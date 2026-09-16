España

Más del 25% de los inquilinos que no son pobres caen bajo el umbral al pagar el alquiler: la vivienda suma casi dos millones a las estadísticas de pobreza

La proporción de quienes caen en la pobreza al pagar su vivienda llega al 25,4% en alquiler convencional, al 15,4% entre los inquilinos con rentas por debajo del mercado y al 3,2% en propietarios con hipoteca, según Fedea

Una persona sujeta sus llaves durante una protesta. (Matias Chiofalo / Europa Press)
Una persona sujeta sus llaves durante una protesta. (Matias Chiofalo / Europa Press)
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Uno de cada cuatro inquilinos de mercado que hoy no figura como pobre en las estadísticas oficiales pasa a estarlo en el momento en que paga el alquiler. Así se desprende de un estudio de Fedea que analiza los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) entre 2014 y 2025. El trabajo concluye que el coste de la vivienda suma 1,95 millones de pobres adicionales en España y eleva la tasa nacional del 19,5% al 23,5% cuando se descuenta ese gasto de la renta disponible.

La proporción de personas que cruzan el umbral de pobreza al pagar su vivienda varía según el régimen de tenencia. Entre quienes alquilan a precio de mercado y no eran pobres según su renta, el 25,4% pasa a serlo tras pagar el alquiler. Entre quienes alquilan por debajo de precio de mercado (vivienda protegida, casas de familiares, contratos de renta antigua...), la proporción es del 15,4%. En los propietarios con hipoteca ese salto se reduce al 3,2%, mientras que en los propietarios sin deuda y en los hogares que residen en cesión gratuita el fenómeno resulta nulo, porque su coste de acceso a la vivienda es cero por definición.

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Elaborado por Fedea a partir de datos de la ECV.
Elaborado por Fedea a partir de datos de la ECV.

Entre quienes residen en alquiler de mercado, la tasa de pobreza pasa del 32,8% al 49,9% al descontar ese pago, un salto de 17 puntos porcentuales que no tiene equivalente en ningún otro régimen.

Ocho de cada diez “nuevos pobres” pagan alquiler

Entre los 1,95 millones de personas que caen en la pobreza tras pagar la vivienda, el peso del alquiler resulta todavía más nítido. Quienes residen en alquiler de mercado explican el 72,5% de ese total, y si se suma el alquiler por debajo de precio de mercado, la proporción llega al 80,2%. En otras palabras, ocho de cada diez personas que aparecen como pobres solo después de pagar su vivienda son inquilinas.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Esa concentración contrasta con el peso demográfico del alquiler de mercado, que representa apenas el 17,1% de la población española. La sobrerrepresentación es, por tanto, superior a cuatro veces: un régimen que agrupa a menos de dos de cada diez habitantes concentra prácticamente tres cuartas partes de toda la pobreza que la renta convencional no detecta.

Quiénes son los inquilinos que caen en la pobreza

La edad marca una de las diferencias más claras en el perfil de las personas que cruzan el umbral: la tasa de entrada a la pobreza por esta vía alcanza el 11,9% entre las personas que integran hogares jóvenes, con persona de referencia menor de 35 años, frente a apenas el 1,8% entre los mayores de 65 años.

Infografía con texto, cifras numéricas, ilustraciones de personas, iconos de la Unión Europea y el logotipo de Infobae sobre un fondo claro.
Un informe de Fedea indica que el pago de la vivienda añade 1,95 millones de personas a la pobreza en España y eleva la tasa nacional del 19,5 % al 23,5 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al país de origen, la tasa es del 2,7% cuando esa persona nació en España y asciende al 19,5% cuando nació fuera de la Unión Europea (UE). Este último grupo representa apenas el 12,3% de la población no pobre según la métrica convencional, pero concentra el 48,1% de quienes caen en la pobreza al pagar la vivienda.

Cataluña y Madrid concentran el 41,8% de esta pobreza vinculada al pago de la vivienda, con 450.000 y 370.000 personas respectivamente, según el desglose por comunidades autónomas del estudio. Ambos territorios figuran también entre los de mayor exposición a gastos residenciales elevados: en Madrid, el 23,7% de la población destina más de 10.000 euros anuales a vivienda, frente al 9,4% de la media nacional.

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