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España se despide del calor: la Aemet prevé la llegada de un frente que traerá lluvias y hará caer las temperaturas

En los próximos días se darán valores entre 5 y 10 grados superiores a los normales en toda la península, salvo zonas costeras, y más de 10 grados por encima de lo habitual en el norte

Decenas de bañistas en la playa de Samil de Vigo, a 20 de septiembre de 2026. (EFE/ Salvador Sas)
Decenas de bañistas en la playa de Samil de Vigo, a 20 de septiembre de 2026. (EFE/ Salvador Sas)
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“Septiembre de 2026, un mes de verano más por derecho propio”. Esa frase la podría haber pronunciado cualquier español de a pie, pero en ese caso es un tuit del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. El meteorólogo ha hecho esta observación tras la publicación de un análisis que ha realizado el organismo público de las temperaturas en lo que llevamos de mes. “Con los datos observados hasta el día 22 y previstos hasta el 30, la temperatura media de septiembre 2026 sería 22,4 grados (3,3 grados por encima de lo normal)“, indican, ya que la temperatura media de la estación estival en España es 22,1 grados.

Durante los próximos días, las temperaturas seguirán siendo veraniegas, aunque es probable que esta prolongación del verano, que ha invadido el otoño, acabe la próxima semana. Por lo pronto, este jueves se mantendrá una situación similar, con “tiempo estable, ausencia de precipitaciones, aunque sin descartar algún chubasco en las islas Canarias occidentales, sobre todo Tenerife, y calor intenso para la época”, detalla Del Campo en un comunicado.

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Un día más, se superarán los 32 grados de forma generalizada en el interior peninsular y los 34 en el interior de Galicia y de las comunidades cantábricas, así como en el valle del Ebro, centro y sur de la península, con más de 36 grados en Extremadura, buena parte de Andalucía y también en amplias zonas de Canarias. Con este escenario, la Aemet ha activado el aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas elevadas en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Extremadura y Canarias.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

El viernes, habrá una pequeña tregua en Galicia y el Cantábrico con un descenso térmico. El calor más intenso se desplazará al este peninsular. Zaragoza, por ejemplo, podría alcanzar los 37 grados y en el interior de las regiones mediterráneas y, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, los termómetros podrían quedarse cerca de los 36 grados. Toledo llegará a 36 grados y Badajoz y Sevilla a 38 grados. “Son valores entre 5 y 10 grados superiores a los normales en toda la península, salvo zonas costeras, y más de 10 grados por encima de lo habitual en el norte”, apunta Del Campo.

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Un frente traerá un cambio de en el tiempo

El sábado será todavía un día muy cálido, especialmente en el centro y sur de la península, con más de 35 grados en esas zonas, centro y sur peninsular, e incluso se rozarán los 40 grados en el valle del Guadalquivir. Sin embargo, bajarán las temperaturas en el este, donde soplará viento de levante. “No es que vaya a hacer frío, ni mucho menos, porque veníamos de valores muy altos, pero Zaragoza el sábado alcanzará 31 grados después de alcanzar 37 el día previo”, matiza el portavoz de la Aemet. Las lluvias serán inexistentes, salvo a últimas horas del día en Galicia y el Cantábrico, donde podrá haber algunas precipitaciones “débiles y aisladas”.

El domingo continuará el descenso de las temperaturas, que será más notable en el oeste peninsular. Sin embargo, subirán en el nordeste. Seguirá todavía el domingo el ambiente muy cálido en la mayor parte del país, aún con más de 32 a 34 grados en el Cantábrico oriental, valle del Ebro, centro y sur de la península y Canarias. Un frente, sin embargo, podría dejar lluvias, débiles en general, en Galicia y comunidades cantábricas.

Para la semana próxima hay más incertidumbre en el pronóstico, aunque es probable que predominen las bajadas de las temperaturas. La llegada de un frente a partir del lunes podría dejar lluvias en zonas del norte y oeste peninsular. “Estos valores de temperaturas ya irían quedando más cerca de lo normal para la época del año, aunque en Canarias continuarían altas”, concluye Del Campo.

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