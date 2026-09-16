Encuentran a Dámaso y Luisa opta por sufrir en silencio: avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 17 de septiembre

El capitán Escobedo busca una confesión en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Guardar

Esta semana Valle Salvaje está poniendo al límite a sus personajes. Desde el asesinato de Dámaso a manos de Mercedes, en defensa propia después de que este intentara abusar de ella, el cerco creado por la investigación de la Santa Hermandad no deja de acotarse alrededor de ella y Victoria. Además, la situación de Manuela, Alejo y Luisa se ha complicado cada vez más, después de que don Hernando anunciara el beso de su hija con el hermano del poeta.

El lunes comenzó con la lucha de Enriqueta, quien no va a permitir que Rafael entregue la propiedad. Por otro lado, esta decide mover ficha y centra las sospechas del capitán Escobedo en Mercedes y Victoria. La duquesa se veía cada vez más acorralada, le recrimina a la madre de Braulio sus acusaciones.

PUBLICIDAD

El capitán está decidido a averiguar qué le ha sucedido a Dámaso y acaba por dar como posibles responsables a Mercedes y Victoria. Por ello, sin más remedio y en un acto de desesperación, Victoria decidió que ambas deben abandonar el valle. La duquesa estaba determinada a huir antes de que la Santa Sede pudiera localizarlas.

Hernando revela en público el beso entre Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Por otro lado, la trama entre Manuela, Alejo y Luisa se complicó. Después de anunciar don Hernando que su hija y el poeta se han besado, le reprochó al joven su actitud. Él, sin embargo, negó que tomara la iniciativa y le aseguró que ella ha tergiversado lo ocurrido. Después, cuando Manuela intentó hablar con él, insistió en que aquel beso fue una muestra de amor, mientras Alejo le recordó que fue ella quien se lanzó sobre él y le pidió que aceptara que no está enamorado.

PUBLICIDAD

Además, la hija del marqués convence a Bárbara para ser la representante de los Guzmán en el baile que están organizando. La joven en un principio no está muy convencida con la idea; sin embargo, acepta el encargo y empieza a prepararse para un día tan especial.

Bárbara propone a Luisa acompañarle al baile en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Por último, Rosalía confesó a Luisa que no se siente cómoda en la Casa Grande y que su verdadero deseo es poder criar a su hija María tranquilamente. La criada le recordó que tendrá que acostumbrarse a las miradas de quienes consideran que ese no es su lugar.

Capítulo 488 del jueves 17 de septiembre

Con el disgusto todavía en el cuerpo, Luisa comienza a ayudar a Bárbara en su preparación para el baile, aunque el beso entre Alejo y Manuela no deja de ocupar su mente. A pesar de que intenta distraerse y ayudar a su amiga en su noche especial, no puede dejar de pensar en su amado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el capitán Escobedo anuncia que ha aparecido el cuerpo de Dámaso y pide ayuda a los vecinos para conocer más información sobre lo sucedido. Y, tras días de incertidumbre, la investigación comienza a dar sus frutos. La tensión no deja de crecer y, con Victoria y Mercedes en pleno plan de fuga, las sospechas no dejan de apuntar cada vez más hacia ellas. ¿Qué sucederá finalmente con la duquesa y la marquesa?