Dos detenidos en Ceuta por alojar a 25 migrantes, seis de ellos menores, en un piso con “condiciones de salubridad nulas”

Imágenes de la Guardia Civil en un piso de Ceuta donde se alojaban 25 migrantes, entre ellos seis menores (Guardia Civil)

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La Guardia Civil ha identificado a 25 migrantes que vivían en un piso de Ceuta en condiciones de extrema precariedad. Entre ellos había seis menores de edad, según informó el instituto armado. Los migrantes entraron en la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio. La investigación permitió localizar la vivienda en la que se alojaban, con unas condiciones de salubridad que, según la Guardia Civil, eran “nulas”.

Los agentes detuvieron a los dos propietarios del inmueble, un hombre y una mujer. Por el momento, no trascendieron los delitos concretos que se les imputan ni las circunstancias en las que los migrantes llegaron a residir en el piso. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el caso y determinar cómo se gestionó. En muchas ocasiones, este tipo de situaciones responden a casos que envuelven a una red mayor.

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Un piso en Ceuta alojaba a 25 migrantes identificados por la Guardia Civil en condiciones de extrema precariedad. (Guardia Civil)

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