España

Canadá podría convertirse en el primer “miembro asociado” de la UE y formar parte de un nuevo Consejo de Seguridad que incluiría también a Ucrania

Así lo ha expresado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante su discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento y con Mark Caney, primer ministro canadiense, entre los invitados

Ursula von der Leyen, plantea la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" del bloque de 27 países, al tiempo que propone al líder canadiense, Mark Carney, una cooperación más estrecha en tecnología, defensa y energía.
Guardar

Ursula von der Leyen ha comparecido este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo para pronunciar su discurso anual sobre el estado de la Unión, un repaso a las prioridades de la Comisión Europea marcado, sobre todo, por la geopolítica.

“Las viejas certezas y alianzas se han resquebrajado y ahora nos encontramos ante un mundo abiertamente hostil”, ha dicho la presidenta del Ejecutivo comunitario, quien ha añadido: “Una guerra de agresión territorial hace estragos en nuestro continente y otras han estallado en sus inmediaciones. La lucha por las capacidades industriales está definiendo la competencia mundial. Y una batalla de narrativas trata de socavar la confianza en Europa y paralizar nuestras democracias”.

PUBLICIDAD

El primer ministro canadiense, Mark Carney, es recibido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola (REUTERS/Yves Herman)
El primer ministro canadiense, Mark Carney, es recibido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola (REUTERS/Yves Herman)

Canadá podría convertirse en el primer “miembro asociado” de la UE

Con ese diagnóstico de fondo, marcado por el repliegue de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump y la guerra de Vladímir Putin contra Ucrania, Von der Leyen ha planteado la creación de un Consejo de Seguridad Europeo. La idea es reunir al máximo nivel a los líderes de la Unión Europea junto a socios como Reino Unido, Noruega, Canadá y Ucrania, con el objetivo de dotar al bloque de un foro propio para coordinar respuestas ante crisis que los mecanismos existentes no siempre logran resolver, ya sea un Consejo de Seguridad de la ONU bloqueado por los vetos cruzados de Estados Unidos, China y Rusia, o una OTAN en la que Washington no siempre está dispuesto a implicarse.

“En este nuevo mundo, debemos replantearnos urgentemente nuestras alianzas y construir coaliciones globales para reforzar nuestra resiliencia y nuestras democracias. Y también aquí solo Europa, por su tamaño y su poder, puede asumir el liderazgo”, ha defendido la dirigente alemana.

PUBLICIDAD

En ese mismo bloque del discurso, la presidenta de la Comisión le ha planteado al primer ministro de Canadá, Mark Carney, presente en el hemiciclo como invitado, la posibilidad de que su país se convierta en el primer “miembro asociado de la Unión Europea”, sin precisar en qué consistiría exactamente ese estatus.

Carney se ha significado en las últimas semanas por hacer frente a los aranceles impuestos por Trump, quien además ha insistido en su intención de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos, y por defender una “alianza de potencias medias” como alternativa a Washington, Pekín y Moscú. Está previsto que este jueves intervenga ante el pleno de la Eurocámara para exponer su posición.

Ursula von der Leyen da su discurso sobre el Estado de la Unión 2026 (Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)
Ursula von der Leyen da su discurso sobre el Estado de la Unión 2026 con Mark Caney de fondo (Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

“Europa y Canadá creen en la democracia. Creemos que el poder no pertenece a los más fuertes, a los más ricos ni a los que más ruido hacen, sino a todos nosotros. Que las democracias tienen la libertad de elegir con quién quieren trabajar”, ha afirmado Von der Leyen, quien ha señalado que la asociación ampliada abarcaría la fabricación avanzada, la tecnología, la producción de defensa, el Ártico, la energía, las materias primas críticas, las baterías, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la ciberseguridad y la seguridad económica. “Esta es una asociación que no va contra nadie más, sino a favor de nuestra fortaleza común”, ha dicho. “En definitiva, queremos llevar la relación con Canadá al máximo nivel posible”.

El Consejo de Seguridad Europeo serviría también como espacio para abordar el aumento de los ataques híbridos atribuidos al Kremlin en territorio europeo. “Europa necesita su propio manual de respuesta frente a las amenazas híbridas. Necesitamos urgentemente un consenso sobre cómo responder a determinados incidentes: aquellos que están por debajo del umbral de una agresión armada, pero que amenazan claramente nuestra seguridad nacional”, ha explicado la presidenta.

“En otras palabras, necesitamos un mecanismo que complemente el artículo 4 de la OTAN. Creo que ha llegado el momento de que Europa tenga su propio artículo 4, o un Protocolo Europeo de Seguridad de Emergencia. Cuando un Estado miembro lo active, todos los Estados miembros se reunirían para coordinar una respuesta europea, disuadir de una nueva escalada y mitigar sus efectos”, ha añadido.

Temas Relacionados

Unión EuropeaCanadáComisión EuropeaÚrsula von der LeyenÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Securitas Direct tiene un año para cambiar todas sus placas en los edificios y debe pagar una sanción de 100.000 euros

La compañía deberá modificar los carteles con información sobre videovigilancia en todos los inmuebles donde presta servicio, tras una denuncia de Facua que cuestionó el uso de un teléfono de tarificación especial para ejercer derechos de protección de datos

Securitas Direct tiene un año para cambiar todas sus placas en los edificios y debe pagar una sanción de 100.000 euros

Receta de pasta con salsa de tomate y mejillones, una delicia con sabor marinero para disfrutar cualquier día de la semana

Esta receta de inspiración italiana combina espaguetis al dente y mejillones al vapor con una salsa ligera a base de tomate, vino blanco y el caldo de cocción de los moluscos

Receta de pasta con salsa de tomate y mejillones, una delicia con sabor marinero para disfrutar cualquier día de la semana

Silvia Severino, psicóloga: “Hay un motivo científico por el que recuerdas más una crítica que diez halagos”

Tras este proceso, que puede provocar bucles de pensamiento, existe una causa relacionada con la evolución humana

Silvia Severino, psicóloga: “Hay un motivo científico por el que recuerdas más una crítica que diez halagos”

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el ‘caso Leire Díez’ tras conocer contactos con un clan de Badajoz para “apartarla” y “destruir” la causa

Beatriz Biedma sostiene que la UCO la identifica “expresamente” como uno de los objetivos de la presunta trama y reclama al juez Pedraz las agendas, documentos y dispositivos intervenidos en los que aparezca mencionada

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el ‘caso Leire Díez’ tras conocer contactos con un clan de Badajoz para “apartarla” y “destruir” la causa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el ‘caso Leire Díez’ tras conocer contactos con un clan de Badajoz para “apartarla” y “destruir” la causa

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el ‘caso Leire Díez’ tras conocer contactos con un clan de Badajoz para “apartarla” y “destruir” la causa

Álex, el pastor alemán detector de drogas que ha ayudado a incautar 478 kilos de hachís en Navarra

El ‘Pablo Escobar sueco’ llega a España para comparecer por sus vínculos con la entrada de toneladas de cocaína en Europa

Amenazas de muerte, 25 personas en un piso, 20 en un garaje y 6.000 euros por traslados a la Península: dos operaciones en Ceuta contra el abuso a migrantes

Von der Leyen propone suspender temporalmente los estándares de expulsión de migrantes en “emergencias” como la de Ceuta: “No renunciaremos a proteger nuestras fronteras”

ECONOMÍA

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

Más del 25% de los inquilinos que no son pobres caen bajo el umbral al pagar el alquiler: la vivienda suma casi dos millones a las estadísticas de pobreza

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”