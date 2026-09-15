Viajes

El enclave de Tarragona que combina restos medievales, aguas mediterráneas y caminos entre naturaleza

A una hora en tren de Barcelona se encuentra un antiguo núcleo con un castillo como protagonista

Castillo de Tamarit, en Tarragona (Shutterstock España).
El escondite de Tarragona que combina un castillo del siglo XI, playas y un río declarado reserva natural. (Shutterstock España).
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Tamarit, en el municipio de Tarragona, conserva un antiguo núcleo amurallado que conecta patrimonio medieval, playas y un espacio fluvial protegido. Un ejemplo perfecto donde la tierra entra en el Mediterráneo para dejar una imagen digna de postal. El conjunto reúne en un radio reducido el recinto conocido como Vila Closa, los restos del castillo que dominó estas playas, la cala situada a sus pies y la desembocadura del río Gaià, catalogada como zona húmeda de interés natural.

La disposición del terreno permite recorrer en una sola visita elementos de naturaleza muy diversa. El castillo se levanta junto al mar, con una pequeña cala a sus pies, mientras que a pocos minutos aparecen la playa de Tamarit y otros arenales del entorno, como la playa de la Móra. Esta cercanía convierte el desplazamiento entre el patrimonio histórico y el litoral en un recorrido corto, sin necesidad de trasladarse a otros puntos del municipio.

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Playa con personas sobre la arena, sombrillas de colores, agua turquesa y montañas en el fondo bajo un cielo despejado.
Diversas playas conforman el paisaje, entre ellas la de Tamarit o de la Móra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El área forma parte de la ruta medieval de Tarragona, según Tarragona Turisme, el portal oficial de turismo del ayuntamiento. La documentación disponible sitúa el origen de Tamarit como un antiguo pueblo junto al mar que se alzó sobre un promontorio rocoso y del que aún perviven en relativo buen estado el recinto amurallado y algunos restos del castillo original.

El palacio medieval conserva iglesia románica, torres y muralla del siglo XIV

El conjunto que rodea el castillo incluye las antiguas prisiones municipales, la iglesia de la Asunción, la vicaría, la casa del Comú, la plaza de la iglesia, dos torres, varias casas, una batería del siglo XVI y los restos de la muralla construida en época de Pedro III el Ceremonioso, según detalla Tarragona Turisme. La iglesia románica, con tres naves cubiertas por bóvedas de cañón y cabecera recta, figura entre los ejemplos más tempranos de este estilo arquitectónico en el término municipal.

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Altafulla (TURESPAÑA)
Altafulla (TURESPAÑA)

El castillo aparece documentado desde el siglo XI y fue destruido durante la guerra dels Segadors, en el siglo XVII. El recinto atravesó después distintas etapas de propiedad. Desde 1681 perteneció al arzobispo de Tarragona y a los marqueses de Tamarit, hasta que a comienzos del siglo XX lo adquirió un coleccionista de arte estadounidense, de acuerdo con la información del portal municipal. Esa transformación posterior dio a la fortificación el aspecto que conserva en la actualidad, con jardines y espacios reformados que conviven con los restos originales.

La posición elevada del promontorio permitía vigilar el litoral y anticipar incursiones procedentes del mar, una función defensiva que marcó buena parte de la historia del enclave. Desde ese mismo punto se domina hoy la cala situada justo debajo, un rasgo que mantiene visible la relación original entre la fortificación y la costa.

La playa de Tamarit tiene 1.700 metros de arena fina junto a un espacio protegido

A los pies del promontorio se extiende la playa de Tamarit, la más septentrional del municipio, que limita con Altafulla. Cuenta con 1.700 metros de longitud de arena fina y dorada, con algunos tramos de cantos rodados, y un acceso al agua mediante pendiente suave, según los datos del portal Costa Daurada, gestionado por la Diputación de Tarragona. El arenal dispone de aparcamiento, chiringuitos, alquiler de tumbonas y sombrillas, duchas, aseos y servicio de baño asistido, además de distintivo de Bandera Azul, que certifica la calidad del agua, la arena y los servicios turísticos disponibles.

Actualmente no está permitida la entrada a este castillo del siglo XI, pero sí que se puede disfrutar de sus maravillosas vistas a Cala Jovera

La proximidad de la playa con el espacio natural de interés del río Gaià, cogestionado por la Associació Mediambiental La Sínia, permite combinar el baño con el acceso directo a una zona húmeda de valor ecológico y paisajístico. El acceso a pie desde el castillo hasta la playa requiere recorrer aproximadamente un kilómetro, un tramo que atraviesa parte del entorno natural antes de llegar al mar.

A poca distancia se encuentra también la playa de la Móra, dentro de la urbanización homónima. Con 520 metros de longitud, arena fina y dorada y un acceso fácil al mar, está integrada en el Plan Especial de Interés Natural de la Punta de la Móra y rodeada de vegetación autóctona. Dispone de aparcamiento, restaurantes, actividades náuticas y también cuenta con Bandera Azul.

La desembocadura del Gaià es reserva de fauna salvaje desde 1995

Un río fluye entre cañaverales y dunas de arena hacia el mar, junto a un camino de tierra y bajo un cielo azul con nubes.
La desembocadura del Gaià fue declarado Reserva Natural de Fauna Salvaje en 1995. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tramo final del río Gaià constituye un espacio litoral incluido en el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya. Comprende una extensión de cinco hectáreas con zonas embalsadas y una playa arenosa, y se trata de una de las pocas zonas húmedas de la región que mantiene una presencia destacada de vegetación de ribera y avifauna, según la información de Costa Daurada.

Este espacio fue declarado Reserva Natural de Fauna Salvaje en 1995 y constituye una de las escalas en las principales rutas de migración de aves de Europa occidental hacia África. La combinación de agua dulce y salada en un tramo reducido de costa explica la diversidad de especies que utilizan el lugar como punto de paso. Recorrer el tramo final del río, entre la vegetación de ribera y la llegada al mar, permite ampliar la visita más allá del castillo y de las playas cercanas, en un itinerario que conecta patrimonio histórico, litoral y entorno fluvial en un espacio reducido de la costa de Tarragona.

Cómo llegar a Tamarit desde Barcelona

Mantener la distancia de seguridad permite contar con margen de reacción
Se puede llegar en tren o en coche a Tamarit. (Unsplash)

La estación de Altafulla-Tamarit conecta este enclave con Barcelona a través de las líneas R14, R15, R16 y R2S de Rodalies de Renfe, con salidas desde Barcelona-Sants, Passeig de Gràcia y Estació de França, en un trayecto de aproximadamente una hora, según datos del Ayuntamiento de Altafulla y de Rodalies de la Generalitat de Catalunya. Desde la estación hasta el castillo y la playa de Tamarit resta un tramo a pie de un kilómetro. Por carretera, el acceso se realiza a través de la AP-7 o de la N-340, mientras que dentro de Tarragona la línea de autobús urbano número 12 conecta el centro de la ciudad con la parada Castell de Tamarit, según Tarragona Turisme.

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