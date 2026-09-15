Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Alexander Zverev. (REUTERS/Mike Segar)

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Alexander Zverev llevaba demasiado tiempo esperando este momento. Durante años fue uno de los mejores tenistas del mundo sin conseguir ser campeón de un Grand Slam. Llegó a finales, perdió partidos que parecía tener ganados y acumuló la sensación de que siempre había un último peldaño que se le resistía.

Pero en 2026 eso ha cambiado. El alemán conquistó Roland Garros en junio y este domingo hizo lo propio en el US Open, con ‘lapsus’ incluido. También alcanzó la final de Wimbledon, que perdió ante Jannik Sinner.

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El balance explica por sí solo la dimensión de su año: es el jugador que más partidos ha ganado en 2026 (53, por los 44 de Sinner) y el que más triunfos acumula en los cuatro grandes.

Alexander Zverev. (EFE/Cristobal Herrera-Ulashkevch)

“Esta enfermedad no nos definirá”

A pesar de ello, lo más comentado de la final no fueron sus puntos, sus golpes con la raqueta o la victoria. Fue el discurso que le dedicó a su madre, Irina Zvereva, a quien atribuye una parte fundamental de la fortaleza con la que afrontó una enfermedad que podría haber condicionado su carrera: la diabetes tipo 1, diagnosticada cuando tenía cuatro años.

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“Cuando a tu hijo de cuatro años le diagnostican diabetes y los médicos en el consultorio te dicen que su vida y el deporte van a estar sumamente limitados, se necesita una madre muy fuerte para salir de ahí y decir: ‘Mi hijo será lo que él quiera ser’”, recordó ante el público.

En ese momento recordó la frase que resumiría su trayectoria: “Si quiere ser tenista, será tenista; si quiere hacer otra cosa, la hará, pero esta enfermedad no nos va a definir”.

No era la primera vez que hablaba de ello en público. Hizo pública su diabetes en 2022 y ese mismo año creó una fundación con su nombre para ayudar a otras personas afectadas. De hecho, se le pudo ver durante los descansos controlar su nivel de glucosa y aplicándose insulina en el muslo.

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Alexander Zverev. (Reuters/Robert)

Trece años de espera resueltos en tres meses

Porque el campeón del US Open de 2026 es el mismo jugador que en 2020 estuvo a dos sets de ganar en Nueva York y acabó viendo cómo Dominic Thiem le remontaba en la final. Después llegaron otras oportunidades que tampoco supo convertir: perdió la final de Roland Garros de 2024 ante Carlos Alcaraz y la del Open de Australia de 2025 ante Sinner.

El punto de inflexión llegó hace poco más de un año, cuando cayó en primera ronda de Wimbledon y reconoció atravesar una crisis personal: llegó a decir que se sentía “muy, muy solo en la vida”.

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Un viaje a Manacor y una conversación con Rafael Nadal y su tío Toni le ayudaron a cambiar el chip. Meses después llegó su primer Grand Slam. “Estuvimos trece años sin ganar un ‘grande’ y ahora hemos ganado dos en tres meses”, resumió.

Alexander Zverev. (Reuters/Robert)

“No soy el más talentoso, pero trabajo muy duro”

Zverev nunca ha escondido que no se considera el jugador con más talento natural del circuito, y menos compartiendo generación con Alcaraz y Sinner. Lo dejó claro en rueda de prensa: “No creo que yo sea el que más talento tiene, en ningún sentido. Pero la mayor parte del éxito se debe al trabajo duro, a la cantidad de horas que invierto en la pista y también en el gimnasio”.

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Esa misma honestidad apareció cuando le preguntaron si se considera el mejor tenista del mundo ahora mismo: “Con Jannik lesionado y Carlos volviendo tras cuatro meses de baja, probablemente sí. Pero si los dos estuvieran sanos y en plena forma, quizá no”.

Porque Zverev tuvo que esperar su momento y, por fin, después de tanto esperar, lo tuvo. Con los dos mejores fuera, él era quien tenía que levantar el último Grand Slam del año.