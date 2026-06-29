España

El restaurante en Santiago de Compostela que se hace hueco entre las mejores pizzerías del mundo: un ‘pizzaiolo’ gallego y un menú degustación por 35 €

7 pizzerías españolas, con sede en Madrid, Barcelona, Girona o Bilbao, se cuelan entre las mejores de Europa en un ránking elaborado por la prestigiosa guía 50 Top Pizza

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Julio Gómez, pizzero al frente de Oura, en Santiago de Compostela (Oura)
Julio Gómez, pizzero al frente de Oura, en Santiago de Compostela (Oura)

Italia es cuna y capital de la pizza. Pero, con el paso del tiempo, otros lugares del mundo han descubierto las bondades de esta deliciosa masa horneada. En España, esta receta ha ido ganando adeptos, y cada vez más cocineros se han ido especializando en su elaboración, consiguiendo alcanzar la excelencia incluso a kilómetros de la península itálica.

Así lo ratifican los expertos en la materia. Y es que, este año, España cuenta con 7 pizzerías en la nueva lista de las mejores de Europa, un ránking recién anunciado por la prestigiosa guía 50 Top Pizza. Las españolas que han logrado entrar en esta exclusiva selección son Baldoria, en Madrid (2.ª); Sartoria Panatieri, en Barcelona (5.ª); Fratelli Figurato, en Madrid (11.ª); Oura, en Santiago de Compostela (14.ª); Demaio, en Bilbao (16.ª); Balmesina, en Barcelona (17.ª); y Gasparic, en Girona (39.ª).

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Aunque se trate de una lista de alcance europeo, algunos de estos restaurantes conseguirán posicionarse en la clasificación de las 100 Mejores Pizzerías del Mundo, que se desvelará el 15 de septiembre en el icónico Teatro Mercadante de Nápoles en el transcurso de la gala 50 Top Pizza World 2026. Además, algunos premios especiales también han recaído en negocios españoles, con Demaio (Bilbao) distinguida con el Best Customer Satisfaction - Maistà Award, y Sartoria Panatieri (Barcelona) reconocida con el premio Green Oven Goeldlin.

Oura, un nuevo templo de la pizza gallega

La gran novedad de esta edición es la entrada de Oura, en Santiago de Compostela, que accede por primera vez a esta exclusiva lista directamente en el puesto 14.º. Su incorporación llega, además, acompañada de dos reconocimientos especiales: el premio Performance of the Year - Robo Award y el premio Green Oven Goeldlin.

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Esta pizzería gallega se encuentra dentro de El Dieciocho, un espacio gastronómico ubicado en el Área Central que reúne varias propuestas de restauración bajo un mismo techo. El local de Oura Pizza (Edificio Área Central, L17i18AB 15707) abrió por primera vez en esta dirección en diciembre de 2025, aunque, en realidad, se trata de un proyecto con años de trayectoria.

El restaurante Oura, en El Dieciocho (Santiago de Compostela)
El restaurante Oura, en El Dieciocho (Santiago de Compostela)

Sus orígenes primarios se remontan a 2021, en Barcelona, concretamente en Pineda de Mar, cuando Julio, chef pizzaiolo y fundador, abrió un pequeño take away con producciones muy limitadas. Tras el gran triunfo de esta idea, abrieron su primer restaurante, a apenas dos calles de distancia. Bautizado como Cruel Pizza, se convirtió en un lugar de culto para los amantes de la pizza. Tal fue el éxito que, durante dos años consecutivos, 2024 y 2025, fueron seleccionados por la prestigiosa guía internacional 50 Top Pizza como una de las Mejores Pizzerías Independientes de España.

Pero la morriña gallega acabó por llegar y Julio, nacido en Santiago, decidió ponerle remedio. Llegaron con una idea muy clara: llevar la pizza gallega un paso más allá, conquistando Santiago con una pizza del máximo nivel que mostrara un claro respeto por esta receta. Como protagonistas, los productos de su entorno, desde comerciantes y pequeños agricultores hasta productores y distribuidores locales.

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Pizzas y menú degustación

La propuesta de Oura gira en torno a la pizza napolitana contemporánea, construida desde el producto gallego. En su carta, todo comienza con los antipasti, dos sencillas elaboraciones que muestran esa fusión de orígenes que enriquecen la cocina de Julio: escalibada con alioli, romesco y pan y stracciatella de burrata con cherries asados en alga nori. Las pizzas se dividen en dos formatos: la Pizza Atlántica Contemporánea, con un borde esponjoso y una masa que nace de un prefermento elaborado con harinas ecológicas gallegas e italianas; y la Pizza Teglia Romana, para quien busca algo crocante y sin protagonismo en el borde.

Pizzas de Oura, restaurante en Santiago de Compostela (Oura)
Pizzas de Oura, restaurante en Santiago de Compostela (Oura)

En la lista de ingredientes de sus pizzas, guiños a la tierriña como el queso azul de San Sadurniño (Coruña), el chorizo picante de porco celta (Lugo), el jamón cocido Torre de Núñez (Lugo) o el queso cremoso de Cebreiro (Pedrafita).

Más allá de la carta, en su menú degustación nos permiten explorar otros formatos para entender la pizza desde diferentes ángulos. Aquí entran a jugar la teglia romana, el padellino, la pala o la tonda clásica. Un recorrido por masas, texturas y estilos para ofrecer una experiencia completa y conocer a fondo el mundo de las pizzas. Podemos elegir el formato Raíz (4 pases - 35 € por persona) o el menú Xeito (6 pases - 50 € por persona). Para el maridaje, cuentan con los consejos de Martín Suárez, sumiller con experiencia en restaurantes con estrella Michelin.

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