España

Carlos III, el rey que gobernaba en la época de ‘Valle Salvaje’ y que fue apodado “el mejor alcalde de Madrid”

La ficción de La 1 está ambientada en 1763, durante el reinado de Carlos III, una época de grandes reformas, profundas diferencias sociales y una transformación decisiva de la ciudad

'Valle Salvaje': Hernando presenta a su hija Manuel. (RTVE)
'Valle Salvaje': Hernando presenta a su hija Manuel. (RTVE)
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Valle Salvaje lleva dos años formando parte de las tardes de La 1 y se ha convertido en una de las ficciones que acompañan a los espectadores de la cadena pública de lunes a viernes. La serie cuenta la historia de Adriana y Bárbara, dos hermanas que dejan atrás Madrid para adentrarse en un mundo muy diferente, marcado por los secretos familiares, los intereses económicos, los matrimonios y las luchas de poder.

Pero más allá de una trama que mantiene enganchados a sus espectadores, hay otro elemento que consigue trasladar al público directamente a la época en la que se desarrolla la historia: su cuidada ambientación. Los palacios, los paisajes, los vestidos, los bailes e incluso la manera de comportarse de los personajes forman parte de una recreación del siglo XVIII que permite asomarse a una España muy distinta a la actual.

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Y, si bien no aparece como personaje, hay un nombre fundamental para entender ese momento histórico: el rey Carlos III. Cuando comienza la historia de Valle Salvaje, en 1763, él es el rey de España. Había llegado al trono apenas cuatro años antes y permanecería en él hasta su muerte, el 14 de diciembre de 1788, a los 72 años.

El rey que quería modernizar España

Carlos III fue uno de los grandes representantes del despotismo ilustrado. Durante sus casi 30 años de reinado puso en marcha numerosas reformas con las que pretendía transformar España en distintos ámbitos: desde la economía y el Ejército hasta la ciencia, la política y la religión.

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Y si hay un lugar en el que se puede apreciar especialmente su empeño por modernizar el país, es en Madrid. La capital experimentó importantes cambios durante su reinado, con mejoras en el pavimentado, el alumbrado y la limpieza de las calles. También se impulsaron grandes construcciones que hoy forman parte de la imagen más reconocible de la ciudad.

Antonio Raphael Mengs
"Carlos III, rey de España y de las Indias", de 1765. (Museo del Prado/Fundación BBVA)

La Puerta de Alcalá es uno de los grandes ejemplos. También durante aquellos años se construyó el edificio que nació como Gabinete de Historia Natural y que acabaría convirtiéndose en el Museo del Prado, además del hospital de San Carlos y el nuevo Jardín Botánico.

Resulta curioso pensar que, mientras Madrid empezaba a adquirir una imagen más moderna y monumental, buena parte de España continuaba viviendo de una manera completamente diferente. Y precisamente ese contraste está muy presente en Valle Salvaje. Adriana y Bárbara pasan de la capital a un entorno rural en el que las normas sociales, las relaciones entre familias y las diferencias de clase adquieren todavía más peso.

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La serie sigue la historia de Adriana Salcedo de la Cruz. (Netflix)

Dinero, privilegios y una sociedad que empezaba a cambiar

La España de 1763 era una sociedad profundamente desigual. La nobleza conservaba enormes privilegios y la posición que ocupaba cada persona estaba muy condicionada por su nacimiento y su patrimonio. El dinero, además, tenía una importancia enorme a la hora de establecer alianzas, cerrar matrimonios o conservar una determinada posición social.

No resulta extraño, por tanto, que algunos de los grandes conflictos de Valle Salvaje giren precisamente alrededor de cuestiones como la riqueza, los intereses familiares o el poder. La ficción utiliza sus tramas personales para mostrar también cómo funcionaba aquella sociedad.

'Valle Salvaje': Luisa conoce a Aurora. (RTVE)
'Valle Salvaje': Luisa conoce a Aurora. (RTVE)

Pero el reinado de Carlos III no fue un camino tranquilo. Sus reformas coincidieron con la Guerra de los Siete Años, que supuso un importante esfuerzo económico para España. La Corona tuvo que buscar nuevas fuentes de ingresos y poner en marcha diferentes medidas económicas. Entre ellas estuvieron la creación de la Lotería Nacional y la liberalización del comercio, aunque también se produjeron especulación y subidas de precios.

El descontento terminó estallando en 1766 con el Motín de Esquilache. Y aquí aparece una de las curiosidades más llamativas de aquella época: la ropa también podía convertirse en un asunto político.

'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1 (RTVE)
'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1. (RTVE)

La moda que se ve en Valle Salvaje, por tanto, dice mucho más de lo que parece. Durante el siglo XVIII, la vestimenta se había convertido en una auténtica forma de mostrar la posición social. La influencia francesa era cada vez mayor tras la llegada de los Borbones al trono y los aristócratas seguían las tendencias que llegaban desde la Corte.

Los vestidos, los tejidos y los complementos marcaban diferencias entre quienes podían permitirse determinados lujos y quienes estaban muy lejos de ellos. Los bailes y reuniones que aparecen en la ficción sirven también para mostrar esas distancias y las reglas de un mundo en el que las apariencias tenían una enorme importancia.

El féretro del rey Harald V recorre Oslo, acompañado por la familia real.

Carlos III dejó además otros símbolos que terminarían formando parte de la identidad española. Durante su reinado se establecieron elementos que acabarían vinculándose a la bandera y a la Marcha Real, antecedente del actual himno nacional.

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