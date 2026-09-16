Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

El apoyo situado junto a los pedales está diseñado para descansar el pie izquierdo durante la marcha (DepositPhotos)

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El desgaste de los componentes de un coche no depende solo de los kilómetros recorridos o de las revisiones programadas. También influye la forma en que el conductor utiliza los mandos durante los trayectos urbanos, los atascos y las paradas breves.

Algunos hábitos se adoptan por comodidad, pero pueden mantener sometidas a presión piezas que no necesitan intervenir. El embrague y la caja de cambios forman parte de esos elementos que requieren un uso puntual y preciso.

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Desde el perfil de CHS Racing Team, un experto ha advertido que apoyar el pie izquierdo sobre el embrague mientras el coche está en marcha puede reducir la vida útil de esa pieza, aunque el conductor apenas perciba contacto. “Estás desplazando el embrague los milímetros suficientes como para que se pierda antes la vida útil”, explica.

Dónde debe descansar el pie izquierdo

La advertencia se refiere a una costumbre frecuente entre conductores que prefieren mantener el pie preparado ante una posible maniobra. Ese gesto puede parecer inofensivo, sobre todo en recorridos cortos o en situaciones con tráfico intenso, pero el experto apunta a que no hace falta una presión evidente para que el sistema reciba una carga innecesaria. El contacto constante, incluso si es leve, puede convertirse en un factor de desgaste con el paso del tiempo.

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El equipo señala que el apoyo situado a la izquierda de los pedales está diseñado para descansar el pie y no para mantenerlo sobre el embrague. Los mecanismos del vehículo pueden reaccionar a desplazamientos mínimos, por lo que una presión leve puede provocar un accionamiento parcial.

Conductor usando el embrague de su coche

La posición de ese apoyo responde, precisamente, a la necesidad de que el conductor pueda mantener una postura cómoda sin interferir con los pedales. Separar el pie del embrague durante la marcha evita que el conductor mantenga una presión accidental y permite reservar ese pedal para los momentos en los que debe cambiar de marcha, iniciar la marcha o detener el vehículo. La recomendación no exige modificar la conducción de forma drástica, sino prestar atención a dónde descansa el pie izquierdo.

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En los semáforos, desde CHS Racing Team recomiendan no esperar con el embrague completamente pisado. “Es mucho mejor poner punto muerto, luego embragar y salir”, indican sobre una práctica que mantiene elementos de la caja de cambios en funcionamiento sin que el coche avance.

Esta pauta adquiere especial relevancia en las detenciones que se prolongan más de unos segundos. En lugar de permanecer con una marcha seleccionada y el pedal presionado mientras el vehículo está inmóvil, el equipo propone pasar a punto muerto y volver a accionar el embrague cuando sea necesario reanudar la circulación. De ese modo, el uso de los mandos queda limitado a la maniobra concreta y se evita mantener el sistema accionado durante toda la espera.

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La palanca no es un apoyo para la mano

La advertencia también alcanza a la palanca de cambios. Mantener la mano apoyada sobre ella puede afectar los engranajes de la caja de cambios, según el equipo. Aunque muchos conductores colocan la mano en la palanca por costumbre, el consejo es utilizarla solo al seleccionar una marcha.

Una vez completado el cambio, conviene volver ambas manos al volante. Esta práctica también ayuda a distinguir entre los elementos que se usan para controlar el vehículo y aquellos que solo deben accionarse cuando la maniobra lo requiere.

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La recomendación es usar el apoyo para el pie durante la marcha, seleccionar punto muerto en las detenciones y evitar presionar pedales o la palanca cuando no sea necesario. Son hábitos sencillos que, de acuerdo con la advertencia de CHS Racing Team, buscan reducir el desgaste asociado a un uso continuo de estos mandos.

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