Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Imagen de un testamento.

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Muchas familias en España se encuentran cada año con dificultades al tramitar una herencia, ya sea porque el fallecido dejó deudas, porque existen bienes difíciles de convertir rápidamente en dinero o, en determinados casos, porque la tributación asociada a la sucesión supone un desembolso importante. Para evitarlo, el abogado Miguel Benito Barrionuevo propone, en un video publicado en redes sociales, dos cláusulas concretas que, según explica, deberían incluirse en cualquier testamento y en el momento de aceptar una herencia.

“El primer problema que tiene un heredero cuando quiere recibir la herencia se llama impuesto de sucesiones, porque tiene que pagar una tasa solo para poder recibir la herencia”, explica el abogado en la grabación.

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Benito Barrionuevo lo resume así: “Cuanta más herencia, más hay que pagar”. Esa proporcionalidad es, precisamente, la que deja fuera de juego a muchos herederos. “Esto hace que muchos herederos no puedan asumir esa tasa y, por lo tanto, tengan que renunciar a la herencia”, advierte el letrado.

Qué es la cláusula de libre disposición y para qué sirve

Aunque el Impuesto sobre Sucesiones no representa en la mayoría de las herencias un coste desproporcionado, especialmente cuando los herederos son familiares directos y existen reducciones y bonificaciones aplicables, hay algunos casos en los que puede llegar a ser un problema.

Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

El impuesto de sucesiones en España obliga a pagar una tasa antes de poder disponer de los bienes heredados. Cuando el patrimonio del fallecido está en cuentas bloqueadas o inversiones no líquidas, el heredero puede carecer de dinero propio para afrontar ese pago y verse forzado a renunciar a la herencia completa.

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El abogado plantea una solución simple: “Esto se puede solucionar muy fácil incluyendo en el testamento una cláusula de libre disposición de la herencia”. Esa fórmula, detalla, permite algo clave: “Así, los herederos pueden usar desde el principio el dinero del fallecido para atender ese tipo de impuestos”. Es decir, no hace falta adelantar fondos propios antes de acceder a los bienes.

Las deudas del fallecido también se heredan

El segundo aviso del letrado apunta a un aspecto que muchos desconocen. “No solo se hereda bienes o dinero, también se heredan las deudas”, subraya en el video. El riesgo es directo: si las deudas superan el valor de los bienes recibidos, el heredero puede terminar respondiendo con su propio patrimonio.

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Miedo a heredar: 28.224 personas rechazan sus herencias en el primer semestre mientras se disparan las donaciones en vida.

Para evitarlo, Benito Barrionuevo recomienda un procedimiento específico: “Lo que tienes que hacer es aceptar las herencias siempre a beneficio de inventario”.

Cómo funciona la aceptación a beneficio de inventario

“De esa manera, primero se liquidan las deudas y si queda dinero después, se te reparte”, explica el abogado. “Si no, no se te reparte esa herencia con deudas”, resume. Esta fórmula se diferencia de la aceptación pura y simple, que sí obliga al heredero a responder de las deudas del fallecido con su propio patrimonio personal si estas superan lo heredado. La aceptación a beneficio de inventario, en cambio, limita esa responsabilidad exclusivamente a los bienes que forman parte de la herencia.

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Ambos consejos apuntan a los dos escenarios más habituales por los que una persona termina rechazando una herencia: no poder pagar el impuesto correspondiente o descubrir que las deudas asociadas superan el valor de los bienes recibidos.

La cláusula de libre disposición se incorpora al redactar el testamento, mientras que la aceptación a beneficio de inventario se decide en el momento en que el heredero recibe formalmente los bienes. Ambas medidas buscan evitar que muchas familias pierdan, por desconocimiento, un patrimonio al que sí tendrían derecho.