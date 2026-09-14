Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”. (Montaje Infobae)

Guardar

La duda entre comprar un coche automático o manual se ha convertido en una cuestión recurrente entre los conductores que buscan renovar su vehículo. En los últimos años, los coches automáticos han ganado una notable popularidad y se han consolidado como una de las opciones más demandadas en el mercado. La comodidad en la conducción y la mejora tecnológica de las transmisiones han impulsado este crecimiento, al tiempo que los fabricantes centran cada vez más sus esfuerzos en este tipo de cambio.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, la elección sigue generando dudas entre los compradores, que deben valorar factores como la durabilidad, el coste de mantenimiento y el uso que harán del vehículo en su día a día. De acuerdo con la mayoría de los propios fabricantes, otro de los beneficios que proporciona elegir este tipo de coches es que “no hay que cambiarles el aceite y duran de por vida”, menciona Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @talleresebenezer, en el que cuenta con casi 375.000 seguidores.

PUBLICIDAD

A pesar de ello, el propio Juan José Ebenezer avisa a quienes ya han tomado la decisión y tienen un vehículo con caja de cambio automática: además de que “es más grande que el motor de muchos coches. Si haces caso a los fabricantes y no le das ningún mantenimiento, te va a tocar tener que pasar por el taller y pagar una factura o irte a un concesionario y comprarte otro coche”, advierte.

El mecánico cuestiona las indicaciones de los fabricantes

El mecánico Juan José Ebenezer pone en duda la recomendación de algunos fabricantes. El especialista menciona los avisos y pegatinas que acompañan a ciertos modelos para indicar que no necesitan sustitución de aceite, una premisa que no comparte desde su experiencia en el taller.

PUBLICIDAD

Un conductor ajusta la caja de cambios giratoria de un vehículo automático mientras circula por una avenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”, afirma. Ebenezer insiste en que la existencia de una indicación del fabricante no modifica su criterio sobre el cuidado de estos componentes. A su juicio, los propietarios deben prestar atención al estado de los fluidos de la transmisión antes de que aparezca un fallo.

Su recomendación también alcanza a los coches con cambio manual. “Si tu coche tiene cambio automático o cambio manual, el líquido se cambia, el filtro se cambia, si lo tiene”, señala. Para el mecánico, estas tareas forman parte de un mantenimiento preventivo que puede ayudar a conservar el funcionamiento de la caja de cambios durante más tiempo.

PUBLICIDAD

Una reparación puede costar hasta 2.000 euros

Ebenezer sostiene que la diferencia entre mantener y reparar se aprecia cuando surge una avería en una transmisión automática. Si el problema obliga a desmontar o intervenir la caja de cambios, el propietario debe afrontar un gasto que, según advierte, puede alcanzar una cifra elevada incluso ante daños que parezcan menores.

Un mecánico especializado revisa el motor de un vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un cambio automático, repararlo por muy tonto que sea, la factura no baja de 1.500 o 2.000 euros”, afirma. El mecánico contrapone ese desembolso con el coste de realizar los servicios de aceite y filtro a lo largo de los años. También recuerda que una reparación implica dejar el coche en el taller durante el tiempo que dure la intervención.

PUBLICIDAD

El especialista no sostiene que el mantenimiento elimine por completo la posibilidad de que aparezca un fallo. Aun así, considera que ayuda a reducir la frecuencia de ciertos problemas o a limitar su coste. “Si le haces caso a un mecánico, se te podrá averiar, pero te aseguro que o la avería es más barata o ni siquiera se te avería”, concluye Juan José Ebenezer.