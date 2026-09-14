El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

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La Comunidad de Madrid ha levantado este lunes el cierre del Estadio del Rayo Vallecano tras analizar la segunda auditoría encargada por el Gobierno regional para comprobar el estado de las instalaciones, una decisión con efecto inmediato que permitirá al equipo volver a jugar en Vallecas próximamente.

Según afirma Marca, está previsto que el Rayo pueda volver a casa el 10 de octubre ante el Athletic, ya que el próximo partido, el de estse martes contra el Espanyol, se jugará en Butarque, en el estadio designado como recinto alternativo para esta jornada.

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El Rayo Vallecano podrá volver a jugar en el estadio porque la segunda auditoría, enviada el pasado sábado a las 17:41 horas por Instalaciones Cedial, concluye que las instalaciones inspeccionadas están operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario.

Simulación de cómo quedaría el nuevo estadio del Rayo Vallecano

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha firmado esta tarde la orden de suspensión de la medida cautelar que adoptó el pasado 27 de julio. La resolución ha llegado después de que la Dirección General de Deportes haya remitido este lunes los informes preceptivos.

Esto no significa que todo se haya solucionado para el Rayo. EFE recoge que desde la Comunidad insisten en que el procedimiento de extinción de la concesión al Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva sigue adelante por “incumplimiento grave de sus obligaciones”.

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Además, La Comunidad reitera que se debe llevar a cabo un proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas que garantice a medio plazo un campo renovado en el que pueda jugar el equipo rayista.

Fachada del Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). (Ricardo Rubio - Europa Press)

El estadio de Vallecas no se derribará

Infobae tuvo acceso al “estudio director” del proyecto del nuevo estadio para corregir las deficiencias y aumentar el aforo de 14.500 espectadores a 18.500. El plan deja claro que no se derribará el actual estadio, sino que se “modernizará”, aplicando un concepto que puede parecer contradictorio: un retorno al pasado. En el caso de que se ponga en marcha este proyecto, los trabajos en el nuevo estadio se dividirán en cuatro fases y durarán dos años.

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“La propuesta de remodelación se basa en el concepto de ‘vuelta al origen’, donde tomamos como punto de partida la etapa entre los años 1955 y 1970″, señala el documento. Es decir, justo antes de que se inaugurara el actual estadio, que acaba de cumplir 50 años (se inauguró el 5 de junio de 1976). “Se pretende, asimismo, convertirlo en un recinto polivalente capaz de albergar otros usos en los días de no partido, que suponen un porcentaje muy elevado en el calendario, compatibles con su actividad principal como estadio de fútbol, mejorando su aprovechamiento, sostenibilidad y eficiencia”, continúa el estudio. El proyecto costaría 57 millones de euros.

La hinchada del Rayo Vallecano vive con una emoción desbordante la previa del partido más importante.

Al ser un edificio protegido, el estadio no se puede derribar por completo para construir uno nuevo. La propuesta, pues, “debe respetar la imagen general, conservando los elementos estructurales y arquitectónicos sin adulterar su esencia y morfología. No es viable que el Estadio de Vallecas se elimine del Catálogo de Edificios Protegidos para poder sustituir el actual por otro totalmente diferente en composición y forma”, explican desde el Ejecutivo autonómico. Lo cierto es que el estadio vallecano es muy pequeño. De hecho, los anchos actuales de las calles anexas no cumplen con las medidas mínimas exigidas; por lo tanto, la propuesta debe mejorar el plan de evacuación del edificio, con salidas más directas y diversificadas.

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La mayor parte de las actuaciones correctoras y de puesta en funcionamiento de sistemas y su legalización, que han dado lugar al levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre el estadio, se han producido con posterioridad a las decisiones adoptadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a raíz de una primera auditoría que “detectó una situación que comprometía la seguridad y operatividad del recinto”. Sin embargo, no se han detallado las obras de emergencia que se han ejecutado entre los muros del estadio rayista.