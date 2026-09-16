Canadá podría convertirse en el primer “miembro asociado” de la UE y formar parte de un nuevo Consejo de Seguridad que incluiría también a Ucrania

Ursula von der Leyen, plantea la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" del bloque de 27 países, al tiempo que propone al líder canadiense, Mark Carney, una cooperación más estrecha en tecnología, defensa y energía.

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Ursula von der Leyen ha comparecido este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo para pronunciar su discurso anual sobre el estado de la Unión, un repaso a las prioridades de la Comisión Europea marcado, sobre todo, por la geopolítica.

“Las viejas certezas y alianzas se han resquebrajado y ahora nos encontramos ante un mundo abiertamente hostil”, ha dicho la presidenta del Ejecutivo comunitario, quien ha añadido: “Una guerra de agresión territorial hace estragos en nuestro continente y otras han estallado en sus inmediaciones. La lucha por las capacidades industriales está definiendo la competencia mundial. Y una batalla de narrativas trata de socavar la confianza en Europa y paralizar nuestras democracias”.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, es recibido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola (REUTERS/Yves Herman)

Canadá podría convertirse en el primer “miembro asociado” de la UE

Con ese diagnóstico de fondo, marcado por el repliegue de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump y la guerra de Vladímir Putin contra Ucrania, Von der Leyen ha planteado la creación de un Consejo de Seguridad Europeo. La idea es reunir al máximo nivel a los líderes de la Unión Europea junto a socios como Reino Unido, Noruega, Canadá y Ucrania, con el objetivo de dotar al bloque de un foro propio para coordinar respuestas ante crisis que los mecanismos existentes no siempre logran resolver, ya sea un Consejo de Seguridad de la ONU bloqueado por los vetos cruzados de Estados Unidos, China y Rusia, o una OTAN en la que Washington no siempre está dispuesto a implicarse.

“En este nuevo mundo, debemos replantearnos urgentemente nuestras alianzas y construir coaliciones globales para reforzar nuestra resiliencia y nuestras democracias. Y también aquí solo Europa, por su tamaño y su poder, puede asumir el liderazgo”, ha defendido la dirigente alemana.

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En ese mismo bloque del discurso, la presidenta de la Comisión le ha planteado al primer ministro de Canadá, Mark Carney, presente en el hemiciclo como invitado, la posibilidad de que su país se convierta en el primer “miembro asociado de la Unión Europea”, sin precisar en qué consistiría exactamente ese estatus.

Carney se ha significado en las últimas semanas por hacer frente a los aranceles impuestos por Trump, quien además ha insistido en su intención de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos, y por defender una “alianza de potencias medias” como alternativa a Washington, Pekín y Moscú. Está previsto que este jueves intervenga ante el pleno de la Eurocámara para exponer su posición.

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Ursula von der Leyen da su discurso sobre el Estado de la Unión 2026 con Mark Caney de fondo (Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

“Europa y Canadá creen en la democracia. Creemos que el poder no pertenece a los más fuertes, a los más ricos ni a los que más ruido hacen, sino a todos nosotros. Que las democracias tienen la libertad de elegir con quién quieren trabajar”, ha afirmado Von der Leyen, quien ha señalado que la asociación ampliada abarcaría la fabricación avanzada, la tecnología, la producción de defensa, el Ártico, la energía, las materias primas críticas, las baterías, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la ciberseguridad y la seguridad económica. “Esta es una asociación que no va contra nadie más, sino a favor de nuestra fortaleza común”, ha dicho. “En definitiva, queremos llevar la relación con Canadá al máximo nivel posible”.

El Consejo de Seguridad Europeo serviría también como espacio para abordar el aumento de los ataques híbridos atribuidos al Kremlin en territorio europeo. “Europa necesita su propio manual de respuesta frente a las amenazas híbridas. Necesitamos urgentemente un consenso sobre cómo responder a determinados incidentes: aquellos que están por debajo del umbral de una agresión armada, pero que amenazan claramente nuestra seguridad nacional”, ha explicado la presidenta.

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“En otras palabras, necesitamos un mecanismo que complemente el artículo 4 de la OTAN. Creo que ha llegado el momento de que Europa tenga su propio artículo 4, o un Protocolo Europeo de Seguridad de Emergencia. Cuando un Estado miembro lo active, todos los Estados miembros se reunirían para coordinar una respuesta europea, disuadir de una nueva escalada y mitigar sus efectos”, ha añadido.