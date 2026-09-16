España

Las gasolineras más baratas de España: Sevilla y Valencia lideran los precios más bajos con hasta 4 euros de diferencia por depósito entre provincias

Con el diésel y la gasolina cerca de máximos históricos, las diferencias entre provincias y marcas pueden suponer un ahorro de hasta 4 euros por depósito según la zona, y de más de 20 céntimos por litro entre estaciones premium y low cost

Un mapa de gasolineras en España (Geoportal de Hidrocarburos)
Un mapa de gasolineras en España (Geoportal de Hidrocarburos)
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Los precios de los carburantes en España han alcanzado niveles que no se registraban desde el verano pasado. El diésel se sitúa este miércoles en 1,90 euros por litro de media, un valor que supera incluso los máximos alcanzados durante los meses estivales, mientras la gasolina 95 está en 1,924 euros el litro, cada vez más cerca de la barrera psicológica de los 2 euros.

La subida sostenida de los precios se produce pese a que el Gobierno amplió el descuento máximo de 20 céntimos en el impuesto de hidrocarburos. Una medida que, sin embargo, no ha logrado contener el alza de los últimos meses, ligada a factores como la situación geopolítica internacional y las tensiones en el suministro y refinado de combustibles a escala global.

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Zaragoza y Guadalajara, entre las provincias más caras para llenar el depósito

En cuanto al análisis por provincias, en el caso de la gasolina, es Sevilla la zona que registra el precio medio más bajo con 1,941 euros por litro, seguida de Murcia (1,960 euros), Barcelona (1,961 euros), Madrid (1,963 euros) y A Coruña (1,969 euros). En el extremo opuesto se ubican Zaragoza (2,001 euros), Guadalajara (1,989 euros), Bizkaia (1,982 euros) y Toledo (1,980 euros).

Para el diésel, el panorama cambia un poco. Valencia encabeza la lista de provincias más económicas con 1,917 euros por litro, seguida de Bizkaia y A Coruña, ambas con 1,927 euros, y Murcia con 1,935 euros. Las provincias más caras para este combustible son Barcelona y Guadalajara, con 1,969 euros por litro, además de Toledo (1,958 euros) y Zaragoza (1,950 euros).

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Imagen de archivo de un surtidor de gasolina en una estación de servicio de Cepsa en Cuevas del Becerro, España. 29 noviembre 2021. REUTERS/Jon Nazca
Imagen de archivo de un surtidor de gasolina en una estación de servicio de Cepsa en Cuevas del Becerro, España. 29 noviembre 2021. REUTERS/Jon Nazca

Estas variaciones territoriales implican que, para un mismo modelo de vehículo y un mismo llenado de depósito, un conductor puede llegar a pagar hasta 4 euros más según la provincia en la que reposte.

Las marcas low cost frente a las tradicionales

Más allá de la geografía, el factor que más impacta en el bolsillo del consumidor es el tipo de gasolinera elegida. Los datos de dieselogasolina.com muestran que las diferencias entre marcas premium y estaciones de bajo coste pueden superar los 20 céntimos de euro por litro. O lo que es lo mismo, un ahorro de más de 11 euros en un repostaje completo.

En el caso de la gasolina 95, Repsol presenta el precio medio más elevado, con 1,912 euros por litro. Le siguen Moeve, con 1,808 euros; Galp, con 1,780 euros; Shell, con 1,752 euros, y BP, con 1,726 euros. Entre las cadenas de bajo coste, BonÁrea ofrece el precio medio más competitivo, con 1,705 euros por litro, seguida de Alcampo (1,731 euros) y Ballenoil (1,785 euros).

En diésel, las diferencias entre marcas son menos llamativas, aunque también existen. Repsol vuelve a situarse como la opción más cara, con un promedio de 1,884 euros por litro, mientras que Moeve marca 1,784 euros; Galp, 1,742 euros; Shell, 1,727 euros, y BP se posiciona como la más económica entre las tradicionales, con 1,689 euros. En el segmento low cost, BonÁrea ofrece 1,720 euros por litro, Alcampo 1,729 euros y Ballenoil 1,780 euros.

Una persona echa combustible en una imagen de archivo. (David Zorrakino / Europa Press)
Una persona echa combustible en una imagen de archivo. (David Zorrakino / Europa Press)

Dónde están las estaciones más baratas de España

La lista de las diez gasolineras más económicas de España en diésel, elaborada con datos actualizados al 15 y 16 de septiembre, sitúa en primer lugar la estación Coop Bellcaire, en Bellcaire d’Urgell (Lleida), con un precio de 1,634 euros por litro. Le sigue Agraria de Miralcamp, también en Lleida, con 1,638 euros, y Family Energy, en Vinaròs (Castellón), con 1,639 euros. Completan el ranking estaciones de Ballenoil en Tomelloso (Ciudad Real) y Girona, Eroski en Girona, Petroprix en Bergara (Gipuzkoa), Tronova Energía en Amposta (Tarragona) y Carrefour en Igualada (Barcelona), todas ellas entre 1,639 y 1,645 euros por litro.

En gasolina 95, la estación más barata del país corresponde a Oil Prix, en Tarragona, con un precio de 1,465 euros por litro, muy por debajo del resto del listado. Le siguen Plenoil en L’Alcúdia (Valencia), con 1,647 euros, y Ballenoil en Onda (Castellón), con 1,649 euros. El resto del top diez lo integran estaciones de Carrefour en Igualada, Family Energy en Garrapinillos (Zaragoza) y en Vinaròs, Plenoil nuevamente en L’Alcúdia, Ballenoil en Tomelloso y Girona, y Family Energy en Tomelloso, con precios que oscilan entre 1,649 y 1,659 euros por litro.

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