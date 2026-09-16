Los eurodiputados no consiguen un acuerdo para condenar la crisis en Ceuta: hay siete propuestas y 84 enmiendas porque el PP quiere colar más críticas al Gobierno

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 16 de septiembre de 2026. REUTERS/Yves Herman

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Los eurodiputados se preparan para pronunciarse sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, pero todavía no saben muy bien qué decir ni a quiénes señalar. El PPE promovió la votación y sus intenciones pasaban por cerrar un acuerdo entre las fuerzas proeuropeas (populares, socialistas, liberales), que es lo que suelen hacer —a diferencia de en el Congreso— en Estrasburgo. Pero las conversaciones han cerrado sin un acuerdo, con siete propuestas distintas y 84 enmiendas, 80 de ellas contra el texto del PP.

El borrador inicial era una resolución que reclamase a Marruecos asumir su responsabilidad y cumplir sus compromisos en materia de gestión de fronteras, además de rechazar las reclamaciones soberanistas de Ceuta y Melilla pronunciadas por varios ministros marroquíes. Más allá de su alcance político, que tiene un mero valor simbólico, la votación es una primera prueba para comprobar hasta qué punto está dispuesta a llegar la respuesta europea, tal y como demandó hace una semana el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

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Los socialdemócratas, encargados de coordinar la elaboración del texto con el resto de familias políticas, enviaron hasta dos resoluciones (a todos menos a Patriotas por Europa, grupo al que pertenece Vox). La primera fue rechazada por los populares y la segunda, directamente ignorada. ¿La razón? Fuentes parlamentarias consultadas por Infobae señalan que la delegación española del PP, encabezada por Dolors Montserrat, pretende instrumentalizar la votación contra el Ejecutivo español, introduciendo en sus propuestas varias referencias críticas a su gestión que el PSOE no está dispuesto a secundar. “PP y PSOE están en las antípodas de lo que quieren ver reflejado en el texto”, señala una fuente parlamentaria consultada por Infobae a pocas horas de la votación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pronunciado en la mañana de este miércoles su discurso frente a los eurodiputados en el Parlamento Europeo con motivo del debate sobre el Estado de la Unión.

Por ejemplo, una de las propuestas registradas por el PP insta al Gobierno de España a que “acate y colabore” con la investigación que dirige la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. La iniciativa sostiene que el Ejecutivo ignoró comunicaciones de los servicios de inteligencia y no actuó en consecuencia, y establece cierta conexión entre esos hechos con la regularización masiva de inmigrantes aprobada en abril (apoyándose en la carta que emitieron 22 jefes de Estado a la Comisión Europea).

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Dolors Montserrat, eurodiputada del Partido Popular, ha sostenido que la propuesta de su grupo busca respaldar a la población ceutí y afirmar la pertenencia española y europea de la ciudad. “El texto que defenderá el PPE mañana es estar al lado de los ceutíes, de defender un territorio nacional como es Ceuta, de que nunca jamás dejará de ser española y europea, […] a diferencia del PSOE, cuya resolución solo pretendía salvar al presidente Sánchez y nada más", ha afirmado.

El diputado de Vox, Jorge Buxadé, afeó que el texto del PP no señala con “claridad” la responsabilidad de Marruecos”, que ellos incorporarán en sus enmiendas a través de su familia política, los Patriotas por Europa.

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El PPE cuela una condena sobre Ceuta en una enmienda horas antes de la votación

En paralelo, el Parlamento Europeo aprobó este miércoles por la tarde una primera condena por los hechos ocurridos el 30 y 31 de julio. Aunque la iniciativa no estaba vinculada con la votación prevista para este jueves, el Partido Popular Europeo consiguió que la Eurocámara aprobara una enmienda que condena explícitamente “el ataque a la frontera meridional de la Unión en la ciudad de Ceuta”.

Este apartado se incluyó dentro de un informe más amplio que habla sobre las amenazas híbridas para la Unión Europea, e identifica a Rusia como el principal foco de riesgo, seguido por Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte. La enmienda fue aprobada por 435 votos a favor, 209 en contra y 13 abstenciones.

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Una situación poco habitual

¿Qué veremos mañana? La falta de acuerdo ha conducido a una situación poco habitual, en la que los eurodiputados deberán pronunciarse sobre las resoluciones individuales, unos documentos que normalmente sirven como el punto de partida de las conversaciones entre los grupos para llegar a un texto conjunto.

Es un escenario muy distinto al que vivió la Eurocámara en una votación emitida el pasado 2021 sobre la entrada masiva de migrantes en la valla de Melilla. Por aquel entonces, los eurodiputados de las tres principales familias políticas, respaldados por el Gobierno español, pactaron una resolución en la que se responsabilizaba a Marruecos del asalto a la valla de Melilla.

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestiona duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta y la falta de comunicación con Marruecos, planteando si es por incompetencia o si se está mintiendo.

La Comisión Europea de Ursula von der Leyen ha tratado de jugar hasta ahora con cierta ambigüedad estratégica a la hora de verter cualquier tipo de responsabilidad a Rabat, a quien todavía define como un socio estratégico para la Unión. Sin embargo, horas antes de la votación en Estrasburgo, la jefa del ejecutivo comunitario ha comenzado a elevar el tono ante las pretensiones de los ministros marroquíes. En su discurso sobre el Estado de la Unión, von der Leyen quiso dejar claro que todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas.

“Quiero dirigirme directamente al pueblo de España. La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros”, subrayó la dirigente comunicativa, para después añadir que la UE “nunca hará concesiones en la protección de nuestras fronteras”.

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