España

El vuelo del chef José Andrés aterriza de emergencia en Madrid después de chocar con un grupo de pájaros: “El sonido de los motores no era el habitual”

El avión de Iberia con destino Dallas realizó la operación de forma rápida y efectiva sin ningún daño grave

José Andrés
El chef José Andrés tiene un vuelo accidentado. ( Cuenta X de José Andrés)
Guardar

El cocinero español José Andrés ha vivido una experiencia de gran tensión a bordo de un vuelo entre Madrid y la ciudad estadounidense de Dallas. El avión, perteneciente a la compañía Iberia y con origen en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sufrió un imprevisto en pleno trayecto tras chocar contra un grupo de aves poco después del despegue. Ante la gravedad de la incidencia, conocida en el ámbito de la aviación como bird strike, la tripulación procedió a dar la vuelta de inmediato para aterrizar en la capital española.

El propio chef relató lo sucedido en sus redes sociales, donde detalló los momentos vividos en el interior de la cabina y ensalzó la rápida actuación de todo el personal de a bordo. José Andrés explicó que comenzó a sospechar de una anomalía cuando percibió que el ruido no era el habitual durante el ascenso. “El sonido de los motores no era el habitual y pensé: ‘Mmmm, ¡qué raro!’”, señaló el cocinero a través de su cuenta en la red social X, reconociendo su sorpresa por la rapidez con la que los pilotos iniciaron la maniobra de retorno hacia el aeródromo madrileño.

PUBLICIDAD

Pese al susto inicial, la maniobra se completó con total seguridad y sin que se registraran daños personales. El aterrizaje de emergencia contó con la presencia inmediata de los servicios de salvamento en las pistas de Madrid. Tras tomar tierra, el prestigioso gastronómico agradeció la impecable coordinación entre la tripulación, los controladores aéreos, los bomberos y la Guardia Civil, cuya eficaz intervención permitió resolver con éxito un suceso que terminó quedando en una anécdota de viaje.

La reacción del chef ante lo ocurrido

A través de sus publicaciones, José Andrés fue narrando los acontecimientos a medida que se producían, queriendo tranquilizar a sus seguidores respecto a su estado y al del resto del pasaje. El empresario gastronómico no escatimó en elogios hacia la calma y el rigor mostrado por los empleados del vuelo durante la emergencia. “Súper profesionales los pilotos y la tripulación… ¡afortunadamente todo ha ido bien!”, publicó en un primer momento, sorprendido por la fluidez de la operación al señalar que “antes de darme cuenta ya estábamos aterrizando”.

PUBLICIDAD

Quién es José Andrés, el rey de la cocina española en Estados Unidos.

Una vez que el avión tocó la pista del aeropuerto madrileño de forma totalmente controlada, el chef confirmó el éxito de la intervención con un mensaje rotundo: “¡Aterrizamos perfectamente y todo está bien!”. Asimismo, quiso enviar un agradecimiento explícito a los efectivos de seguridad que aguardaban el aparato a pie de pista. “¡Superorganizada la respuesta desde la llegada en segundos de Guardia Civil hasta Bomberos! Gracias a todos”, destacó el asturiano para poner en valor la rapidez de la respuesta en tierra.

El protocolo en el avión del chef José Andrés

Desde el sector de los controladores aéreos también se facilitaron datos sobre la gestión del espacio aéreo para dar prioridad absoluta al avión en el que viajaba el cocinero. Al tratarse de un trayecto transoceánico rumbo a Estados Unidos, este tipo de vuelos despegan con una gran cantidad de combustible en sus depósitos, por lo que en situaciones de emergencia suele ser necesario realizar maniobras de espera en el aire para descargar o consumir carburante antes de tocar tierra.

Sin embargo, los pilotos de la compañía Iberia comunicaron a la torre de control que no consideraban necesario realizar esperas adicionales para aligerar la carga del aparato. Ante esta decisión de la tripulación, los controladores aéreos procedieron a reconducir la aeronave dándole vectores directamente hacia la pista 32 izquierda, la cual resultaba ser la más cercana a su posición en ese momento. Gracias a este procedimiento y a la intervención de los servicios de Barajas, el avión aterrizó sin complicaciones mayores.

Temas Relacionados

Famosos EspañaAerolíneasChef José AndrésÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La princesa Ingrid Alexandra y la reina Sonia competirán por el mismo premio: su ilusión tras cancelar su agenda por la muerte del rey Harald

La consorte del recién fallecido monarca de Noruega y su nieta optan al Jenteprisen que se entregará el 11 de octubre

La princesa Ingrid Alexandra y la reina Sonia competirán por el mismo premio: su ilusión tras cancelar su agenda por la muerte del rey Harald

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Un experto explica qué hábitos al volante conviene evitar para cuidar el embrague y la caja de cambios

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 17 de septiembre: del ultimátum de Enriqueta a la revelación que paraliza a Victoria

La ficción de TVE encara un jueves decisivo marcado por presiones, secretos que salen a la luz y un movimiento inesperado que podría alterar el rumbo de la nobleza

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 17 de septiembre: del ultimátum de Enriqueta a la revelación que paraliza a Victoria

Encuentran a Dámaso y Luisa opta por sufrir en silencio: avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 17 de septiembre

La serie de La 1 desgranará a la audiencia este jueves lo sucedido con Dámaso

Infobae

Resultados ganadores del Super Once del 16 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 16 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Los eurodiputados no consiguen un acuerdo para condenar la crisis en Ceuta: hay siete propuestas y 84 enmiendas porque el PP quiere colar más críticas al Gobierno

La jueza Tardón cita a declarar a Vivas y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno de Ceuta para esclarecer qué se sabía antes de la entrada masiva de migrantes

La Audiencia de Badajoz concreta el alcance de la condena a David Sánchez: perderá su plaza en la Diputación y no podrá acceder a otro puesto electivo o discrecional

ECONOMÍA

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

La factura de la luz se dispara un 30% en un año: superará los 100 euros en septiembre por primera vez desde 2022

Las herencias de viviendas baten récord: una de cada cuatro cambia de dueño por fallecimiento y la cifra irá a más

Las gasolineras más baratas de España: Sevilla y Valencia lideran los precios más bajos con hasta 4 euros de diferencia por depósito entre provincias

DEPORTES

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”

Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje de apoyo a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid