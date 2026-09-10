España se afianza como la gran potencia limpia de Europa: el ‘boom’ de las renovables ahorra un 19% en la factura de la luz de los hogares

La transición energética en España es, además de un compromiso ambiental a largo plazo, un amortiguador económico directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y Europa Press)

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La transición energética en España es, además de un compromiso ambiental a largo plazo, un amortiguador económico para los ciudadanos. Según los datos del último informe de la organización internacional Global Energy Monitor (GEM), España se ha consolidado como el motor renovable de Europa, y su despliegue de energía eólica y solar fotovoltaica produce un gran alivio en las finanzas domésticas. De hecho, los hogares españoles se están ahorrando de media un 19% al mes en su factura de la luz, gracias a la entrada de generación limpia, que actúa congelando y estabilizando los precios del mercado eléctrico.

Así, la progresiva sustitución de las fuentes de energía fósil por generación limpia del sol y del viento ha permitido abaratar el coste mayorista de la electricidad. Esto ha permitido proteger a las economías familiares de la inestabilidad de la energía derivada de los conflictos en Oriente Próximo o la invasión rusa en Ucrania. En términos cuantitativos concretos, esta contención de los precios del mercado diario se traduce en un ahorro de unos 10 euros mensuales por vivienda.

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Y es que la independencia que aportan las energías renovables actúa como un escudo frente a los picos inflacionarios del gas. Asimismo, episodios como el apagón masivo que sufrió la península ibérica en abril de 2025 han reforzado el consenso entre las autoridades y las compañías eléctricas sobre la urgencia de acelerar la integración de proyectos eólicos y solares para fortalecer la resiliencia de la red.

España, líder europeo en renovables

A nivel internacional, el estudio sitúa a nuestro país en el primer puesto en la carrera limpia europea. España cuenta actualmente con un volumen de 165,3 gigavatios (GW) de capacidad renovable en desarrollo entre tecnología solar fotovoltaica y eólica a gran escala.

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En concreto, en el sector solar, España encabeza el escalafón europeo tanto en potencia ya operativa como en capacidad prospectiva, acumulando 108,8 GW solares anunciados o en fase de tramitación. Además, la energía de viento de nuestro país es la segunda potencia europea en instalaciones en servicio, solo por detrás de Alemania, y ocupa el tercer lugar en proyectos eólicos proyectados con 56,5 GW, únicamente superada por Reino Unido y Suecia.

Redes eléctricas. (Europa Pres)

De toda esta cartera planificada, España ya tiene 8,4 GW en fase de construcción activa (lo que representa el 5% del total propuesto), mientras que 132 GW se encuentran en estado de preconstrucción con aprobaciones gubernamentales o financiación confirmada. Este ritmo situará a nuestro país en condiciones de pulverizar sus metas nacionales fijadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, con la capacidad de superar en cerca de un 100% las metas solares y en un 40% los objetivos eólicos.

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Cuatro comunidades concentran el 65% del ‘boom’

El reparto geográfico de esta expansión demuestra una elevada concentración territorial en el interior y sur de la península. Solo cuatro comunidades autónomas aglutinan el 65% de todos los nuevos desarrollos eólicos y fotovoltaicos previstos para los próximos años.

Castilla y León lidera la expansión prospectiva nacional con un crecimiento proyectado que multiplicará por cuatro su capacidad actual, pasando de 9,5 GW en servicio a 35,7 GW totales (con 27,1 GW solares y 8,5 GW eólicos en desarrollo). Por otro lado, Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda región en proyectos futuros con 26,1 GW, manteniendo además el primer puesto de España en potencia operativa actual con 12 GW en funcionamiento. Después, Andalucía y Aragón ocupan los siguientes puestos con 23,2 GW proyectados (11,9 GW operativos) en el caso andaluz y 21,6 GW planificados en el territorio aragonés.

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Una aceleración que se refleja en la conexión efectiva de grandes proyectos. Según los registros del operador del sistema, Red Eléctrica, solo en 2024 se sumaron a la red 6 GW de energía solar y 1,3 GW de eólica.

El reto mediterráneo: cuellos de botella en la red y los permisos

La posición destacada de España se encuadra dentro de un impulso renovable sin precedentes en la cuenca del Mediterráneo. Los datos de GEM revelan que el conjunto de los países mediterráneos planea desplegar 552 GW en proyectos eólicos y solares, un volumen que supera ligeramente la cartera total proyectada por Estados Unidos para todas sus fuentes de generación sumadas (548,3 GW).

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

Sin embargo, para convertir estas proyecciones en energía real fluyendo por los enchufes, la región debe movilizar una inversión estimada de 792.000 millones de dólares y superar graves trabas administrativas. La Comisión Europea advierte de que las demoras en la obtención de licencias (que se extienden habitualmente entre 24 y 48 meses) representan el principal obstáculo para los inversores.

Para atajar este estancamiento, España ha tomado la delantera en el plano normativo mediante la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, que establece las llamadas Zonas de Aceleración Renovable para agilizar las evaluaciones ambientales y los procesos de autorización.