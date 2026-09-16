Ya conocemos el veredicto del ránking de pizzerías más importante del mundo: la mejor está en Londres y un restaurante de Madrid entra en el top 10

Baldoria se sitúa por segundo año consecutivo entre las 10 mejores pizzerías del mundo, alcanzando el 8º puesto en el ranking 50 Top Pizza World 2026 (Cedidas)

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Italia es cuna y capital de la pizza. Pero, con el paso del tiempo, otros lugares del mundo han descubierto las bondades de esta deliciosa masa horneada, y han empezado a hacerla a su manera. De hecho, este año, la mejor pizza de todo el planeta no se hace en Roma, Nápoles ni Milán, sino a más de mil kilómetros de la península itálica.

Napoli on the Road, la pizzería del chef Michele Pascarella en Londres, se ha coronado como la mejor del mundo en 2026 en el ránking 50 Top Pizza, la guía internacional más importante del sector, comisariada por Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere. En segunda posición, Una Pizza Napoletana de Nueva York, de Anthony Mangieri; y en tercera, el restaurante Confine, de Francesco Capece y Mario Ventura, en Milán. Este es el veredicto, anunciado la noche de ayer en el Teatro Mercadante de Nápoles, durante una emocionante ceremonia de premios que ha repartido alegrías por todo el mundo.

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Un total de 36 países están presentes en la clasificación mundial 2026. Para sorpresa de nadie, el ránking lo lidera Italia, con 31 establecimientos, seguida de Estados Unidos con 22 y Brasil con 6. La ciudad más representada es Nueva York con 7 locales, seguida de Nápoles con 6 y São Paulo con 5. España ha conseguido colar dos de sus pizzerías en el top 50, además de otras cuatro entre el número 50 y el 100 de la clasificación. Seis propuestas ideales para conocer la cultura pizzera sin salir de las fronteras españolas.

Y es que, en España, esta receta italiana es toda una religión, y cada vez más cocineros se han especializado en su elaboración, consiguiendo alcanzar la excelencia incluso a kilómetros de la península itálica. El mejor ejemplo de ello es Baldoria, el restaurante madrileño que ha conseguido por segundo año consecutivo un hueco en el top 10 de las mejores pizzerías del mundo.

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Desde su fundación en 2022, a manos del empresario napolitano Ciro Cristiano, Baldoria se ha consolidado como una de las direcciones de referencia para disfrutar de la auténtica pizza napolitana en Madrid. Sus pizzas destacan por una masa ligera y aireada, elaborada siguiendo la técnica tradicional de esta región italiana. La masa se trabaja íntegramente en el restaurante con harina italiana y biga como prefermento, con un 50% de hidratación; fermenta durante 24 horas y después descansa otras tantas hasta completar un proceso de 48 horas que da como resultado una base muy digestiva.

Pizza Búfala Fest, de Baldoria (Cedida)

El proceso termina en un horno Acunto tradicional, traído directamente desde Nápoles, que alcanza los 420º y permite cocinar cada pieza en apenas 80 segundos. A partir de ahí, los ingredientes, siempre frescos y seleccionados con rigor, se combinan con la creatividad de los pizzaiolos para crear pizzas que respetan la tradición italiana, pero incorporan el sello propio de Baldoria. Las recetas de su carta evolucionan constantemente, con nuevas propuestas siempre ligadas al producto de temporada.

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A Baldoria la acompaña en el top 50 el restaurante Sartoria Panatieri, todo un clásico de Barcelona en los premios nacionales e internacionales. Rafa Panatieri y Jorge Sastre son los chefs tras las cocinas de este icono de la cocina italiana, dos pizzaiolos de procedencias diferentes que se han unido para crear una de las mejores pizzas artesanales de toda Europa. Mientras que Jorge Sastre creció en Carabanchel, Madrid, Rafa Panatieri tiene su origen familiar en Pisa y Calabria, aunque nació en Brasil.

Ambos se formaron en las cocinas de los mejores chefs de Cataluña y decidieron unirse para crear este concepto, toda una oda a la pizza y a la artesanía que la rodea. La elaboración artesanal en horno de piedra, la masa de larga fermentación y la materia prima ecológica y de cercanía son sus marcas de identidad, además de productos tradicionales elaborados por ellos mismos, como la burrata o la mortadela.

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Jorge y Rafa (Sartoria Panatieri), los autores de la mejor pizza de España: “Si no conseguimos un buen tomate, cambiamos la Margherita”.

Madrid, Santiago de Compostela, Bilbao y Barcelona en el ránking ‘pizzero’

Nos pasamos a la segunda mitad de la lista para encontrar al resto de premiados españoles. La madrileña Fratelli Figurato vuelve a ocupar un hueco en la lista, en esta ocasión con el puesto número 69 del ranking europeo. La pizzería de los hermanos Riccardo y Vittorio Figurato es ya una conocida en el ránking de las mejores del mundo, en los que llevan años apareciendo. En los locales de estos dos hermanos napolitanos, situados en calle Larra, en calle Alonso Cano y Avenida de Filipinas, se pueden probar algunas de las mejores pizzas de la capital, acompañadas de una gran selección de vinos y cerveza y otros platos típicos de la gastronomía italiana.

La gran novedad de esta edición es la entrada de Oura, en Santiago de Compostela, que accede por primera vez a esta lista internacional después de un sorprendente puesto 14.º en el ránking europeo. En la clasificación mundial, esta pizzería gallega se estrena en la 76ª posición, un reconocimiento que pone en valor el trabajo de Julio Gómez, chef al frente del proyecto. Como protagonistas, los productos de su entorno, desde comerciantes y pequeños agricultores hasta productores y distribuidores locales.

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El restaurante Oura, en El Dieciocho (Santiago de Compostela)

Demaio, en Bilbao, continúa la selección en el puesto número 83, una pizzería que corre a cargo de los hermanos Mattias y Gioel Demaio, originales de Calabria. Este restaurante, abierto en 2018, combina en un solo horno los dos tipos de pizza con más tradición de todo el país: la napolitana, con su fina y elástica masa, y la romana, con una base más gruesa y esponjosa.

La Balmesina, en Barcelona, cierra la lista de españoles con un 87.º puesto, conseguido gracias a sus pizzas naturales y de masa madre. Massimo Morbi, Alessandro Zangrossi y Mattia Ciresola, los fundadores y dueños de este proyecto en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi, decidieron ignorar los preceptos básicos de la masa napolitana para apostar por la alta panificación, resultando en una pizza más ligera, sin levadura y de fácil digestión.

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