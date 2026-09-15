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Los cambios que tiene que hacer el Gran Premio de F1 en Madrid para seguir en el calendario: “Todos esperaban los coches de seguridad”

El nuevo trazado madrileño dejó más dudas que certezas, con varios pilotos quejándose

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de España en Madrid tras su debut en la F1
Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de España en Madrid tras su debut en la F1. (Composición Infobae)
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El nuevo trazado de Madring no ha convencido a todos. Ya se sabía que los circuitos urbanos presentaban pocas posibilidades de adelantamiento, pero la carrera evidenció algo que días atrás había prometido ocurrir: adelantamientos espectáculo y mucho peso a la inspiración del piloto. Nada de eso se vio el domingo.

Sobre el papel, el Gran Premio de la capital salió redondo. Sin asfalto desconchado como en el estreno de Miami, sin tapas de alcantarilla levantadas como en el debut de Las Vegas, con un paddock amplio y un aeropuerto a tiro de piedra. La logística convenció incluso a los más exigentes: “Estoy impresionado”, dijo Toto Wolff, jefe de Mercedes, sobre el despliegue organizativo del circuito.

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Pero quienes estaban dentro del coche vieron otra carrera. Porque, como venimos diciendo, el espectáculo en pista brilló por su ausencia. “Casi me quedo dormido”, confesó Gabriel Bortoleto, piloto de Audi. Madring tiene contrato hasta 2035, aunque tiene varias cosas que mejorar si quiere estar en la lista de los Grandes Premios más esperados del calendario.

Diagrama de un circuito de carreras con tramos en rosa, amarillo y azul, curvas numeradas del 1 al 22 e indicadores de velocidad
El trazado del circuito Madring detalla sus tres sectores, las curvas numeradas y las zonas de velocidad para el Gran Premio de España.

Un pit lane que dura seis curvas

La primera de todas no está en el trazado, sino en los boxes. El complejo de IFEMA se interpone entre sus dos tramos, de modo que el carril evita las curvas 1 y 2, pero lo hace por un recorrido largo y con velocidad limitada a 80 km/h.

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“Los boxes duran seis curvas; en la F1 actual hay que hacer los pit lanes más cortos”, se quejó Norris. En las estrategias se vio claro: ninguno de los equipos se quería arriesgar a una segunda parada y todos esperaban a los coches de seguridad.

Entre los pilotos ha circulado una solución intermedia: partir la calle de boxes en tramos, con limitador, sin limitador y de nuevo con limitador, para recortar el peaje sin tocar la seguridad en las zonas sensibles.

Lando Norris en boxes. (REUTERS/Andrej Isakovic)
Lando Norris en boxes. (REUTERS/Andrej Isakovic)

Donde solo cabe un coche

Ahora sí, entra el trazado. Max Verstappen lo resumió ya el sábado: “Todavía tengo que encontrar una curva en la que pueda adelantar”, diciendo que solo había una trazada “y eso hace que sea muy fácil defender la posición”. Después fue más contundente: “¿Qué se puede mejorar? ¡Casi todas las zonas de frenada! Si me das el plano del circuito, yo me encargo de arreglarlo".

Sobre el plano se trabaja en tres puntos concretos: la chicane que forman las curvas 5 y 6, camino del primer túnel hacia Valdebebas, donde Sainz contactó con Fernando Alonso, y la curva 13, a la salida de La Monumental, hoy demasiado rápida, que podría reconvertirse en una frenada fuerte capaz de ofrecer al perseguidor una oportunidad real.

Además, se trabaja sobre un estrechamiento en la curva 20, entre los pabellones de IFEMA, donde la anchura no permite que quepa más de un coche. “Los buenos circuitos urbanos como Bakú o Macao tienden a tener un solo punto de adelantamiento en una recta muy larga. Tenemos que ver qué posibilidades hay para añadir ese punto de adelantamiento y ver si es factible”, explicó Carlos Sainz.

Carlos Sainz. (REUTERS/Jakub Porzycki)
Carlos Sainz. (REUTERS/Jakub Porzycki)

El peralte a medio gas

El tercer frente es el símbolo del circuito. La Monumental se vendió como una curva peraltada de postal y se quedó en trazada única. El motivo es el asfalto: fuera de la línea limpia hay poca goma depositada y, por tanto, poco agarre, así que abrirse por arriba no compensa.

A eso se suma un condicionante que no arregla ninguna obra. Verstappen señaló que los pilotos no pueden pasar a fondo por el peralte, no por la curva en sí, sino por el ahorro de batería que impone la gestión energética de los monoplazas de 2026.

Los vecinos del nuevo circuito urbano de Fórmula 1 en Madrid denuncian el calvario que viven desde el inicio de las obras y temen que su barrio se convierta en una "zona inhabitable".

La letra pequeña de la seguridad

Y hay otro punto a tener en cuenta: las curvas ciegas a más de 260 km/h. Antes de correr, Russell ya había advertido de que podía ser el circuito de mayor riesgo del campeonato, con los muros tan cerca que un bloqueo de frenos deja poco margen para corregir.

El propio Sainz ha recogido el guante y trasladará a la FIA y a Madring las sugerencias de los pilotos. “Es un circuito increíble para clasificación, solo necesitamos que también lo sea para las carreras”, dijo el piloto de Williams. Norris firma la misma idea con fecha: “Tengo ganas de volver el año que viene si hacen esos cambios”. La pista ya ha pasado su primer examen; el segundo, ya está en marcha con fecha septiembre de 2027.

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