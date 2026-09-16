España

Encuentran a Dámaso y Luisa opta por sufrir en silencio: avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 17 de septiembre

La serie de La 1 desgranará a la audiencia este jueves lo sucedido con Dámaso

El capitán Escobedo busca una confesión en 'Valle Salvaje' (RTVE).
El capitán Escobedo busca una confesión en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Guardar

Esta semana Valle Salvaje está poniendo al límite a sus personajes. Desde el asesinato de Dámaso a manos de Mercedes, en defensa propia después de que este intentara abusar de ella, el cerco creado por la investigación de la Santa Hermandad no deja de acotarse alrededor de ella y Victoria. Además, la situación de Manuela, Alejo y Luisa se ha complicado cada vez más, después de que don Hernando anunciara el beso de su hija con el hermano del poeta.

El lunes comenzó con la lucha de Enriqueta, quien no va a permitir que Rafael entregue la propiedad. Por otro lado, esta decide mover ficha y centra las sospechas del capitán Escobedo en Mercedes y Victoria. La duquesa se veía cada vez más acorralada, le recrimina a la madre de Braulio sus acusaciones.

PUBLICIDAD

El capitán está decidido a averiguar qué le ha sucedido a Dámaso y acaba por dar como posibles responsables a Mercedes y Victoria. Por ello, sin más remedio y en un acto de desesperación, Victoria decidió que ambas deben abandonar el valle. La duquesa estaba determinada a huir antes de que la Santa Sede pudiera localizarlas.

Hernando revela en público el beso entre Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Hernando revela en público el beso entre Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Por otro lado, la trama entre Manuela, Alejo y Luisa se complicó. Después de anunciar don Hernando que su hija y el poeta se han besado, le reprochó al joven su actitud. Él, sin embargo, negó que tomara la iniciativa y le aseguró que ella ha tergiversado lo ocurrido. Después, cuando Manuela intentó hablar con él, insistió en que aquel beso fue una muestra de amor, mientras Alejo le recordó que fue ella quien se lanzó sobre él y le pidió que aceptara que no está enamorado.

PUBLICIDAD

Además, la hija del marqués convence a Bárbara para ser la representante de los Guzmán en el baile que están organizando. La joven en un principio no está muy convencida con la idea; sin embargo, acepta el encargo y empieza a prepararse para un día tan especial.

Bárbara propone a Luisa acompañarle al baile en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Bárbara propone a Luisa acompañarle al baile en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Por último, Rosalía confesó a Luisa que no se siente cómoda en la Casa Grande y que su verdadero deseo es poder criar a su hija María tranquilamente. La criada le recordó que tendrá que acostumbrarse a las miradas de quienes consideran que ese no es su lugar.

Capítulo 488 del jueves 17 de septiembre

Con el disgusto todavía en el cuerpo, Luisa comienza a ayudar a Bárbara en su preparación para el baile, aunque el beso entre Alejo y Manuela no deja de ocupar su mente. A pesar de que intenta distraerse y ayudar a su amiga en su noche especial, no puede dejar de pensar en su amado.

Por otro lado, el capitán Escobedo anuncia que ha aparecido el cuerpo de Dámaso y pide ayuda a los vecinos para conocer más información sobre lo sucedido. Y, tras días de incertidumbre, la investigación comienza a dar sus frutos. La tensión no deja de crecer y, con Victoria y Mercedes en pleno plan de fuga, las sospechas no dejan de apuntar cada vez más hacia ellas. ¿Qué sucederá finalmente con la duquesa y la marquesa?

Temas Relacionados

Valle SalvajeLa 1RTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La princesa Ingrid Alexandra y la reina Sonia competirán por el mismo premio: su ilusión tras cancelar su agenda por la muerte del rey Harald

La consorte del recién fallecido monarca de Noruega y su nieta optan al Jenteprisen que se entregará el 11 de octubre

La princesa Ingrid Alexandra y la reina Sonia competirán por el mismo premio: su ilusión tras cancelar su agenda por la muerte del rey Harald

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Un experto explica qué hábitos al volante conviene evitar para cuidar el embrague y la caja de cambios

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

El vuelo del chef José Andrés aterriza de emergencia en Madrid después de chocar con un grupo de pájaros: “El sonido de los motores no era el habitual”

El avión de Iberia con destino Dallas realizó la operación de forma rápida y efectiva sin ningún daño grave

El vuelo del chef José Andrés aterriza de emergencia en Madrid después de chocar con un grupo de pájaros: “El sonido de los motores no era el habitual”

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 17 de septiembre: del ultimátum de Enriqueta a la revelación que paraliza a Victoria

La ficción de TVE encara un jueves decisivo marcado por presiones, secretos que salen a la luz y un movimiento inesperado que podría alterar el rumbo de la nobleza

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 17 de septiembre: del ultimátum de Enriqueta a la revelación que paraliza a Victoria

Resultados ganadores del Super Once del 16 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 16 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Los eurodiputados no consiguen un acuerdo para condenar la crisis en Ceuta: hay siete propuestas y 84 enmiendas porque el PP quiere colar más críticas al Gobierno

La jueza Tardón cita a declarar a Vivas y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno de Ceuta para esclarecer qué se sabía antes de la entrada masiva de migrantes

La Audiencia de Badajoz concreta el alcance de la condena a David Sánchez: perderá su plaza en la Diputación y no podrá acceder a otro puesto electivo o discrecional

ECONOMÍA

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

La factura de la luz se dispara un 30% en un año: superará los 100 euros en septiembre por primera vez desde 2022

Las herencias de viviendas baten récord: una de cada cuatro cambia de dueño por fallecimiento y la cifra irá a más

Las gasolineras más baratas de España: Sevilla y Valencia lideran los precios más bajos con hasta 4 euros de diferencia por depósito entre provincias

DEPORTES

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”

Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje de apoyo a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid