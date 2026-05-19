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Charles Spencer, hermano de Lady Di, se casa por sorpresa tres meses después de divorciarse de su tercera mujer

El noveno conde Spencer ha dado el “sí, quiero” a la arqueóloga Cat Jarman en una íntima ceremonia en Arizona, Estados Unidos

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Charles Spencer y Cat Jarman en una imagen de las redes sociales de la arqueóloga. (Instagram @catjarman)
Charles Spencer y Cat Jarman en una imagen de las redes sociales de la arqueóloga. (Instagram @catjarman)

La vida sentimental de Charles Spencer vuelve a ocupar titulares. El hermano pequeño de la recordada Diana de Gales ha sorprendido a la prensa británica al contraer matrimonio por cuarta vez. A sus 61 años, el noveno conde Spencer se ha casado con la arqueóloga y académica Cat Jarman, de 43, en una discreta ceremonia celebrada el pasado 15 de mayo en Arizona, lejos del protocolo, de los focos y del rígido ambiente de la aristocracia inglesa.

La noticia ha causado un auténtico revuelo en Reino Unido, no solo por el inesperado enlace, sino también por el delicado contexto sentimental en el que se produce. Y es que el aristócrata formalizó hace apenas unos meses su divorcio de Karen Spencer, su tercera esposa, con quien compartió 13 años de matrimonio y una hija en común. Una ruptura que estuvo marcada por tensiones, acusaciones y un enfrentamiento mediático que terminó llegando incluso a los tribunales.

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Charles Spencer y su tercera mujer, Karen, en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. (Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo)
Charles Spencer y su tercera mujer, Karen, en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. (Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo)

Lejos de optar por una gran celebración al estilo de la alta sociedad británica, Charles Spencer y Cat Jarman han apostado por la sencillez y la intimidad. El escenario elegido ha sido Sedona, en Arizona, concretamente con la espectacular Cathedral Rock como telón de fondo, uno de los enclaves naturales más fotografiados y espirituales de Estados Unidos.

Una historia de amor que comenzó entre libros, excavaciones y un pódcast

Aunque muchos conocieron la relación cuando ambos la hicieron pública en octubre de 2024, lo cierto es que la historia entre Charles Spencer y Cat Jarman comenzó años antes. Fue en 2021 cuando el hermano de Lady Di recibió el encargo de reseñar River Kings, el exitoso libro de no ficción de la arqueóloga, centrado en la presencia vikinga en Europa.

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La conexión fue inmediata. Spencer, apasionado de la historia y autor de varios libros, encontró en Jarman una compañera intelectual con intereses muy similares. Lo que empezó como una relación profesional fue evolucionando poco a poco hacia una estrecha amistad. Más tarde llegaron las colaboraciones en excavaciones arqueológicas, proyectos históricos conjuntos y un pódcast compartido, The Rabbit Hole Detectives, donde ambos mostraban una complicidad cada vez más evidente.

Charles Spencer y Cat Jarman en una imagen de las redes sociales de la arqueóloga. (Instagram @catjarman)
Charles Spencer y Cat Jarman en una imagen de las redes sociales de la arqueóloga. (Instagram @catjarman)

Finalmente, tras meses de rumores en la prensa británica, Charles confirmó su relación con la académica con una escueta pero reveladora frase en una entrevista: “Estamos muy unidos”. Desde entonces, la pareja no se escondió más y comenzó a dejarse ver públicamente en distintos eventos culturales e históricos.

Las imágenes de la boda reflejan precisamente esa filosofía relajada y natural que ambos parecen querer imprimir a esta nueva etapa de sus vidas. Cat Jarman lució un vestido azul claro sin mangas, con discretas aberturas laterales y un aire contemporáneo muy alejado de los clásicos diseños nupciales de la realeza británica. Charles, por su parte, optó por un traje oscuro combinado con una camisa azul clara abierta en el cuello, reforzando el tono informal y cercano del enlace.

Una historia de amor marcada por la polémica

Detrás de esta romántica historia también existe una importante dosis de polémica. La relación entre Spencer y Jarman salió a la luz mientras el conde aún atravesaba el complicado final de su matrimonio con Karen Spencer. La situación se volvió especialmente delicada cuando Cat Jarman demandó a la entonces condesa por supuesto uso indebido de información privada.

Según explicó la arqueóloga, Karen habría revelado su diagnóstico de esclerosis múltiple, enfermedad que Jarman mantenía en la más estricta intimidad desde 2016, cuando recibió la noticia mientras terminaba su doctorado. La académica aseguró que la información terminó llegando al entorno de Althorp House, la histórica residencia familiar de los Spencer.

Charles Spencer y Cat Jarman en una imagen de las redes sociales de la arqueóloga. (Instagram @catjarman)
Charles Spencer y Cat Jarman en una imagen de las redes sociales de la arqueóloga. (Instagram @catjarman)

Karen Spencer negó siempre las acusaciones y defendió que cualquier mención al estado de salud de Jarman había sido “legítima y justificada”. Además, en documentos judiciales llegó a insinuar que Charles y Cat mantenían una relación “de larga duración” mientras su matrimonio seguía vigente, algo que ambos desmintieron de forma tajante. Finalmente, la disputa judicial quedó resuelta a finales de 2025, aunque nunca trascendieron públicamente los detalles del acuerdo alcanzado entre las partes.

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