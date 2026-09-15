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Receta de arroz con acelgas o arròs amb bledes, el guiso ‘viudo’ típico de la cocina valenciana que es fácil de preparar y muy reconfortante

Este tradicional arroz caldoso se prepara en una cazuela, partiendo de un sofrito con verduras al que añadiremos arroz, patata y alubias blancas

Receta de arroz con acelgas, un clásico de la cocina valenciana (Flickr)
Receta de arroz con acelgas, un clásico de la cocina valenciana (Flickr)
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Los amantes del cuchareo están de enhorabuena. Comienzan poco a poco a bajar las temperaturas y, con los meses otoñales, llegan también los platos de cuchara. Potajes, guisos, cocidos y otras delicias del arte del ‘chup chup’ que tienen la virtud de ser tan reconfortantes como tradicionales. Hoy nos acercamos al recetario valenciano para descubrir un plato típico que no muchos conocen: el arròs amb bledes o arroz con acelgas.

En su versión más básica, este guiso se elabora simplemente con arroz, acelgas, alubias blancas y patatas, aunque también es común añadirle bacalao seco y caracoles. Hoy nos remitiremos únicamente a los primeros ingredientes, manteniendo este guiso ‘viudo’ como una receta vegana sin carne, pescado ni ningún otro alimento de origen animal. Lo más importante de esta receta es mantener su carácter de arroz caldoso, por lo que hemos de fijarnos muy bien en que el grano no absorba por completo el caldo de verduras o el agua que hayamos añadido.

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Este arroz de raíces humildes, con ingredientes sencillos, de temporada y muy económicos, lo tiene todo para convertirse en un básico de nuestros inviernos. Es fácil, barato y nutritivamente muy completo, pues combina legumbre y cereal, logrando así proteínas completas que se enriquecen con la verdura.

Receta de arròs amb bledes o arroz con acelgas

El arròs amb bledes es un arroz caldoso que se prepara en una cazuela. La técnica consiste en elaborar un sofrito, cocer las verduras y añadir el arroz al final para que absorba el caldo sin perder su textura.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 60 minutos.
    • Preparación: 15 minutos.
    • Cocción: 40 minutos.
    • Reposo: 5 minutos.

La receta parte de alubias blancas ya cocidas. Si se utilizan alubias secas, hay que añadir el tiempo de remojo y cocción.

Ingredientes

  • 400 g de arroz redondo
  • 300 g de acelgas
  • 150 g de alubias blancas cocidas
  • 2 patatas medianas
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 tomate maduro grande rallado
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Unas hebras de azafrán
  • 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1,5 litros de agua o caldo de verduras
  • Sal

Cómo hacer arròs amb bledes, paso a paso

  1. Lava las acelgas y separa las pencas de las hojas. Corta ambas partes en trozos pequeños.
  2. Pela la cebolla y los ajos. Pica la cebolla y lamina los ajos.
  3. Calienta el aceite en una cazuela amplia. Añade la cebolla y los ajos.
  4. Cocina a fuego medio hasta que la cebolla quede tierna y transparente.
  5. Incorpora las acelgas. Rehógalas durante 3 minutos.
  6. Añade el tomate rallado. Cocina hasta que pierda parte de su agua.
  7. Retira la cazuela del fuego durante unos segundos. Agrega el pimentón y remueve rápido para que no se queme.
  8. Pela las patatas y córtalas en trozos irregulares. Cháscalas al final de cada corte para que liberen parte de su almidón.
  9. Incorpora las patatas y cubre con el agua o el caldo de verduras. Añade sal.
  10. Cuece a fuego medio-alto durante 20 minutos, hasta que las patatas estén casi tiernas.
  11. Agrega las alubias blancas y el azafrán.
  12. Añade el arroz y cuece durante 15-18 minutos. Empieza con fuego alto durante 5 minutos y después baja la intensidad.
  13. No remuevas el arroz de forma constante. Mueve la cazuela con suavidad si necesitas repartir los ingredientes.
  14. Comprueba el punto de sal y retira del fuego cuando el arroz esté tierno, pero todavía conserve algo de caldo.
  15. Deja reposar 5 minutos. Sirve de inmediato para que el arroz no absorba todo el líquido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 550 kcal.
  • Hidratos de carbono: 105 g.
  • Proteínas: 10 g.
  • Grasas: 6 g.
  • Fibra: 8 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el arroz en un recipiente hermético dentro de la nevera. Se conserva durante 1 día, aunque lo ideal es tomarlo recién hecho porque el arroz continúa absorbiendo el caldo. Para recalentar, añade un poco de agua o caldo y calienta a fuego suave. No se recomienda congelarlo, ya que la patata puede perder textura.

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