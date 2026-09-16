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El truco óptico que usan los gimnasios para que te veas mejor: la posición de las luces y los espejos son claves para que el cliente tenga la necesidad de volver

Un optometrista explica cómo las superficies curvas y la iluminación pueden modificar la percepción del cuerpo durante el entrenamiento

El truco de los gimnasios para que te veas mejor
Mujer posando en el espejo de un gimnasio. (Magnific)
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No es un secreto para nadie que el ejercicio físico es esencial para cuidar nuestra salud. Bajo esta premisa, son muchos los que optan por apuntarse al gimnasio, ya que permite practicar ejercicios de fuerza y de cardio. Además, es una buena opción para socializar y conocer a gente nueva.

Sin embargo, más allá de las máquinas y las pesas, hay otros elementos del gimnasio que pueden influir en nuestra experiencia entrenando. Uno de los trucos que usan estos negocios consiste en que te veas más fuerte y definido mientras estás en las instalaciones para que tengas la necesidad de volver. Para conseguirlo, la iluminación y los espejos juegan un papel fundamental

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El secreto de que te veas mejor en el gimnasio

El optometrista Pablo Cano ha profundizado sobre este tema en uno de los últimos vídeos que ha publicado en TikTok (@caba.optometria) y ha explicado en qué consiste este truco. “Normalmente, cuando vamos al gimnasio es para vernos mejor, pero si no vemos resultados rápidos, es muy fácil que abandonemos”, afirma el experto.

Ante esta situación, estos negocios usan un truco visual muy efectivo. Cuando un espejo es perfectamente plano, la imagen que refleja mantiene las proporciones del objeto que tiene delante. Sin embargo, si su superficie presenta una curvatura, puede producir una distorsión de la imagen.

El gimnasio puede ayudarte a ganar masa muscular
Hombre en el gimnasio entrenando. (Magnific)

En el caso de un espejo cóncavo, los objetos situados a determinadas distancias pueden verse aumentados, lo que puede hacer que una persona perciba su cuerpo de una forma diferente frente al espejo. Este tipo de espejos pueden colocarse en puntos concretos de las instalaciones, especialmente en aquellos espacios en los que se entrena hipertrofia. De esta manera, al situarse frente a ellos, la ligera distorsión puede hacer que determinadas partes del cuerpo parezcan algo más grandes y musculadas.

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A esto se suma otro elemento muy influyente: la iluminación. Las luces blancas colocadas desde arriba generan sombras en el cuerpo que resaltan las formas y las inserciones musculares. Esto, junto al bombeo de hacer ejercicio, da como resultado que parezca que estamos más fuertes y definidos.

Las claves para avanzar en el gimnasio

Más allá de cómo nos veamos frente al espejo, para progresar en el gimnasio es clave dedicarle tiempo y tener constancia. Por eso, uno de los principales errores es obsesionarse con el peso o con los cambios físicos y esperar resultados inmediatos. La báscula puede ser una referencia, pero no debería convertirse en el único indicador de progreso.

Un hombre de espaldas se para sobre una báscula digital que muestra 75.2 kg. En el baño se observan un inodoro, un rollo de papel y una toalla.
Hombre pesándose en la báscula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las claves es tener presente que descansar bien es tan importante como hacer ejercicio. Al entrenar fuerza, el músculo se somete a un gran estrés. Para que se recupere y poder progresar físicamente, es fundamental no entrenar el mismo grupo muscular durante dos días consecutivos y dormir ocho horas. La frecuencia de entrenamiento dependerá de tu nivel, pero lo óptimo es estar entre las dos y cinco sesiones.

La alimentación, el descanso y la progresión de los ejercicios también forman parte del proceso. Aumentar poco a poco la carga, mejorar la técnica o conseguir hacer más repeticiones son avances que pueden pasar desapercibidos frente al espejo, pero que indican que el entrenamiento está dando sus frutos. Al final, más que buscar un cambio rápido, la clave está en encontrar una rutina que pueda mantenerse en el tiempo.

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