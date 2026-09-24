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La ciudad española elegida como uno de los mejores destinos para ir en 2027, según ‘Lonely Planet’

Este lugar castellanoleonés es uno de los cincos parajes europeos incluidos en el ranking que incluye los 25 preferidos por la editorial de viajes

Catedral de León (Adobe Stock).
Catedral de León (Adobe Stock).
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La editorial de viajes Lonely Planet ha realizado su listado anual, ‘Best in Travel’, un recopilatorio de los destinos imprescindibles para viajar en 2027. Una de las novedades de este año pasa por España, ya que la ciudad de León ocupa el puesto 15 dentro del ranking de los 25 mejores lugares para visitar el próximo año. Además es el último entre los cinco destinos europeos incluidos.

La firma destaca de León su “encanto atemporal” y la define como una de las urbes medievales más atractivas del continente. Alaba su patrimonio romano y medieval, con la catedral gótica y la basílica de San Isidoro como referencias arquitectónicas, junto al trazado del Camino de Santiago que atraviesa la ciudad. También cita el Barrio Húmedo, centro de la vida social leonesa, y una tradición gastronómica que incluye la cecina, la morcilla especiada con hierbas y el lechazo asado en horno de leña.

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La lista ‘Best in Travel’ 2027 reúne un total de 50 recomendaciones divididas en dos categorías, 25 destinos y 25 experiencias, distribuidas por América, Europa, África y Oriente Medio, Asia y Oceanía. Según Lonely Planet, la selección responde a un cambio en los hábitos de consumo del viajero, que busca alejarse de las masificaciones turísticas, reconectar con la naturaleza y respaldar las economías locales a través de itinerarios auténticos y personalizados.

León, una de las ciudades más “fascinantes” de España

La editorial elogia a León y la describe como una de las ciudades medievales “más evocadoras y fascinantes de España”, según recoge en su página web. La combinación entre el legado histórico y una escena gastronómica activa, con mención específica a los productos derivados del cerdo y el cordero típicos de la región, son lo que provocan que este territorio tenga tan buenas críticas.

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Entre los cinco destinos europeos de la lista, León comparte protagonismo con el Véneto italiano, que incluye ciudades como Verona y Padua además de Venecia; la ciudad alemana de Dessau, cuna del movimiento arquitectónico Bauhaus; la localidad sueca de Skanör-Falsterbo, en la Riviera sueca; y la croata Šibenik, que sirvió de escenario para representar la ciudad de Braavos en la serie Juego de Tronos.

En el ranking específico de los 25 mejores destinos, elaborado por posiciones, León se ubica en el puesto 15, por detrás de países y regiones como Okinawa, en Japón, que lidera la lista, Nuevo México, en Estados Unidos, y Šibenik, y por delante de destinos como Bocas del Toro, en Panamá, o Rabat, la capital de Marruecos.

Una amplia lista de destinos para vivir experiencias

Fuera de Europa, el continente americano aporta varios de los destinos más mencionados. En Norteamérica figuran Quebec, en Canadá; los bosques de secuoyas de la costa de California; el estado de Maryland; la Isla del Príncipe Eduardo, también canadiense; y Nuevo México. En la región que agrupa el Caribe, Centroamérica y Sudamérica aparecen la isla de Montserrat, la región argentina de Bariloche y los lagos, la nicaragüense Granada y Bocas del Toro.

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En África y Oriente Medio, la lista incluye a Omán, Rabat y los parques nacionales de Tsavo Este y Oeste, en Kenia. Oceanía suma a Dunedin y la región de Waitaki, en Nueva Zelanda; la comarca australiana de The Tweed; y Nueva Caledonia. El continente asiático cierra la selección con Okinawa, la ciudad china de Chengdu, el estado indio de Guyarat, la vietnamita Danang y la isla de Fulidhoo, en las Maldivas.

Entre las experiencias recomendadas, Lonely Planet propone recorrer rutas enológicas en el Valle de Guadalupe, en México; tomar clases de tango en Buenos Aires, en Argentina; caminar el sendero de San Cutberto, en el Reino Unido; navegar por el territorio de orangutanes en Sarawak, en Malasia; y realizar safaris a pie en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. La editorial también sugiere un crucero de expedición por las Galápagos, en Ecuador, y una travesía por el bosque nuboso de Monteverde, en Costa Rica.

El destino número uno de la lista fue otorgado a Okinawa, seguido de Nuevo México y Šibenik, mientras que Danang y The Tweed completan el podio de los primeros cinco puestos.

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