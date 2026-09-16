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Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Nxtplay, la plataforma de negocio que ha creado el portero del Real Madrid junto a Gonzalo Vila, prepara un nuevo proyecto de gestión deportiva y talento en el pádel y aspira a entrar las ligas estadounidenses

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid. REUTERS/Juan Barbosa
Thibaut Courtois, portero del Real Madrid. REUTERS/Juan Barbosa
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Thibaut Courtois no limita su actividad empresarial al fútbol. El portero belga del Real Madrid prepara un nuevo movimiento en el mundo del deporte a través de Nxtplay, la plataforma de negocio que fundó junto a su socio Gonzalo Vila. La compañía tiene previsto entrar en el negocio del pádel antes de que termine el año y ya contempla objetivos de mayor alcance para el futuro: la NBA y la NFL.

Courtois y Vila han participado en el World Football Summit, celebrado en La Nave de Madrid, donde repasaron los planes de la compañía a medio y largo plazo. Durante el encuentro, Vila confirmó que Nxtplay prepara una nueva inversión vinculada al pádel, un deporte que atraviesa una etapa de fuerte expansión internacional.

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“Está creciendo mucho y está totalmente relacionado con cosas que estamos haciendo en lo comercial y de negocio”, explicó el cofundador de Nxtplay, según recoge Efe. La plataforma, además de sus proyectos relacionados con el fútbol, cuenta con intereses en el automovilismo y en el accionariado de clubes deportivos.

Thibaut Courtois habla sin tapujos tras el partido. Reconoce a España como una de las grandes candidatas y cuestiona su futuro internacional, sugiriendo que su continuidad depende de la Federación.

Deportes electrónicos

Aunque Vila no quiso desvelar todos los detalles de la operación, sí avanzó que el proyecto estará relacionado con la gestión deportiva y del talento en el mundo del pádel. La compañía pretende incorporar esta nueva actividad a su cartera de negocios antes de que finalice 2026.

“Es algo seguro que antes de que acabe el año añadiremos a nuestro porfolio”, añadió Vila. La estrategia de Nxtplay no se limitará al pádel. La empresa también estudia incrementar su presencia en los deportes electrónicos, un sector que encaja con su apuesta por los negocios vinculados a la tecnología y al componente digital.

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La entrada de Courtois en el pádel le situará junto a otros grandes nombres del fútbol que también han apostado por este deporte como vía de negocio. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski son algunos de los futbolistas que han participado en proyectos relacionados con una disciplina que ha ampliado su presencia internacional durante los últimos años.

Pero el plan empresarial del guardameta belga va más allá del pádel. Courtois reconoció que uno de sus objetivos a largo plazo sería poder participar en el negocio de alguna de las grandes ligas profesionales estadounidenses, concretamente la NBA de baloncesto o la NFL de fútbol americano.

“Soñar en grande”

“No sé si será posible, pero podemos soñar en grande”. Si en unos diez años podemos entrar parcialmente en uno de esos grandes equipos, me gustaría eso también. Me gusta la ambición", aseveró Courtois durante su intervención en Madrid.

El jugador del Real Madrid mantiene así una estrategia empresarial con objetivos a largo plazo mientras continúa centrado en su carrera deportiva. Su intención, según explicó, es participar activamente en las decisiones de la compañía y conocer de primera mano los proyectos en los que se invierte.

“Me gustar estar implicado en la toma decisiones para saber por qué invertimos en ciertas cosas (...) Continuar creciendo y añadiendo mucho valor a la compañía y crear fondos donde podamos ganar más dinero para hacer más inversiones”, relató el futbolista belga.

Diversificar el negocio

La diversificación forma parte de la filosofía con la que Courtois afronta su actividad fuera del terreno de juego. Nxtplay busca ampliar progresivamente su cartera de inversiones y combinar diferentes sectores relacionados con el deporte, desde el fútbol y el automovilismo hasta el pádel y los eSports.

El portero también considera que esta faceta empresarial puede servir de referencia para otros jugadores profesionales. Courtois defendió la importancia de que los futbolistas aprendan a gestionar el dinero generado durante sus carreras y busquen alternativas de inversión más allá del consumo.

Su objetivo, explicó, es que el mundo empresarial se convierta en una vía para que otros deportistas puedan construir proyectos de futuro en lugar de “derrocharlo en coches o relojes”.

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