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El hidrógeno toma impulso en Europa: un motor pionero genera electricidad sin carbono

El ensayo con una máquina industrial conectada al sistema nacional servirá como referencia, mientras especialistas alertan por los retos de infraestructura, transporte y coste de este combustible

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Una unidad adaptada para operar únicamente con este gas generó por primera vez energía para el sistema nacional en el norte del país (Captura de video)
Una unidad adaptada para operar únicamente con este gas generó por primera vez energía para el sistema nacional en el norte del país (Captura de video)

En el norte de España, un motor de dimensiones industriales alimentado exclusivamente con hidrógeno logró por primera vez generar electricidad para la red nacional, según informó el portal de noticias internacional Euronews.

Este avance, considerado un hito mundial por la compañía, podría cambiar la manera en que los países equilibran la oferta de energías renovables, como la eólica y la solar, en momentos de baja producción.

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Un desarrollo finlandés probado en territorio español

La tecnología, desarrollada por la empresa energética Wärtsilä, de origen finlandés, fue instalada y puesta a prueba en una planta ubicada en el norte de España. El motor, cuya magnitud supera la de modelos anteriores, está diseñado para operar exclusivamente con hidrógeno.

Según precisó Euronews, el objetivo es aportar una solución efectiva al desafío de garantizar el suministro eléctrico estable cuando las fuentes renovables no logran cubrir la demanda.

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El funcionamiento del sistema se basa en un gran motor de combustión adaptado para utilizar hidrógeno puro en vez de combustibles fósiles. De acuerdo con el portal, la empresa sostiene que este tipo de motores puede combinarse en centrales eléctricas a escala de red, alcanzando capacidades de producción de cientos de megavatios de electricidad.

Un camión cisterna blanco y azul con matrículas y señalización de peligro estacionado en un área industrial, conectado a equipos de bombeo y tuberías; el suelo está mojado
Una firma de origen finlandés instaló un equipo de gran escala en una planta española y verificó su funcionamiento sin combustibles fósiles (Captura de video)

Los responsables de la compañía aseguran que este tipo de tecnología podría ayudar a estabilizar redes eléctricas en países que buscan reducir drásticamente sus emisiones de carbono. Al no generar dióxido de carbono durante su funcionamiento, estos motores se presentan como una opción para avanzar en los objetivos de descarbonización.

“Los motores de hidrógeno podrían equilibrar las redes eléctricas del futuro sin producir emisiones de carbono”, destacaron los voceros de la empresa en declaraciones recogidas por Euronews.

Obstáculos y desafíos para la adopción masiva

Aunque el logro representa un avance técnico considerable, varios especialistas advierten que la utilización masiva de hidrógeno en la generación eléctrica enfrenta grandes desafíos. Según expertos, la transición a este tipo de tecnología requerirá inversiones sustanciales en infraestructura de producción, almacenamiento y transporte del hidrógeno, así como un respaldo político firme.

El hidrógeno, a pesar de su abundancia, necesita procesos industriales complejos para su obtención y distribución. Además, el desarrollo de una red eficiente de almacenamiento y transporte supone un reto técnico y económico para los países interesados en ampliar el uso de este combustible.

Los analistas consideran que la falta de infraestructura específica podría ralentizar la adopción a gran escala, incluso en regiones donde la producción de hidrógeno verde —a partir de energías renovables— está en crecimiento.

Gran motor industrial gris y blanco con tuberías verdes y plataformas metálicas azules y naranjas en una instalación de procesamiento
La solución permite agrupar múltiples unidades para aportar generación a escala de red, una capacidad pensada para cubrir picos de demanda (Captura de video)

El respaldo político también se perfila como un factor determinante. La experiencia española, según lo informado por Euronews, servirá como caso de estudio para futuras implementaciones en otras partes de Europa y el mundo, donde los gobiernos evalúan diferentes alternativas tecnológicas para avanzar hacia la neutralidad climática.

España amplía su apuesta por energías renovables

La prueba exitosa del motor de hidrógeno coincide con una etapa de expansión de las energías renovables en el país. La electricidad generada a partir de fuentes eólicas y solares representa una proporción creciente del mix energético nacional. Esta tendencia responde tanto a los compromisos climáticos asumidos por el país como a la volatilidad de los mercados internacionales de combustibles fósiles.

El desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan almacenar y liberar energía renovable en momentos críticos se ha vuelto prioritario para el sector energético español. La introducción de motores de hidrógeno podría ayudar a resolver los problemas asociados a la intermitencia en la producción de energía solar y eólica.

El avance tecnológico marca un punto de inflexión en la carrera por lograr sistemas eléctricos más limpios y resilientes. Mientras la industria observa de cerca los resultados de la primera prueba en España, el debate sobre la viabilidad y escalabilidad del hidrógeno como fuente de energía sigue abierto entre los expertos.

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