Von der Leyen propone suspender temporalmente los estándares de expulsión de migrantes en “emergencias” como la de Ceuta: “No renunciaremos a proteger nuestras fronteras”

Von der Leyen se dirige a los ceutíes: "La frontera de Ceuta es la frontera de Europa" (Comisión Europea)

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El discurso sobre el Estado de la Unión es la cita anual en la que la presidenta de la Comisión Europea comparece ante el Parlamento Europeo para repasar el año transcurrido, señalar las prioridades del bloque y anunciar las iniciativas que vienen por delante.

Este año, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se ha referido a Ceuta, más de un mes después de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, para sugerir que, en situaciones similares (“de emergencia”), se suspendan los estándares de los procedimientos de expulsión de migrantes que hayan accedido informalmente a territorio europeo. No ha entrado en detalle, sin embargo, sobre cómo se materializaría esta suspensión a nivel práctico ni sobre cómo se gestionaría a las personas migrantes en esas circunstancias.

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“Europa estará ahí” para Ceuta

Von der Leyen se ha dirigido a los españoles y, en particular, a los ceutíes. Ese mensaje ha quedado enmarcado dentro de la defensa de una gestión conjunta de las fronteras exteriores de la Unión. “Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por ello, quiero dirigirme directamente a los españoles”, ha señalado ante el pleno reunido en Estrasburgo. “La frontera de Ceuta es una frontera europea, porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros”, ha dicho.

En ese mismo bloque ha planteado un marco de emergencia que permita suspender por “tiempo limitado” los estándares de los procedimientos de expulsión de migrantes llegados de forma irregular al territorio comunitario. El propósito es poder agilizar los retornos cuando se produzcan entradas masivas como la registrada los días 30 y 31 de julio en Ceuta desde Marruecos.

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“Los acontecimientos de este verano demuestran que nuestras herramientas deben evolucionar, especialmente para las situaciones de emergencia. Europa necesita los medios para proteger sus fronteras en todo momento, sobre todo en escenarios en los que se provocan y utilizan como arma los movimientos masivos de personas”, ha defendido durante el debate. La presidenta ha insistido en que lo ocurrido en Ceuta requiere una solución europea, y esa solución pasa, según ha explicado, por la aplicación completa del Pacto de Migración y Asilo, que los Veintisiete todavía tienen pendiente de trasladar a sus legislaciones nacionales. El pacto, ha recordado, “da responsabilidad a todos, pero también exige la solidaridad de todos”.

“Nunca renunciaremos a proteger nuestras fronteras”

En esa línea, ha anunciado un nuevo marco europeo de respuesta ante emergencias, sin entrar en detalles ni fijar un calendario para su puesta en marcha. Sí ha adelantado que aportará “flexibilidad limitada en el tiempo y claramente delimitada a los procedimientos ordinarios” y que se activará de forma automática solo “bajo criterios estrictamente definidos”.

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“El mensaje de Europa es claro: siempre respetaremos nuestros valores y Derechos Fundamentales, pero nunca renunciaremos a proteger nuestras fronteras. Somos nosotros, los europeos, quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y bajo qué circunstancias, y no los traficantes ni las redes de contrabando”, ha remachado.

La presidenta ha planteado además reforzar Frontex, la agencia europea de control de fronteras y costas, para agilizar los retornos, y mejorar los sistemas de alerta temprana, incluida la colaboración con terceros países, con el fin de reforzar la capacidad de detección y anticipación en el terreno digital.

En este apartado dedicado a la migración, centrado en la crisis de Ceuta pero sin ninguna mención explícita a Marruecos, Von der Leyen ha defendido la necesidad de colaborar con los países vecinos para impulsar la inversión y ofrecer a los jóvenes “perspectivas reales, de modo que no se vean obligados a jugarse la vida”, a través de medidas de empleo, formación y programas de aprendizaje. En este contexto, ha anunciado una iniciativa sobre competencias y empleo para los jóvenes del Mediterráneo, pensada para reducir los flujos irregulares y potenciar las vías legales de migración, aunque tampoco en este caso ha precisado su contenido ni los plazos para ponerla en marcha.

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