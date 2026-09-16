La princesa Ingrid Alexandra y la reina Sonia competirán por el mismo premio: su ilusión tras cancelar su agenda por la muerte del rey Harald

La reina Sonia y la princesa Ingrid Alexandra tras el funeral de Estado del rey Harald (Reuters)

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La Casa Real de Noruega no vive su mejor momento tras las muertes del rey Harald y la princesa Astrid, aunque una nueva ilusión se ha asomado sobre el horizonte para la familia. La reina Sonia y la princesa Ingrid Alexandra figuran entre las 68 candidaturas al Jenteprisen noruego, un premio que reconoce la defensa de los derechos de las niñas y la igualdad de género y que se entregará el 11 de octubre, Día Internacional de la Niña de Naciones Unidas.

El Jenteprisen distingue desde 2012 a personas y organizaciones comprometidas con los derechos de las niñas. Plan International Noruega concede el galardón cada 11 de octubre y ha incluido este año a la reina Sonia y a Ingrid Alexandra de Noruega entre los aspirantes a recibirlo. Gunvor Knag Fylkesnes, secretaria general de Plan International Noruega, ha explicado que la candidatura de la reina reconoce su prolongado trabajo en favor de las mujeres en situación de desventaja y de la igualdad.

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Al mismo tiempo, la inclusión de la primogénita del rey Haakon apunta al papel público que ambas han adquirido. “Mucha gente se ha orientado en este tiempo, y quizás de manera especial últimamente, hacia estas dos mujeres fuertes para encontrar inspiración y consuelo”, ha señalado Fylkesnes. La responsable de la organización considera “increíblemente bonito y conmovedor” que esa percepción se refleje en las nominaciones.

La familia real noruega tras despedir al rey Harald (REUTERS)

La nominación de Sonia e Ingrid Alexandra de Noruega

La secretaria general también ha situado parte de esas dificultades dentro de Noruega: “Observamos también aquí que las niñas y las mujeres jóvenes se enfrentan al odio, las amenazas y la misoginia cuando ocupan su lugar y alzan la voz”. Caroline Vagle, experta en la casa real, ha valorado en Dagbladet la presencia conjunta de abuela y nieta en la lista: “Es divertido ver que tanto la abuela como la nieta están en la misma lista”, ha dicho, antes de advertir de que “hay muchas candidatas fuertes, por lo que la competición será dura”.

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Vagle ha considerado que el reconocimiento a Sonia de Noruega es “muy merecido” por su trayectoria como referente. “Desde hace muchos años es un modelo en este ámbito y se compromete de forma sincera y apasionada”, ha afirmado sobre la reina. Respecto a Ingrid Alexandra, la experta ha destacado que lleva menos tiempo expuesta a la vida pública. Aun así, ha considerado positivo que “dos generaciones de miembros de la realeza, con papeles distintos, tengan ambas una función de unión. Eso es precisamente lo que debe ser la Casa Real”.

La decisión final corresponderá a un jurado presidido por Isabelle Ringnes. Plan International Noruega, activa desde 1937 como organización de ayuda y defensa de los derechos de la infancia, trabaja actualmente en más de 60 países de África, Asia y América Latina. Fylkesnes ha advertido de que los derechos de las niñas afrontan una presión creciente en todo el mundo. “A las niñas se les niega la escolarización, son casadas, sufren violencia y abusos y pierden el acceso a la educación y a la atención sanitaria”, ha expuesto.

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El féretro del rey Harald V recorre Oslo, acompañado por la familia real.

El luto por el rey Harald

La nominación llega mientras la familia real noruega afronta una sucesión de pérdidas. Unas dos semanas después de la muerte del rey Harald, a los 89 años, fallecía el 11 de septiembre la princesa Astrid, hermana mayor del monarca, a los 94 años. La reina Sonia tenía previsto inaugurar oficialmente una exposición de arte el 10 de octubre, justo después de que concluyera el periodo oficial de luto de la corte. El acto debía representar su primer regreso a los compromisos públicos tras el duelo, pero ha sido cancelado o aplazado.

El periódico regional noruego Sunnmørsposten ha informado de que la cita no se celebrará en la fecha prevista. Desde la muerte del rey Harald, la agenda pública de la Casa Real se ha reducido de forma notable. El rey Haakon se centra ahora en las tareas constitucionales necesarias, entre ellas el Consejo de Estado semanal y las audiencias consideradas prioritarias. Por el momento, la vuelta de Sonia a la actividad pública ordinaria deberá esperar, incluso si se llevase el premio al que la han nominado junto a su nieta.

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