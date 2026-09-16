España

Von der Leyen propone suspender temporalmente los estándares de expulsión de migrantes en “emergencias” como la de Ceuta: “No renunciaremos a proteger nuestras fronteras”

Ha adelantado que esa suspensión aportará “flexibilidad limitada en el tiempo y claramente delimitada a los procedimientos ordinarios” y que se activará de forma automática solo “bajo criterios estrictamente definidos”. No ha entrado en detalle sobre cómo se materializaría esta suspensión a nivel práctico

Von der Leyen se dirige a los ceutíes: "La frontera de Ceuta es la frontera de Europa" (Comisión Europea)
Guardar

El discurso sobre el Estado de la Unión es la cita anual en la que la presidenta de la Comisión Europea comparece ante el Parlamento Europeo para repasar el año transcurrido, señalar las prioridades del bloque y anunciar las iniciativas que vienen por delante.

Este año, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se ha referido a Ceuta, más de un mes después de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, para sugerir que, en situaciones similares (“de emergencia”), se suspendan los estándares de los procedimientos de expulsión de migrantes que hayan accedido informalmente a territorio europeo. No ha entrado en detalle, sin embargo, sobre cómo se materializaría esta suspensión a nivel práctico ni sobre cómo se gestionaría a las personas migrantes en esas circunstancias.

PUBLICIDAD

Imagen 7F4C6VMOXBAJFIACDKC77C6GAU

“Europa estará ahí” para Ceuta

Von der Leyen se ha dirigido a los españoles y, en particular, a los ceutíes. Ese mensaje ha quedado enmarcado dentro de la defensa de una gestión conjunta de las fronteras exteriores de la Unión. “Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por ello, quiero dirigirme directamente a los españoles”, ha señalado ante el pleno reunido en Estrasburgo. “La frontera de Ceuta es una frontera europea, porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros”, ha dicho.

En ese mismo bloque ha planteado un marco de emergencia que permita suspender por “tiempo limitado” los estándares de los procedimientos de expulsión de migrantes llegados de forma irregular al territorio comunitario. El propósito es poder agilizar los retornos cuando se produzcan entradas masivas como la registrada los días 30 y 31 de julio en Ceuta desde Marruecos.

PUBLICIDAD

“Los acontecimientos de este verano demuestran que nuestras herramientas deben evolucionar, especialmente para las situaciones de emergencia. Europa necesita los medios para proteger sus fronteras en todo momento, sobre todo en escenarios en los que se provocan y utilizan como arma los movimientos masivos de personas”, ha defendido durante el debate. La presidenta ha insistido en que lo ocurrido en Ceuta requiere una solución europea, y esa solución pasa, según ha explicado, por la aplicación completa del Pacto de Migración y Asilo, que los Veintisiete todavía tienen pendiente de trasladar a sus legislaciones nacionales. El pacto, ha recordado, “da responsabilidad a todos, pero también exige la solidaridad de todos”.

Imagen HKRYCHIDBRD35DCEBCNPJRN77I

“Nunca renunciaremos a proteger nuestras fronteras”

En esa línea, ha anunciado un nuevo marco europeo de respuesta ante emergencias, sin entrar en detalles ni fijar un calendario para su puesta en marcha. Sí ha adelantado que aportará “flexibilidad limitada en el tiempo y claramente delimitada a los procedimientos ordinarios” y que se activará de forma automática solo “bajo criterios estrictamente definidos”.

“El mensaje de Europa es claro: siempre respetaremos nuestros valores y Derechos Fundamentales, pero nunca renunciaremos a proteger nuestras fronteras. Somos nosotros, los europeos, quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y bajo qué circunstancias, y no los traficantes ni las redes de contrabando”, ha remachado.

La presidenta ha planteado además reforzar Frontex, la agencia europea de control de fronteras y costas, para agilizar los retornos, y mejorar los sistemas de alerta temprana, incluida la colaboración con terceros países, con el fin de reforzar la capacidad de detección y anticipación en el terreno digital.

En este apartado dedicado a la migración, centrado en la crisis de Ceuta pero sin ninguna mención explícita a Marruecos, Von der Leyen ha defendido la necesidad de colaborar con los países vecinos para impulsar la inversión y ofrecer a los jóvenes “perspectivas reales, de modo que no se vean obligados a jugarse la vida”, a través de medidas de empleo, formación y programas de aprendizaje. En este contexto, ha anunciado una iniciativa sobre competencias y empleo para los jóvenes del Mediterráneo, pensada para reducir los flujos irregulares y potenciar las vías legales de migración, aunque tampoco en este caso ha precisado su contenido ni los plazos para ponerla en marcha.

Temas Relacionados

Comisión EuropeaUnión EuropeaCeutaMarruecosÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rincón de Portugal que esconde una aldea bajo el agua y una calzada romana de 2.000 años

Rodeado de granito y bosques centenarios, este rincón del Miño portugués combina termas, senderos y arquitectura rural con restos arqueológicos de época romana

El rincón de Portugal que esconde una aldea bajo el agua y una calzada romana de 2.000 años

Las leyes de discapacidad y dependencia pasan su último trámite en el Congreso: más financiación y nuevos derechos

La Cámara Baja dará su aprobado final este miércoles a “la mayor reforma social de la legislatura”, según Bustinduy

Las leyes de discapacidad y dependencia pasan su último trámite en el Congreso: más financiación y nuevos derechos

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

Tras una primera quincena de septiembre en la que el encarecimiento del gasóleo ha logrado contrarrestar la rebaja fiscal por completo, llenar un depósito ya cuesta 103 euros

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

Dos detenidos en Ceuta por alojar a 25 migrantes, seis de ellos menores, en un piso con “condiciones de salubridad nulas”

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el caso y determinar cómo se gestionó

Dos detenidos en Ceuta por alojar a 25 migrantes, seis de ellos menores, en un piso con “condiciones de salubridad nulas”

Ya conocemos el veredicto del ránking de pizzerías más importante del mundo: la mejor está en Londres y un restaurante de Madrid entra en el top 10

Otras pizzerías de Barcelona, Bilbao y Santiago de Compostela también consiguen un hueco entre las 100 mejores de todo el planeta

Ya conocemos el veredicto del ránking de pizzerías más importante del mundo: la mejor está en Londres y un restaurante de Madrid entra en el top 10
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos detenidos en Ceuta por alojar a 25 migrantes, seis de ellos menores, en un piso con “condiciones de salubridad nulas”

Dos detenidos en Ceuta por alojar a 25 migrantes, seis de ellos menores, en un piso con “condiciones de salubridad nulas”

‘Squall’, el misil de crucero fabricado en España diseñado para atacar objetivos a más de 300 kilómetros con alta precisión

La Fiscalía señala al delegado del Gobierno en Ceuta por la “omisión de medidas” que pudo agravar las consecuencias de la entrada masiva de migrantes

La ruptura comercial de la UE con Marruecos que piden PP y Vox sería un golpe para Rabat, pero también para España: además, exige unanimidad

De dónde viene el lema “todos somos caballas” en apoyo a Ceuta que Vinicius y Mbappé taparon en sus camisetas

ECONOMÍA

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

Más del 25% de los inquilinos que no son pobres caen bajo el umbral al pagar el alquiler: la vivienda suma casi dos millones a las estadísticas de pobreza

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”