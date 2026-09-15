Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 16 de septiembre: Victoria decide huir tras ser descubierta por la muerte de Dámaso

Victoria propone a Mercedes salir esa misma noche del valle en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Guardar

La desaparición de Dámaso llevará el miércoles 16 de septiembre a Valle Salvaje a uno de sus momentos más tensos. Después de varios días en los que las sospechas han ido estrechando el cerco sobre Victoria y Mercedes, la investigación dará un paso decisivo. El capitán Escobedo comenzará a considerar seriamente que ambas podrían estar relacionadas con lo sucedido y Victoria, consciente de que su situación se complica por momentos, tomará una decisión extrema: intentará escapar de Valle Salvaje.

Los últimos acontecimientos de la semana ya habían dejado claro que el secreto de ambas corre un serio peligro. El lunes, Enriqueta decidió acudir al capitán Escobedo después de atar cabos y le hizo una importante confesión, aunque antes quiso asegurarse de que sus palabras no acabarían perjudicándola. Aquella conversación provocó que la investigación se dirigiera directamente hacia Mercedes y Victoria.

PUBLICIDAD

El capitán no tardó en actuar. Escobedo interrogó a Victoria y llegó a exigirle que mostrara sus brazos, una petición que aumentó todavía más la tensión. Las preguntas comenzaron a incomodar a la duquesa, que hasta entonces había conseguido mantener una aparente seguridad, pero el avance de las pesquisas empezó a ponerla contra las cuerdas.

Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mercedes y Victoria, cada vez más acorraladas

La situación se agravó durante el episodio del martes. Mercedes dejó claro a Victoria que no podía soportar por más tiempo la presión de verse acorralada por la Santa Hermandad en relación con la muerte de Dámaso. Ambas empezaron a sentir que las posibilidades de mantener oculto aquello que saben son cada vez menores.

PUBLICIDAD

Además, Victoria descubrió que Enriqueta había hablado con las autoridades y reaccionó con una furia que evidenció hasta qué punto la investigación está afectándola. La duquesa se enfrentó abiertamente a ella por haber puesto a Mercedes en el punto de mira, mientras Enriqueta insistía en que está convencida de que las dos esconden algo.

El enfrentamiento dejó a Victoria completamente fuera de control y abrió una nueva incógnita sobre las consecuencias que podría tener su reacción. Lo que parecía evidente era que su margen para seguir desviando las sospechas comenzaba a desaparecer.

Mientras tanto, otras historias también marcaron los episodios anteriores. La Casa Grande continuó siendo escenario de numerosos conflictos, especialmente por la presencia de Rosalía. José Luis volvió a enfrentarse a ella y también a Rafael, dejando claro que está dispuesto a hacer todo lo posible para conseguir que la joven abandone definitivamente el lugar.

PUBLICIDAD

La vida sentimental de Manuela, por su parte, también se complicó. Don Hernando interrogó a Alejo después de descubrir que había besado a su hija, aunque el joven terminó confesando a Rafael que él no había sido quien había dado aquel beso. Al mismo tiempo, Manuela consiguió convencer a Bárbara para representar a los de Guzmán en una importante celebración, animándola a disfrutar de una noche diferente.

Hernando revela en público el beso entre Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 487 del miércoles 16 de septiembre

Pero la trama que concentrará buena parte de la atención este miércoles será la relacionada con Dámaso. El capitán Escobedo dará un paso más en su investigación y empezará a considerar a Mercedes y Victoria como posibles responsables de su desaparición.

PUBLICIDAD

Hernando también estará dispuesto a colaborar para que las pesquisas avancen, lo que supondrá una amenaza añadida para las dos mujeres. Cada nueva información y cada testimonio pueden acercar a Escobedo a la verdad, y Victoria comprenderá que la situación ha llegado a un punto límite.

Ante el temor de ser descubierta, la duquesa tomará una decisión desesperada: huir. Victoria intentará abandonar Valle Salvaje antes de que las autoridades puedan impedirlo, consciente de que permanecer allí podría significar tener que responder por todo aquello que ha tratado de ocultar.

Enriqueta tiene una idea para saldar la deuda en 'Valle salvaje' (RTVE).

Sin embargo, su plan estará rodeado de incertidumbre. Todavía quedará por descubrir si conseguirá escapar a tiempo o si el capitán Escobedo logrará detenerla antes de que ponga tierra de por medio. La huida de Victoria podría convertirse así en una nueva pieza clave de una investigación que amenaza con sacar definitivamente a la luz uno de los secretos más peligrosos de Valle Salvaje.

PUBLICIDAD