Avance de ‘La Promesa’ del jueves 17 de septiembre: del ultimátum de Enriqueta a la revelación que paraliza a Victoria

María, tras hablar con Carlo, anuncia algo importante en 'La Promesa' (RTVE).

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La Promesa llega al jueves 17 de septiembre con el ambiente más tenso de la semana. Las presiones acumuladas desde el lunes han convertido el palacio en un espacio donde cada gesto se interpreta como una declaración de intenciones y donde las alianzas, incluso las más sólidas, empiezan a mostrar fisuras. La boda de Curro y Ángela continúa siendo el eje sobre el que giran buena parte de los conflictos, pero las maniobras de Leocadia, la estrategia silenciosa de Máximo y las actividades ilegales de Lorenzo y Ciro añaden un nivel de incertidumbre que amenaza con desestabilizar a todos.

El jueves será un punto de inflexión. Varias tramas que llevaban días acumulando tensión finalmente estallarán, obligando a los personajes a tomar decisiones que ya no pueden aplazarse. Y aunque algunos intentarán mantener el control, la realidad es que La Promesa se encamina hacia un final de semana en el que nada estará garantizado.

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La jornada comenzará con Enriqueta decidida a imponer su criterio. La marquesa, cada vez más preocupada por la imagen pública de la familia y por el futuro del ducado, lanzará un ultimátum que resonará en toda la planta noble. Sus palabras no solo afectarán a Victoria, sino que pondrán en marcha una cadena de reacciones que revelarán hasta qué punto la presión por mantener las apariencias puede quebrar incluso a quienes parecían más firmes. Enriqueta sabe que la reputación es un arma, y está dispuesta a utilizarla sin contemplaciones.

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)

Victoria, atrapada entre las exigencias de su madre y sus propios temores, vivirá uno de los momentos más delicados de la semana. Una revelación inesperada la dejará paralizada, obligándola a enfrentarse a una verdad que llevaba demasiado tiempo esquivando. Su reacción marcará el tono del capítulo y abrirá una nueva línea de conflicto que promete extenderse durante los próximos días. La joven comprenderá que su futuro no es tan controlable como creía y que ciertas decisiones ya no pueden esconderse bajo el silencio.

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En la zona del servicio, las tensiones también irán en aumento. Las cocineras, recién reincorporadas, se enfrentarán a un desafío que pondrá a prueba su capacidad para adaptarse a los cambios que Tomasa y Petra intentan imponer. La elección del menú de boda, lejos de ser un trámite, se convertirá en un campo de batalla donde cada gesto tendrá un significado oculto. Tomasa, que ha modificado su comportamiento desde el regreso de Simona y Candela, mostrará una amabilidad sospechosa que no todos están dispuestos a creer. Petra, por su parte, seguirá defendiendo su autoridad, aunque cada vez le resulte más difícil mantener el control.

Mientras tanto, Lorenzo y Ciro continuarán avanzando con sus licencias ilegales, pero el jueves traerá un contratiempo que podría comprometer su operación. Un detalle aparentemente insignificante llamará la atención de Julieta, que empezará a sospechar que algo no encaja en el comportamiento de Ciro. Aunque ella no tendrá aún pruebas, la inquietud será suficiente para encender una alarma que podría explotar más adelante. La trama de las licencias, que parecía avanzar sin obstáculos, empezará a mostrar grietas que podrían convertirse en un problema mayor.

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Ciro y Lorenzo planean engañar a Manuel para que firme la licencia en 'La Promesa' (RTVE).

Por su parte, Carlo vivirá un episodio de tensión emocional que afectará directamente a Samuel y a María. Consumido por la frustración y el dolor, el lacayo cruzará una línea peligrosa, obligando a Pía a intervenir antes de que la situación se descontrole. El incidente dejará secuelas que se arrastrarán durante el resto de la semana y que podrían cambiar para siempre la relación entre los tres.

A partir del viernes, varias tramas darán un giro inesperado. Máximo tomará una decisión que nadie veía venir; Leocadia descubrirá que su estrategia no es tan sólida como creía; y las clases del refugio revelarán un nombre que podría poner en jaque a más de uno. Además, un gesto aparentemente inocente en la planta noble abrirá una sospecha que podría cambiar el equilibrio del palacio. La semana no terminará en calma: lo que ocurra tras el jueves 17 promete dejar a La Promesa en un punto crítico donde cada secreto, cada alianza y cada traición empezará a pesar más que nunca.

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