. Como era de esperar, el PAM (Partido de la Autenticidad y Modernidad) ha logrado el máximo número de escaños en unos repartidos comicios. Así lo ha anunciado Abdelouafi Laftit, ministro del Interior, al hacer públicos los resultados provisionales. En las próximas horas o días, Mohamed VI nombrará el jefe de Gobierno, que tendrá que ser un miembro de este partido. Todas las miradas están sobre Fouzi Lekjaa, el presidente de la federación de fútbol.

Hay un dato que resulta tan importante como el hecho de cómo se han resuelto las votaciones: la escasa participación del 38,08% de la población. Por tanto, seis de cada 10 marroquíes no han acudido a las urnas. Este porcentaje supone una preocupante caída desde los comicios de 2021, cuando votó en torno a la mitad de la población con derecho. Hacía casi dos décadas que no se registraba una cifra tan baja. El enfado social, especialmente intenso entre los jóvenes, adelantaba que este escenario era muy probable.

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El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, atiende a los medios de comunicación en Nueva York y responde sobre su reunión con su homólogo marroquí

Marruecos reparte sus escaños

El PAM ha ganado las elecciones legislativas para la Cámara de Representantes con 97 escaños, según los resultados provisionales difundidos por el ministro del Interior. La mayoría absoluta queda muy lejos, al elevarse hasta lo 198 escaños. Esta formación se considera liberal y modernizadora, con posiciones políticas que combinan elementos liberales, conservadores y de carácter nacionalista marroquí. La Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que ha gobernado la última legislatura, quedó en segunda posición, con 66 diputados, seguida por el Partido Istiqlal, formación tradicional islamista, que obtuvo 65. El Partido Justicia y Desarrollo (PJD) logró 54 escaños.

A continuación se situaron el Movimiento Popular, con 29 representantes; la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), con 26; el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS), con 19, y la Unión Constitucional (UC), con 17. El Movimiento Democrático y Social (MDS) y la Alianza de la Izquierda obtuvieron ocho escaños cada uno. El Frente de Fuerzas Democráticas (FFD) y el Partido de la Equidad lograron dos representantes, mientras que el Partido Nuevo Demócrata (PND) y el Partido Unidad y Democracia (PUD) consiguieron un escaño cada uno.

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Mohamed VI con fez rojo, gafas y túnica tradicional amarilla sentado frente a una pared decorada con azulejos
El rey Mohamed VI encabeza la ceremonia religiosa por el nacimiento del profeta Mahoma en Marruecos (Le Roi Mohamed VI X)

Descontento social que lleva a no votar

Al dirigirse a los marroquíes, Abdelouafi Laftit ha confirmado la participación de un 38% de la población. Las elecciones se han celebrado dentro de un clima de evidente malestar social, especialmente entre los jóvenes. La baja inscripción en el censo limita el alcance representativo de los resultados. En 2021, alrededor de 2,8 millones de ciudadanos de entre 18 y 24 años no figuraban como electores y al menos siete millones de personas en edad de votar permanecían fuera del registro. A falta de números oficiales, los resultados de 2026 adelantan cifras más abrumadoras.

Parte de ese descontento se articula en torno a Gen Z 212, una red coordinada principalmente a través de Discord, que ha promovido protestas por el paro, el coste de vida y las carencias en sanidad y educación. La frustración también se refleja en la presión migratoria hacia Ceuta, que para muchos jóvenes aparece como una salida ante la falta de oportunidades. Todo este contexto ya apuntaba a una realidad que se ha materializado con los recuentos. El 60% de los marroquíes no quieren saber nada de políticos, elecciones y votación.

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