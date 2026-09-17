Sánchez anuncia el pistoletazo de salida de primeros tramos de la red troncal de hidrógeno

Guardar

Palos de la Frontera (Huelva), 17 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que en los próximos días se dará el "pistoletazo de salida" a la tramitación de los primeros tramos de la red troncal de hidrógeno, lo que supone desbloquear la vía administrativa para que la columna vertebral del hidrógeno español empiece a materializarse.

Sánchez ha hecho este anuncio en Palos de la Frontera (Huelva), en el acto oficial de arranque de Onuba, la planta de hidrógeno renovable de 300 MW que constituye la primera fase del proyecto Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, impulsado por Moeve (antigua Cepsa), con una inversión acumulada de más de 1.000 millones de euros, de los que 263 millones estarán financiados por el Plan de Recuperación.

PUBLICIDAD

Para este proyecto la energética española tendrá el 51 % del capital y estará acompañada de nueve socios estratégicos. Con él España avanza hacia su objetivo de convertirse en un 'hub' europeo de hidrógeno verde, con infraestructura propia (red troncal) y conexiones transfronterizas.

La red troncal de hidrógeno es una red de hidroductos (gaseoductos adaptados o de nueva construcción) que transportará hidrógeno renovable desde los grandes polos de producción (como valles del hidrógeno, parques eólicos o solares y plantas de electrólisis) hasta los principales centros industriales de consumo y los puntos de exportación a Europa, incluidas interconexiones como H2Med/BarMar, según su promotor y operador provisional, Enagás. EFECOM

PUBLICIDAD

1010282