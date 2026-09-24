El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

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“El decreto de vivienda es como una manta pequeña que pretende tapar una cama. Si tiras de un lado, destapas otro”, explicó un diputado socialista consultado por Infobae sobre el panorama parlamentario que atraviesa el decreto de vivienda. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su casa porque su edificio fue comprado por un fondo buitre, ha dejado en una posición incómoda a la parte socialista del Ejecutivo, que hasta ahora se ha resistido a aprobar el paquete y que vuelve a ser presionada, con la actualidad en su contra, por el socio minoritario.

Desde el ala socialista no contemplan aprobarlo en Consejo de Ministros hasta que no tengan todos los cabos atados en la Cámara Baja, ante el miedo de cosechar una cuarta derrota parlamentaria con el mismo asunto. Se han intentado varias fórmulas, troceándolo, ampliándolo e incluso edulcorándolo, pero el resultado sigue siendo el mismo: el rechazo en bloque de las derechas, que juntas suman una mayoría alternativa al bloque de investidura; y las reticencias de un sector de la izquierda.

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Sumar lleva meses con toda su maquinaria negociadora desplegada para tratar de convencer el voto de Junts per Catalunya, el partido bisagra que anunció su ruptura total con el Gobierno y que solo está dispuesto a levantar la barrera si se aceptan todas sus premisas. En el último borrador, que circuló por los medios antes del parón veraniego, el Gobierno aceptó incorporar ayudas fiscales a los caseros, medida que se incluía dentro de un amplio paquete en el que entra la nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler. La coalición plurinacional calculó que la medida beneficiaría potencialmente a casi un millón de personas, por lo que justifica esta decisión en un mal menor.

El PSOE no se arriesga a otra derrota

Pese a ello, el ala socialista del Gobierno ni siquiera intentó llevar el decreto a votación, esperada para el pleno escoba celebrado antes del parón estival después de que los diputados de Podemos anticiparan que votarían en contra. “Igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, también los hay en la izquierda”, afirmó en julio la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que arremetió contra los “regalos fiscales” a caseros (de ahí la manta pequeña).

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (encargado de llevar las negociaciones del equipo de Sumar con los grupos), aseguró este miércoles que aquel decreto planteaba también una cláusula específica para evitar el desahucio de Maricarmen. “Hoy tiene que ser un punto de inflexión. Si el decreto se hubiese aprobado en julio, se habría evitado esta situación”, afeó el ministro. En este contexto, la presión sobre el ala socialista también ha recaído por su negativa a posicionarse sobre las restricciones a la compra especulativa de la vivienda. Cabe recordar que el PSOE se ha abstenido hasta en tres ocasiones en las votaciones para admitir a trámite la ley para prohibir a los fondos buitre comprar viviendas, bienes de primera necesidad, para hacer negocio.

¿Un escudo social sin medidas de vivienda?

Entre los llamamientos de la ministra de Vivienda alentando al resto de fuerzas a apoyar el decreto, Sumar insiste en traerlo al Consejo de Ministros este mismo martes, teniendo en cuenta que el escudo anticrisis expira el 1 de octubre y debe ser renovado. Sin embargo, esto no parece que vaya a suceder. El Congreso confía en que el desahucio ayude “a empujar” a los grupos para alcanzar un entendimiento, pero sin movimientos en las filas de Podemos y Junts nadie está dispuesto a mover ficha.

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El escudo anticrisis incorpora la reducción del IVA del combustible, la electricidad y el gas del 21% al 10%, la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea y ayudas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para determinados colectivos, incluidos profesionales del ámbito agrario. “Nadie entendería que lleváramos el escudo social sin medidas de vivienda. El martes toca actuar”, insistió Urtasun.