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Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

El joven era el hijo de la exmujer del deportista, pero él lo tomó como un miembro más de su familia desde que era pequeño

Las imágenes con las que Nacho Novo ha despedido a su hijo (Instagram)
Las imágenes con las que Nacho Novo ha despedido a su hijo (Instagram)
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El exfutbolista gallego Nacho Novo ha comunicado el fallecimiento a los 26 años de Ross, a quien consideraba su propio hijo, pese a que en realidad era el hijo de su exmujer Donna Clark. El actual entrenador del Darvel FC consideraba al joven parte de su familia desde que se convirtió en padrastro de él y de su hermano Dylan.

Ahora, tristemente, Ross, hijastro de Nacho Novo, ha muerto a los 26 años por una causa que no se ha hecho pública. El exdelantero del Rangers ha pedido intimidad para sus allegados tras anunciar la pérdida a través de su cuenta de Instagram, mientras su entorno familiar y el fútbol escocés, que le guarda especial cariño, han trasladado sus condolencias.

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“Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje. Estamos completamente destrozados al compartir la triste noticia de que nuestro precioso chico ha fallecido trágicamente”, escribió Novo. Después reclamó respeto para la privacidad de las familias durante “este momento extremadamente difícil” y añadió: “Siempre estarás en nuestros corazones, hijo mío”.

Las imágenes con las que Nacho Novo ha despedido a su hijo (Instagram)
Las imágenes con las que Nacho Novo ha despedido a su hijo (Instagram)

Nacho Novo despide a su hijo

La noticia ha generado numerosas muestras de afecto desde Escocia, donde el ferrolano desarrolló buena parte de su carrera. El Rangers, sus antiguos compañeros Michael Mols y Steven Davis, además de otras figuras vinculadas al fútbol británico, han expresado públicamente sus condolencias. La causa de la muerte de Ross no ha trascendido. La madre del joven, Donna Clark, ha publicado también un homenaje a su hijo, mientras que su hermano pequeño, de 16 años, le ha despedido en TikTok con un mensaje: “Descansa en paz, hermano mayor. Voy a echarte muchísimo de menos”.

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Las imágenes con las que Nacho Novo ha despedido a su hijo (Instagram)
Las imágenes con las que Nacho Novo ha despedido a su hijo (Instagram)

“Siempre tendrás 26 años”, añadió el adolescente en su publicación. Clark, natural de Gourock, se casó con Novo en 2015 después de varios años de relación. La pareja llegó a tener un hijo en común, aunque Nacho Novo pasó a formar parte de la vida de Ross y Dylan, hijos de Clark de una relación anterior, incluso después de separarse de ella alrededor de 2017.

Quién es Nacho Novo

Ignacio Javier Gómez Novo, conocido en el mundo del fútbol como Nacho Novo, nació en Ferrol el 26 de marzo de 1979. Dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Racing de Ferrol, jugó en el Somozas y continuó su trayectoria en el Huesca antes de trasladarse a Escocia para incorporarse al Raith Rovers. Sus triunfos en aquel club le llevaron al Dundee y, después, al Rangers. En Ibrox se convirtió en uno de los jugadores más apreciados por la afición y disputó más de 250 partidos, en los que marcó hasta 70 goles.

Una vida entera ligada al mar: así es Ferrol, la ciudad española con uno de los patrimonios navales más importantes del mundo.

Con el conjunto escocés ganó tres campeonatos de Liga, tres Copas de la Liga y dos Copas de Escocia. El club le incluyó en su Salón de la Fama en 2014. Tras su etapa en Glasgow, Nacho Novo jugó en el Sporting de Gijón, el Legia de Varsovia y el Greenock Morton. Retirado desde 2017, ha continuado vinculado al fútbol desde los banquillos y actualmente dirige al Darvel FC escocés.

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