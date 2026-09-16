España

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

Tras una primera quincena de septiembre en la que el encarecimiento del gasóleo ha logrado contrarrestar la rebaja fiscal por completo, llenar un depósito ya cuesta 103 euros

Una persona reposta en una gasolinera
Una persona reposta en una gasolinera, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (Europa Press / Europa Press)
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El precio del diésel en España ha superado esta semana el nivel previo a la ampliación del descuento fiscal, con 13 jornadas consecutivas de máximos anuales en la gasolina y una advertencia del sector del transporte que pone fecha límite al Gobierno para actuar.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) registró este martes el gasóleo de automoción a 1,881 euros por litro, un 4% más que una semana antes y un 1,6% por encima del precio del 31 de agosto. Ese dato del 31 de agosto es la referencia clave: era el último día en que el descuento fiscal sobre el diésel era de 10 céntimos por litro. Desde el 1 de septiembre ese descuento se duplicó a 20 céntimos, pero la escalada de precios en el mercado anuló por completo el beneficio para el consumidor.

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El gasóleo cayó un 4,3% el primer día de septiembre con la entrada en vigor de la nueva rebaja y colocó a España como el segundo país de la Unión Europea con el diésel más barato. Desde el 2 de septiembre, el precio no ha dejado de subir. Llenar un depósito de 55 litros costó de media este martes 103,45 euros, casi 4 euros más que siete días atrás.

La gasolina acumula casi dos semanas en máximos anuales

La situación de la gasolina es distinta pero converge en el mismo resultado: precios récord para el año. El descuento fiscal para este carburante se redujo a solo 5 céntimos por litro, frente a los 20 del diésel, porque su precio no superó el umbral del 15% de encarecimiento en julio. Los datos de inflación de agosto, publicados este martes, cambiaron ese panorama: el diésel se encareció un 30,3% y la gasolina un 16,9% en ese período.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con ayudas fiscales y económicas para paliar el impacto derivado de la guerra en Irán. (Fuente: Congreso)

Con la rebaja recortada y la tendencia alcista de agosto, la gasolina lleva trece jornadas consecutivas marcando máximos anuales. Este martes se vendía a 1,899 euros por litro, un 3,5% más que la semana anterior y un 11,4% más que hace un mes. Un depósito equivalente al del diésel costó 104,45 euros.

El Gobierno analiza el contexto pero no anuncia medidas concretas

Las rebajas fiscales que entraron en vigor el 22 de marzo (reducción del IVA del 21 al 10% para gasóleo, gasolina e hidrocarburos, más la rebaja del impuesto de hidrocarburos al mínimo permitido en la Unión Europea) se fueron atenuando desde julio y concluyen a fin de mes. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó la semana pasada que analizará los precios de septiembre y que no dejará “de acompañar y apoyar a las familias” si fuera necesario.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló por su parte que el Gobierno continuará actuando y adoptará las medidas que sean necesarias ante un contexto energético que calificó de “extraordinariamente volátil”.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) no esperó más declaraciones de intención y fijó el 30 de septiembre como fecha límite para que el Ejecutivo presente un nuevo paquete de ayudas. Sin ese paquete, advirtió el gremio, el coste del combustible para el sector del transporte de mercancías daría un salto de hasta 24 céntimos por litro en la primera jornada de octubre.

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