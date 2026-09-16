El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

Un agricultor inspecciona sus cultivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado partidario de mantener las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para los agricultores “ocasionales”, entre ellos los jubilados, al considerar que su actividad contribuye a mantener las tierras agrícolas en uso y evitar su abandono.

La cuestión formará parte del debate sobre el diseño de la futura PAC para el periodo 2028-2034, una negociación que ya ha comenzado a nivel europeo y que enfrenta posiciones diferentes entre las comunidades autónomas. Según ha avanzado Planas, en declaraciones recogidas por Efe, aproximadamente la mitad de los territorios defienden que los agricultores jubilados puedan seguir siendo perceptores de estas ayudas, mientras que la otra mitad se opone.

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Para el ministro, las ayudas no deben limitarse exclusivamente al agricultor profesional, aunque este siga siendo el “beneficiario original y primario”. A su juicio, también “tiene razón de ser” que lleguen a “pequeños agricultores de carácter ocasional o a tiempo parcial”, como los jubilados que continúan cuidando sus terrenos.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El temor al abandono de las tierras

Planas ha defendido esta posición con un argumento relacionado con el futuro del territorio rural. “Si dejamos de dar estas ayudas, (...) el resultado puede ser la desertificación por abandono y es lo peor que nos puede pasar”, ha incidido durante su comparecencia antes de reunirse con los consejeros autonómicos de Agricultura y Pesca.

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La discusión sobre quién debe recibir las ayudas será uno de los asuntos que estarán sobre la mesa durante la negociación de la nueva programación de la PAC. El objetivo de las instituciones europeas es que el nuevo periodo entre en vigor el 1 de enero de 2028, aunque Planas ha advertido de que, si no se llega a tiempo, será necesario establecer un periodo transitorio, algo que “siempre ha ocurrido en el pasado”.

La futura política agrícola incluirá además una obligación para disponer de un sistema de gestión de riesgos que permita hacer frente a fenómenos adversos, como las sequías cada vez más frecuentes. El modelo planteado tomaría como referencia los seguros agrarios combinados existentes en España.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

Planas pide mantener el presupuesto de la PAC

En paralelo, el ministro ha defendido que la próxima programación mantenga al menos el nivel presupuestario actual. Su objetivo es “conseguir un equilibrio” entre el “carácter europeo” de la política agrícola y la flexibilidad de los Estados miembros para aplicarla en función de sus circunstancias.

Planas también ha rechazado que aumente la participación financiera de los Estados. Considera necesario “no ir más allá de la actual cofinanciación” porque “podría llevar a una renacionalización de la PAC”. El ministro trasladará a los consejeros autonómicos que la negociación se encuentra en “plena discusión” y reclamará una posición común española para defender los intereses del sector.

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Revisión de la Política Pesquera Común

La política pesquera será el otro gran asunto de la jornada. En este ámbito, Planas ha destacado que la financiación prevista para el sector dentro del marco financiero plurianual 2028-2034 ha pasado de 2.000 a 4.000 millones de euros.

Además, la Unión Europea trabaja en la reforma del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), mientras continúa el debate sobre el “impedimento legal” que actualmente afecta a la financiación de nuevos buques pesqueros.

El ministro considera que la Política Pesquera Común (PPC) ha cosechado “muchos éxitos”, aunque también existen aspectos que deberían revisarse. Entre ellos ha situado la política de descartes, que “está muy bien conceptualmente”, pero cuya aplicación resulta complicada porque los barcos actuales “no tienen dimensión ni capacidad para aplicarla”.

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