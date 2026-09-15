España

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

La guerra en Irán y la retirada parcial de las ayudas del Gobierno empujaron el transporte a una tasa anual del 9,5%, mientras la inflación subyacente se moderó una décima hasta el 2,9%

Un hombre repostando combustible. (Europa Press)
Un hombre repostando combustible. (Europa Press)
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El índice de precios al consumo (IPC) de España se disparó siete décimas en agosto hasta el 4,3% interanual, un repunte impulsado por el encarecimiento de los carburantes y combustibles, que escalaron un 21,3% como consecuencia del shock energético derivado de la guerra en Irán y de la reducción temporal de las bonificaciones aprobadas por el Gobierno para contener el precio de la energía.

Así, el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este martes los datos adelantados hace dos semanas. El grupo del transporte fue el de mayor influencia en el repunte: su tasa anual trepó más de tres puntos hasta el 9,5%, arrastrada por el mismo encarecimiento de los carburantes frente al abaratamiento registrado en agosto de 2025.

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La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos por su alta volatilidad, cerró agosto en el 2,9%, una décima por debajo del mes anterior, una señal de que la presión de precios de fondo se mantiene más contenida que la inflación general.

Los alimentos suman presión, aunque el acumulado desde el inicio del conflicto es negativo

El segundo vector de alza en agosto fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual llegó al 2,3%, siete décimas más que en julio. El movimiento obedeció en parte al comportamiento de las frutas y frutos de cáscara, que bajaron de precio pero menos que en el mismo mes de 2025.

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El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa subraya, no obstante, que la inflación acumulada de los alimentos desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, en febrero, es negativa: -0,65%. El departamento que dirige Carlos Cuerpo también resalta que la inflación acumulada de España desde febrero de 2022 hasta agosto de 2026 se sitúa en el 19,3%, ligeramente por debajo del 19,6% de la eurozona.

El Gobierno mantiene las rebajas fiscales sobre los combustibles según el calendario previsto

Economía recuerda igualmente que las medidas del plan de respuesta a la guerra en Irán siguen activas. Desde el 1 de septiembre, la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro, mientras que la bonificación sobre la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro.

Variación interanual del IPC. (Europa Press)
Variación interanual del IPC. (Europa Press)

“No dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas de los precios”, ha insistido Cuerpo. Desde el ministerio también señalan que el encarecimiento de los carburantes “refleja la persistencia del shock energético por la guerra en Irán e incorpora un efecto base porque en agosto de 2025 bajaron”.

La subida mensual es la más alta en un mes de agosto desde 1992

En términos mensuales, el IPC avanzó un 0,7% respecto a julio, cuatro décimas más que el mes anterior y el mayor repunte mensual desde marzo. Medido solo en los meses de agosto, es el avance más pronunciado desde 1992. Con este dato, la inflación mensual encadena siete meses consecutivos de alzas. El desglose mensual muestra que los combustibles y lubricantes para vehículos personales subieron un 10%, los combustibles líquidos un 8,4%, el gas un 1% y la electricidad un 0,7%.

El índice de precios al consumo armonizado (IPCA), que permite la comparación con el resto de la eurozona, subió seis décimas en tasa interanual hasta el 4,6%, con una variación mensual idéntica a la del IPC general: 0,7%.

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