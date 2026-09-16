‘Squall’, el misil de crucero fabricado en España diseñado para atacar objetivos a más de 300 kilómetros con alta precisión

El misil de crucero Squall, desarrollado en España, vuela sobre un valle montañoso como parte de su diseño para ataques de precisión a más de 300 kilómetros. (Indra)

Guardar

Indra ha presentado ‘Squall’, un misil de crucero de bajo coste diseñado para alcanzar objetivos situados a más de 300 kilómetros. El sistema, que puede instalarse en plataformas terrestres y navales, está planteado para atacar infraestructuras y capacidades militares situadas en la retaguardia. La compañía ha expuesto el proyecto como una solución para actuar contra centros de mando y control, sistemas de defensa aérea e instalaciones militares de alto valor. Según la información difundida por el fabricante, el misil combina capacidad de ataque a distancia, sistemas de guiado orientados a resistir interferencias y la posibilidad de realizar lanzamientos coordinados con varias unidades.

La presentación se ha producido en la feria UNVEX en Murcia, dedicada a drones y tecnologías de defensa, que tiene como marco señalado el contexto internacional en el que los ejércitos europeos analizan la necesidad de reforzar la producción de municiones, sistemas no tripulados y armas de precisión. El comunicado no detalla el estado de desarrollo del programa ni fija una fecha para el inicio de la fabricación o la entrega de las primeras unidades. Tampoco se han divulgado datos sobre sus dimensiones, velocidad, carga útil, propulsión o precio. La denominación de misil de bajo coste parte de la comparación con sistemas convencionales, aunque la empresa no ha facilitado referencias económicas concretas ni contratos asociados al proyecto.

PUBLICIDAD

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Preparado para dificultar la detección

‘Squall’ está concebido para operar a baja cota, un perfil de vuelo que puede complicar su detección por los radares. La compañía sostiene que esta capacidad permitiría aproximarse al objetivo con menor exposición a los sistemas de vigilancia del adversario. El misil dispone de varios sistemas de guiado y navegación. El objetivo es mantener la capacidad de alcanzar el blanco ante posibles acciones de interferencia electrónica o de engaño contra los sistemas de posicionamiento.

La capacidad de atacar a más de 300 kilómetros sitúa al sistema en el grupo de los medios de ataque de precisión a larga distancia. Desde una plataforma terrestre o naval, podría emplearse contra objetivos ubicados fuera de la línea directa de contacto. El sistema está preparado para su lanzamiento desde rampas, contenedores o vehículos tácticos. Esa compatibilidad busca ampliar las opciones de despliegue y permitir su integración en distintas configuraciones. Por el momento no se han determinado cuáles serán las plataformas o vehículos navales y terrestres que podrían incorporarlo.

PUBLICIDAD

Las fuerzas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo derriban un misil iraní que entró en el espacio aéreo de Turquía

Capacidad de ataques masivos

El elemento central de la propuesta es el uso de un misil cuyo coste sea inferior al de otros modelos convencionales. Según la compañía, ese factor permitiría recurrir a unas pocas unidades para ataques puntuales o emplear un número mayor de misiles en operaciones coordinadas. El sistema contempla lanzamientos sincronizados para saturar las defensas adversarias, una táctica orientada a obligar al enemigo a repartir o agotar sus recursos de interceptación. El fabricante considera que esta modalidad puede aumentar la presión sobre los sistemas defensivos si los activos atacados y los misiles empleados para protegerlos tienen un valor económico elevado.

La empresa también ha destacado que el diseño se apoya en una cadena de suministro nacional, con componentes sobre los que mantiene control. El objetivo declarado es preservar la capacidad de producción si una crisis afecta a las rutas logísticas internacionales o restringe el acceso a materiales. La incorporación progresiva de funciones de inteligencia artificial figura también entre las líneas de desarrollo anunciadas para estos sistemas.

PUBLICIDAD