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Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

El dirigente también opinó sobre los casos más mediáticos como la sede de la final del Mundial 2030, Gianni Infantino o la crisis de Ceuta

El presidente de LaLiga, Javier Tebas (Europa Press)
El presidente de LaLiga, Javier Tebas (Europa Press)
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Javier Tebas tiene claro a quién entregaría el Balón de Oro. Durante su intervención en el World Football Summit, el foro del deporte celebrado en La Nave de Madrid, el presidente de LaLiga ha confesado que debería ser Rodri Hernández quien recogiera el premio el próximo 26 de octubre.

“Creo que Rodri otra vez. Es difícil, porque ha estado lesionado mucha parte del año, pero creo que con lo que ha hecho en el Mundial y un poco antes, para mí se lo vuelve a merecer”, ha asegurado. La elección de Tebas llega después de que el propio futbolista se echara a un lado para que sea Lamine Yamal el máximo exponente del FC Barcelona.

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A su vez, otro de los grandes favoritos juega en el equipo rival. Kylian Mbappé también ha hecho méritos para estar ahí y, como máximo goleador de LaLiga, ha empezado su campaña para postular.

El jugador del Barcelona Rodrigo Hernández. (EFE/ Kai Forsterling)
El jugador del Barcelona Rodrigo Hernández. (EFE/ Kai Forsterling)

La batalla de campañas Lamine-Mbappé

Lamine Yamal y Kylian Mbappé han reivindicado públicamente sus candidaturas. El 10 del FC Barcelona no ha dudado en poner dos nombres sobre la mesa: el suyo y el del francés, aunque reconoce que este año debería ser él el galardonado.

“Yo creo que los mejores del mundo quizá somos dos. Y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos yo y Mbappé los mejores del mundo”, dijo en una entrevista en Universo Valdano.

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Sus palabras llegaron pocos días después de que el delantero del Real Madrid defendiera su propia candidatura en L’Équipe, donde aseguró que no ha habido un jugador mejor durante el curso.

Kylian Mbappé en acción junto a Lamine Yamal. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Kylian Mbappé en acción junto a Lamine Yamal. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Tebas endurece su discurso contra Infantino

El Balón de Oro no fue el único gran asunto tratado por Tebas. El presidente de LaLiga volvió a cargar con dureza contra Gianni Infantino y puso en duda que España deba mantener el mismo planteamiento respecto al Mundial de 2030 si el suizo sigue al frente de la FIFA.

“Si Infantino continúa, sería una vergüenza para el fútbol”, ha afirmado. Y es que la preocupación de Tebas también tiene una consecuencia directa para España: la sede de la final de 2030. “Creo que para que sea la final en España, Infantino no debe seguir”, ha asegurado, llegando más lejos: “Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (REUTERS/Kacper Pempel)
Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (REUTERS/Kacper Pempel)

El caso de Ceuta y el apoyo a Abde

Tebas también fue preguntado por la polémica generada por el apoyo del futbolista Abde a Ceuta. El presidente de LaLiga rechazó que lo ocurrido pueda explicarse únicamente como un conflicto migratorio y lo situó en otro contexto.

Es un daño colateral de lo que está ocurriendo con la invasión en Ceuta. No es un problema de inmigración”, ha dicho. “Es un problema de invasión porque ha sido un ataque de muchos ciudadanos marroquíes que reclaman que Ceuta no es española”, ha añadido.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. (Europa Press)
Javier Tebas, presidente de LaLiga. (Europa Press)

En una jornada marcada por el Balón de Oro y por el futuro del Mundial 2030, Tebas volvió a pronunciarse sobre dos cuestiones que afectan directamente al fútbol español: el peso de sus jugadores en los grandes premios individuales y la relación de España con una FIFA cuya dirección cuestiona abiertamente.

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