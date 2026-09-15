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El restaurante en Huesca con sello Michelin que triunfa con su menú a 32 €: “No renuncies a probar la croqueta de huevo frito y torrezno”

Este restaurante, ubicado a escasos pasos del Coso, ocupa las instalaciones del antiguo París, un restaurante muy querido entre los oscenses

El chef de Fendo, el restaurante de Huesca que se estrena en la Guía Michelin (Web del restaurante)
El chef de Fendo, el restaurante de Huesca que se estrena en la Guía Michelin (Web del restaurante)
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La ciudad de Huesca será la sede de la Gala de la Guía Michelin 2027, un evento que hará que todas las miradas gastronómicas se centren en la ciudad aragonesa y en sus restaurantes. Momento ideal para destacar un proyecto gastronómico oscense que acaba de entrar como novedad en la Guía Michelin, todo un hito tras siete años de sequía para Huesca. Y es que, desde 2019, ningún nuevo restaurante de la ciudad había conseguido asomarse a las páginas de la gran guía gastronómica. Una mala racha que Fendo ha roto este agosto.

Fendo, el nombre que bautiza a este restaurante, proviene de un término de origen románico que significa ‘creando’, un concepto que representa a la perfección el alma creativa de los jóvenes hosteleros tras este proyecto.

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Lo primero que llama la atención de Fendo es su emplazamiento, a escasos pasos del Coso, una larga calle comercial trazada sobre el antiguo perímetro de la muralla medieval. El local es un viejo conocido para la ciudad, pues ocupa las instalaciones del antiguo restaurante París, un histórico establecimiento muy querido entre los oscenses. En 2025, el local comenzaba una nueva etapa bajo la batuta del tándem formado por el joven cocinero Christian Mor y Eneko Silva, al frente de la sala y la sumillería.

Restaurante Fendo, en Huesca (Web del restaurante)
Restaurante Fendo, en Huesca (Web del restaurante)

Christian, chef natural de Ontiñena, comenzaba esta aventura tras una extensa experiencia trabajando en restaurantes con estrella Michelin, cocinas que le han conseguido premios nacionales como el de mejor cocinero de España por FACYRE en 2023. En Fendo, se une a Eneko, amigo desde hace años, para crear una propuesta de autor que se sale de la norma en la ciudad, una cocina basada en la técnica y la creatividad que se adapta cada día a lo que ofrecen la lonja, la huerta y el mercado. El objetivo, dicen, es emocionar desde la sencillez, el producto y la memoria.

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La propuesta se estructura en varios menús que abarcan desde el más sencillo mediodía, con un menú ejecutivo a un precio de 32 euros por comensal, y la ocasión más especial con una versión tipo degustación, con tres aperitivos, seis platos y dos postres por 65 euros. Por las noches, la oferta gastronómica adquiere un carácter más técnico y profundo, exaltando el producto de temporada a través del menú Nuei (45 €).

Las degustaciones se conforman por platos inspirados en la cocina española, aunque con deliciosos toques de alta cocina. De entre todas sus elaboraciones, la guía recomienda algunos imprescindibles: “Si es posible, no renuncies a probar la cremosa croqueta casera de huevo frito y torrezno o su steak tartar, sobre lingote de patata crujiente”. A estos dos bocados se suman otros como la crema castellana con torreznos y champiñones, ensaladilla rusa con anguila o buñuelo de faisán.

Croqueta de huevo frito y torreznos y buñuelo relleno de mantequilla con velo de papada ibérica, de Fendo (Web del restaurante)
Croqueta de huevo frito y torreznos y buñuelo relleno de mantequilla con velo de papada ibérica, de Fendo (Web del restaurante)

Michelin apuesta por la cocina oscense

Es esta una de las novedades que Michelin sumaba a su lista de recomendados durante el mes de agosto, una selección que se actualiza sin cesar todo el año. Desde la guía, explican que sus inspectores pasan todo el año descubriendo los mejores restaurantes para recomendar. Por eso, aunque las distinciones más importantes, como las Estrellas y Bib Gourmands, no se conocen hasta la ceremonia anual, cada mes añaden a la selección nuevos establecimientos encontrados que merecen mucho la pena.

La provincia de Huesca ya había sumado una alegría el pasado mes de julio, cuando Casa Galino, ubicada en el pequeño pueblo de Tardienta, apareció como nuevo restaurante recomendado en la misma categoría.

Ubicado en la planta baja de Casa Rural Marga y a pocos pasos de la iglesia parroquial, este restaurante de ambiente rústico-tradicional ofrece lo que la guía define como una “cocina de producto que evoluciona en función del mercado y que gira, claramente, en torno a las brasas, con numerosos pescados y carnes de corte mayor vendidos al peso”. El chef-propietario al frente, Miguel Galino, vuelca en estos productos y en su menú degustación todo lo aprendido durante su paso por casas de reconocido prestigio, como Aponiente, DiverXo o Etxebarri.

Estos dos restaurantes traen aires nuevos a la lista Michelin en la provincia de Huesca, formada por ocho estrellas Michelin: Lillas Pastia y Tatau en Huesca, Canfranc Express y La era de los nogales en Sardas; Callizo y Casa Rubén en Aínsa, Ansils en Anciles y Casa Arcas en Villanova. Entre los restaurantes con recomendación encontramos El Origen y Las Torres de Huesca, La Oveja Negra en Barbastro, Carmen en Binéfar, Casa Chongastán en Aínsa, Vidoq y Cambium Pirineos en Sallent de Gállego, Lavedán en Tramacastilla de Tena, Canteré en Hecho y La cuchara de Ruba en Biescas.

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