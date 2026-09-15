Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid

Mbappé, Vinícius y Konaté tapan el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas en la salida al campo para el partido entre el Elche y el Real Madrid

Guardar

Los jugadores del Real Madrid Vinícius Jr, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté saltaron al terreno de juego del estadio Martínez Valero con las camisetas de la campaña de LaLiga de apoyo a Ceuta, pero las lucieron enrolladas hasta casi el pecho de manera que se cortaba el mensaje y se las retiraron antes que el resto.

Como en el resto de encuentros de esta sexta jornada de LaLiga, los jugadores del Elche y del Real Madrid salieron al césped con camisetas blancas con el lema ‘Todos somos caballas’ como muestra de apoyo por parte de los clubes a Ceuta tras la entrada ilegal de miles de personas hace un mes desde Marruecos.

PUBLICIDAD

Los tres jugadores del Real Madrid llevaban también estas camisetas, pero las habían enrollado de manera ostensible, de manera que el mensaje se leía cortado. Además, al menos en el caso de Vinícius y Mbappé, se las quitaron antes de saludar a los jugadores del Elche, mientras que sus compañeros y sus rivales esperaron a hacerlo una vez acabado el saludo protocolario.

Los futbolistas Vinícius Júnior y Kylian Mbappé visten camisetas con la frase Todos somos caballas en muestra de apoyo a la ciudad de Ceuta.

Un mensaje de unión de un país

El movimiento surgió después de que miles de personas cruzaran ilegalmente la frontera de Ceuta. Se trata de un mensaje de unión en el fútbol de apoyo al pueblo ceutí. Clubes como el Villarreal, el Real Betis o el Levante se sumaron a la iniciativa luciendo la indumentaria conmemorativa durante los actos previos al inicio de sus partidos.

PUBLICIDAD

No obstante, existen otros clubes como el FC Barcelona, que no ha hecho semejante acto. El club no quiso que sus futbolistas salieran con las camisetas en su partido frente al Levante, pero dicha decisión pasó desapercibida.

Imagen del partido entre el Levante y el FC Barcelona. (Europa Press)

La polémica con Abde

Sin embargo, muchos de los futbolistas que militan en LaLiga son de origen marroquí. Un ejemplo de ello es el jugador del Real Betis, Ez Abde, quien fue duramente criticado tras mostrar el mensaje. Los mensajes van desde la reivindicación de Ceuta como territorio marroquí hasta graves intimidaciones.

PUBLICIDAD

“Que se vaya a la mierda y no entre a nuestro país. Nuestra tierra, Marruecos, es una línea roja. Ceuta y Melilla son dos ciudades marroquíes. ¡Siempre Marruecos! Y un perro como este no es bienvenido en Marruecos”, escribió un un usuario. “Uno de vosotros apoya la ocupación española de la ciudad marroquí de Ceuta”, señaló otro usuario.

El futbolista ha tenido que salir a defenderse en redes sociales: “No era con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el marroquí. Yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces”.

PUBLICIDAD

El jugador del Betis, Abde, contra el Real Madrid. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Más partidos de LaLiga

La jornada 6 sigue hoy su curso con partidos como el Atlético de Madrid - Osasuna o FC Barcelona - Racing de Santander. Al ser un movimiento de LaLiga, se espera que los equipos que quedan por jugar salten al campo con la camiseta y el mensaje de apoyo a Ceuta: “Todos somos Caballas”. Eso sí, cabe recordar que los clubes son libres de aceptar o no llevar el mensaje y los jugadores tendrán que decidir si proteger su imagen o evitar represalias al verse expuestos a fricciones de carácter geopolítico.