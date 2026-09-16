Los conciertos de Bad Bunny, el circuito de Fórmula 1, Shakira... Vecinos denuncian que la avalancha de macroeventos “revienta la vida” en Madrid

El cantante Bad Bunny durante un concierto en el Riyadh Air Metropolitano, el pasado 15 de junio en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

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Los 10 conciertos de Bad Bunny, el Gran Premio de España de Fórmula 1 o el recinto temporal de 30 hectáreas donde Shakira celebrará 12 actuaciones son solo un pequeño ejemplo de los numerosos macroeventos que tienen lugar en Madrid a lo largo de este año. La concentración de estas citas supone una fuente de ingresos para promotores y administraciones, pero los vecinos de las zonas afectadas, especialmente en los barrios próximos al Metropolitano, el Movistar Arena, el Iberdrola Music, Ifema Madrid y el estadio Santiago Bernabéu, denuncian un desgaste diario: ruido hasta altas horas, cortes y desvíos de tráfico, aglomeraciones, dificultades para acceder a viviendas y comercios, presión sobre el transporte público y suciedad. Así lo recoge la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un informe publicado este miércoles sobre la eventificación en la capital, que “no ha dejado de aumentar y este 2026 ha alcanzado cifras récord”.

“Los grandes eventos revientan la vida de la capital. El Madring, el Gran Premio de Fórmula 1, y los doce macroconciertos que Shakira tiene previsto ofrecer en el Iberdrola Music suponen la estocada final en el ‘año cumbre’ de la eventificación en Madrid, el peor año de la historia de la ciudad. 2026 ha estado marcado por el incremento de los macroconciertos en los puntos negros citados y por la celebración de eventos nuevos o inusuales que han puesto patas arriba la capital, tal es el caso de la visita del papa León XIV y el Gran Premio de Fórmula 1″, critica la FRAVM en un comunicado. La saturación ha llegado a tal extremo, añaden, que un evento “tan querido” como la llegada de La Vuelta, cuya etapa final suele celebrarse en Madrid salvo en los años jacobeos, esta vez concluyó en Granada para evitar coincidir con el Madring.

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El informe, titulado Madrid eventificado, Madrid reventado, analiza sobre todo la actividad de los últimos tres años en los principales enclaves afectados: en el Metropolitano, el número de macroconciertos pasó de 10 en 2024 a 12 en 2025 y 22 en 2026, mientras que el Movistar Arena registró 260 eventos en 2023 y 230 en 2025, frente a los 60 de 2014. Según la FRAVM, durante el 70% de los días de 2025 hubo algún tipo de evento en este último recinto.

El Gran Premio de Fórmula 1 llegará a Madrid en 2026, pero no todos lo celebran. Los vecinos de los barrios cercanos al nuevo circuito denuncian el ruido ensordecedor, los cortes de calles y la pérdida de calidad de vida que supone tener un evento de esta magnitud a metros de sus casas.

En cuanto al Santiago Bernabéu, la federación explica que los litigios iniciados por los vecinos afectados de la zona han limitado los grandes eventos, mientras que una denuncia mantiene judicializado el partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) celebrado en noviembre de 2025. En el Espacio Delicias, los vecinos también lograron anular la licencia que permitía celebrar este tipo de actividades.

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El Iberdrola Music figura entre los espacios que más han incrementado su actividad, señala el informe. El recinto acogió macroeventos durante cinco días en 2024 y 2025, mientras que en 2026 la cifra asciende a 21 jornadas. La serie de conciertos de Shakira, el Madring y la programación del Movistar Arena —con eventos previstos durante 27 de los 30 días de septiembre— han convertido este mes en uno de los más difíciles para los residentes, según denuncia la federación. La situación ya se repitió en junio, cuando coincidieron la visita del papa León XIV, los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano, la Feria del Libro, la Feria de San Isidro en Las Ventas, la programación del Movistar Arena y las Noches del Botánico.

Un modelo que “prioriza el beneficio económico de unos pocos”

Los vecinos y vecinas de Madrid “están hartos, reventados y sobrepasados por un modelo de ciudad que, cada vez más, prioriza el beneficio económico de unos pocos en detrimento de la calidad de vida de la mayoría”, indica la FRAVM, que critica que tanto el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida como el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso “obvian el enorme impacto que estos eventos tienen en los vecindarios de acogida, sobre todo en cuestiones como la movilidad, el ruido, la limpieza o la seguridad”. En ese sentido, la federación cuestiona que el Madring se haya presentado como un evento sin coste público, cuando IFEMA, participada en un 62% por la Comunidad y el Ayuntamiento, “ha gastado más de 300 millones de euros en su celebración”.

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“El balance económico de la eventificación no puede limitarse a la facturación de las promotoras, la venta de entradas o el gasto de los visitantes. También debe incorporar los costes públicos y las pérdidas sociales: refuerzos policiales y de limpieza, presión sobre el transporte y los servicios, deterioro del espacio público, contaminación acústica y pérdida de calidad de vida”, añade la FRAVM en su informe.

Varias personas protestan por la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, el pasado 13 de septiembre. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Propuestas para hacer frente a la eventificación

La federación también vincula el auge de los macroeventos con el avance de la turistificación y la presión sobre los barrios residenciales, y estima que el 30% de los visitantes nacionales e internacionales que llegan a Madrid lo hace atraído por la oferta de grandes eventos.

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Por todo ello, la FRAVM propone un plan específico que ordene la celebración de los macroeventos, reduzca su concentración y obligue a evaluar previamente sus efectos sobre el ruido, la movilidad, la limpieza y el entorno. Entre sus demandas pide que los eventos respeten el límite horario de las 00:00 horas, que se implante un sistema transparente de medición del ruido y que se garantice el acceso, el descanso y la seguridad de los residentes. También solicita una mejor coordinación de los servicios públicos y una moratoria para nuevos permisos hasta que exista una regulación efectiva.