España

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
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El precio de luz en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en España para este miércoles 16 de septiembre, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 16 de septiembre

Tarifa media: 105.47 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 196.12 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 182.54 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 173.4 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 167.75 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 166.65 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 168.05 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 167.14 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 172.4 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 190.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 196.12 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 129.34 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 21.67 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 180.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 196.12 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.73 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 152.0 euros por megavatio hora.

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