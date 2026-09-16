La factura de la luz se dispara un 30% en un año: superará los 100 euros en septiembre por primera vez desde 2022

Un hombre enciende una largadera con varios enchufes con una factura de luz en la mano (Alberto Ortega / Europa Press)

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La factura de la luz de un usuario medio en España encadena ya su quinto mes consecutivo de subidas, y amenaza con superar los 100 euros por primera vez desde 2022, según el último análisis de Facua. De confirmarse esta tendencia, registrada en la primera quincena de septiembre, la factura mensual se situaría en 106,57 euros, un nivel que no se veía desde hace cuatro años.

Un incremento que, en realidad, es la continuación de una escalada que empezó en primavera. Después de un abril relativamente contenido, con 60,99 euros de media, el recibo pasó a 75,63 euros en mayo y continuó su ascenso hasta los 93,65 euros de julio. En agosto, considerado hasta ahora el mes más caro del año, la factura alcanzó los 96,65 euros. Los datos de la primera quincena de septiembre marcan que podría ser un 10,3% más caro que agosto, la subida mensual más pronunciada de todo el año.

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De hecho, para encontrar una factura de septiembre más elevada hay que remontarse a 2022, cuando la crisis energética derivada de la invasión rusa en Ucrania disparó los precios a 137,93 euros. En comparación con ese año excepcional, la cifra actual todavía estaría por debajo, pero supera a los tres ejercicios posteriores: 76,37 euros en 2023, 70,62 euros en 2024 y 81,49 euros en 2025.

Una subida interanual del 30,5%

Un contraste muy llamativo, si se compara con el mismo periodo del año pasado. La primera quincena de septiembre de 2026 ha registrado un incremento del 30,5% respecto al mismo tramo de 2025, cuando la factura mensual equivalente se situó en 81,49 euros. Solo un antecedente reciente supera el nivel actual, y es en febrero de 2025, cuando el recibo llegó a 95,70 euros, la cifra más alta desde entonces hasta la actual escalada de septiembre.

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Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

El encarecimiento se explica por el comportamiento del precio de la energía en los tres tramos horarios de la tarifa regulada. Durante la primera quincena del mes, el kilovatio hora ha costado de media 30,36 céntimos en hora punta; 20,96 céntimos en horario llano; y 24,22 céntimos en hora valle, impuestos incluidos. Respecto a septiembre de 2025, estos precios reflejan subidas del 24,6% en punta, el 34,5% en llano y hasta el 53,6% en el tramo valle, el que en teoría debería resultar más económico para los consumidores.

Facua propone sacar la nuclear y la hidráulica de la subasta diaria

Ante esto, Facua reclama una reforma estructural del sector de generación eléctrica. La organización sostiene que existen márgenes desproporcionados en el mercado y propone que la energía nuclear y la hidráulica queden fuera de la subasta diaria, el mecanismo que actualmente fija el precio en función de la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda. En su lugar, plantea que ambas fuentes reciban un precio fijado por el Gobierno, revisable cada varios meses, al margen de las fluctuaciones del mercado mayorista.

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El perfil de usuario que utiliza la asociación en sus cálculos corresponde a un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios, idéntica en horario punta y valle, y un consumo mensual de 366 kilovatios hora. Se trata de un perfil elaborado a partir del análisis de decenas de miles de facturas de viviendas habitadas, que además toma como referencia la distribución de consumo horario publicada en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): un 45% del gasto se concentra en horario valle, un 29% en punta y un 26% en llano.