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Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

El creador de contenido detalla tres hábitos frecuentes al volante que aceleran el desgaste de este componente y explica cada cuánto conviene cambiar el aceite

Juan José Ebenezer, mecánico sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando” (Montaje Infobae)
Juan José Ebenezer, mecánico sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando” (Montaje Infobae)
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“Te doy tres consejos para que alargues la vida de tu turbo, porque siento decirte que seguramente te lo estás cargando”, advierte Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @talleresebenezer, en el que acumula casi 367.000 seguidores.

El turbo trabaja a más de 100.000 revoluciones por minuto y soporta temperaturas extremas, unas condiciones que convierten su mantenimiento en algo especialmente delicado. Según explica el mecánico, hay tres hábitos muy comunes entre los conductores que terminan acortando su vida útil, relacionados con la temperatura, la lubricación y la frecuencia de cambio de aceite.

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Apagar el motor demasiado pronto acelera el desgaste del turbo

El primer error, según Ebenezer, consiste en apagar el motor justo después de terminar un viaje largo o al salir de la autovía para repostar. “Se va a quedar con muchísima temperatura de andar a altas revoluciones y no le va a dar tiempo de enfriarse, por lo tanto, va a seguir dilatándose y creando averías”, explica el mecánico. La razón es que, en ese momento, el turbo todavía conserva una temperatura muy elevada por el esfuerzo del trayecto, y detener el coche de forma inmediata no le permite enfriarse de manera progresiva.

Esta recomendación coincide con la que ofrecen en Diariomotor: “Es muy recomendable dejar reposar el turbo antes de quitar el contacto”, una precaución “especialmente vital tras una conducción deportiva o a velocidad sostenida en autopista, pero también en desplazamientos cortos o comunes”. El propio medio precisa los tiempos: “Con un par de minutos en el caso más exigente es suficiente, siendo la espera de un minuto en el resto de casos”, una cifra que coincide con la que maneja Ebenezer.

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El segundo consejo del mecánico se centra en el eje que conecta las dos turbinas del sistema. “Cuando arranques por la mañana y cuando lo vayas a parar después de una travesía, es importante que te esperes un par de minutos para que por las mañanas le dé tiempo a lubricar, coger presión y empezar a funcionar de la forma correcta”, señala Ebenezer. Según el mecánico, ese margen de espera resulta necesario porque el eje no se detiene de manera instantánea al apagar el motor. “Cuando lo pares, que se pare con el aceite lo más refrigerado y lubricado posible, porque cuando paramos el coche, este eje sigue dando vueltas, así que más nos vale tenerlo bien lubricado y bastante frío”, precisa.

En la misma línea, Diariomotor recomienda “no subir de 2.000 rpm y pisar con tacto el acelerador” durante los primeros minutos de conducción en frío, ya que el aceite necesita tiempo para alcanzar la presión adecuada y llegar a todas las zonas del motor, incluido el turbo.

Taller mecánico
Lo recomendable es cambiar el aceite cada 15.000 kilómetros

Lo recomendable es cambiar el aceite cada 15.000 kilómetros

La tercera pauta que ofrece Ebenezer se centra en el aceite. El mecánico no da prioridad a ninguna marca concreta, pero sí insiste en la importancia de emplear un producto adecuado a las características del vehículo. “Un buen aceite y a ser posible, antifricción. Me da igual la marca siempre y cuando uséis un aceite específico para el vehículo con las características que recomiendan y que sea de buena calidad”, sostiene.

En cuanto a la frecuencia de cambio, el mecánico se aleja de la costumbre habitual de esperar entre 30.000 y 40.000 kilómetros, y fija el límite en unos 15.000. “Echa un buen aceite y, cada 15.000 kilómetros aproximadamente como mucho, cambiamos el aceite. Os garantizo que eso es lo que más vida le va a dar a tu turbo”, concluye Ebenezer.

Esa cifra se ajusta a las referencias que maneja el sector para motores modernos. Según Repsol, los aceites sintéticos, los más habituales en motores turboalimentados actuales, deben cambiarse “cada 15.000 – 30.000 km”, aunque la propia compañía matiza que “en motores de gasolina con inyección directa o turbocompresor, es recomendable consultar al fabricante, ya que pueden requerir intervalos más cortos”.

Además del límite por kilometraje, existe también un tope temporal. Según recoge Mecanicautos, no conviene “sobrepasar el límite de tiempo indicado por el fabricante (habitualmente uno o dos años) aunque no se hayan alcanzado los kilómetros”, ya que el aceite se degrada con el paso del tiempo incluso si el coche apenas se utiliza.

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