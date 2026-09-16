El vuelo del chef José Andrés aterriza de emergencia en Madrid después de chocar con un grupo de pájaros: “El sonido de los motores no era el habitual”

El chef José Andrés tiene un vuelo accidentado. ( Cuenta X de José Andrés)

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El cocinero español José Andrés ha vivido una experiencia de gran tensión a bordo de un vuelo entre Madrid y la ciudad estadounidense de Dallas. El avión, perteneciente a la compañía Iberia y con origen en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sufrió un imprevisto en pleno trayecto tras chocar contra un grupo de aves poco después del despegue. Ante la gravedad de la incidencia, conocida en el ámbito de la aviación como bird strike, la tripulación procedió a dar la vuelta de inmediato para aterrizar en la capital española.

El propio chef relató lo sucedido en sus redes sociales, donde detalló los momentos vividos en el interior de la cabina y ensalzó la rápida actuación de todo el personal de a bordo. José Andrés explicó que comenzó a sospechar de una anomalía cuando percibió que el ruido no era el habitual durante el ascenso. “El sonido de los motores no era el habitual y pensé: ‘Mmmm, ¡qué raro!’”, señaló el cocinero a través de su cuenta en la red social X, reconociendo su sorpresa por la rapidez con la que los pilotos iniciaron la maniobra de retorno hacia el aeródromo madrileño.

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Pese al susto inicial, la maniobra se completó con total seguridad y sin que se registraran daños personales. El aterrizaje de emergencia contó con la presencia inmediata de los servicios de salvamento en las pistas de Madrid. Tras tomar tierra, el prestigioso gastronómico agradeció la impecable coordinación entre la tripulación, los controladores aéreos, los bomberos y la Guardia Civil, cuya eficaz intervención permitió resolver con éxito un suceso que terminó quedando en una anécdota de viaje.

La reacción del chef ante lo ocurrido

A través de sus publicaciones, José Andrés fue narrando los acontecimientos a medida que se producían, queriendo tranquilizar a sus seguidores respecto a su estado y al del resto del pasaje. El empresario gastronómico no escatimó en elogios hacia la calma y el rigor mostrado por los empleados del vuelo durante la emergencia. “Súper profesionales los pilotos y la tripulación… ¡afortunadamente todo ha ido bien!”, publicó en un primer momento, sorprendido por la fluidez de la operación al señalar que “antes de darme cuenta ya estábamos aterrizando”.

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Quién es José Andrés, el rey de la cocina española en Estados Unidos.

Una vez que el avión tocó la pista del aeropuerto madrileño de forma totalmente controlada, el chef confirmó el éxito de la intervención con un mensaje rotundo: “¡Aterrizamos perfectamente y todo está bien!”. Asimismo, quiso enviar un agradecimiento explícito a los efectivos de seguridad que aguardaban el aparato a pie de pista. “¡Superorganizada la respuesta desde la llegada en segundos de Guardia Civil hasta Bomberos! Gracias a todos”, destacó el asturiano para poner en valor la rapidez de la respuesta en tierra.

El protocolo en el avión del chef José Andrés

Desde el sector de los controladores aéreos también se facilitaron datos sobre la gestión del espacio aéreo para dar prioridad absoluta al avión en el que viajaba el cocinero. Al tratarse de un trayecto transoceánico rumbo a Estados Unidos, este tipo de vuelos despegan con una gran cantidad de combustible en sus depósitos, por lo que en situaciones de emergencia suele ser necesario realizar maniobras de espera en el aire para descargar o consumir carburante antes de tocar tierra.

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Super organize the response from the arrival within seconds of @guardiacivil to the Bomberos! Thanks to all…. pic.twitter.com/C8ussi1RPx — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) September 15, 2026

Sin embargo, los pilotos de la compañía Iberia comunicaron a la torre de control que no consideraban necesario realizar esperas adicionales para aligerar la carga del aparato. Ante esta decisión de la tripulación, los controladores aéreos procedieron a reconducir la aeronave dándole vectores directamente hacia la pista 32 izquierda, la cual resultaba ser la más cercana a su posición en ese momento. Gracias a este procedimiento y a la intervención de los servicios de Barajas, el avión aterrizó sin complicaciones mayores.