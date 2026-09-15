España

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

Las primarias en la formación morada se celebrarán entre el 5 y el 11 de octubre, pero los resultados no se conocerán hasta el 13 de ese mismo mes

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández. (A. Pérez Meca/ Europa Press)
El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández. (A. Pérez Meca/ Europa Press)
Guardar

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se presentará a las primarias del partido para ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales del próximo año. Las primarias se celebrarán entre el 5 y el 11 de octubre, y los resultados se conocerán el día 13.

Si los inscritos respaldan su candidatura, Fernández competirá por la Alcaldía, mientras que Ione Belarra, diputada y secretaria general de Podemos, encabezará la lista para la contienda de la Comunidad de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, Irene Montero, eurodiputada y número dos de la formación, ya se ha postulado para liderar la candidatura en las elecciones generales, a la espera de posibles acuerdos con otros partidos de izquierda, entre ellos Movimiento Sumar.

PUBLICIDAD

Según han trasladado fuentes del partido a la agencia EFE, Fernández aspira a ser candidato de Podemos para enfrentar el modelo del PP de José Luis Martínez Almeida y promover una ciudad donde la población pueda permitirse vivir. El equipo del portavoz ha sostenido que las movilizaciones sociales de los últimos meses muestran que miles de personas reclaman un cambio de rumbo en el Ayuntamiento. “Cuando llegué aquí por primera vez, me dijeron que Madrid era esto, pero para la mayoría de nosotros en esta ciudad es otra cosa: una ciudad donde es imposible vivir [...] Madrid necesita una izquierda valiente que se atreva a cambiar las cosas”, ha asegurado en un vídeo publicado en las redes de la formación.

"Madrid necesita una izquierda valiente que se atreva a cambiar las cosas".

La candidatura será “nítidamente de izquierdas”, con propuestas centradas en los problemas cotidianos de los madrileños, y buscará pasar de “un Madrid de la especulación a un Madrid donde la gente pueda permitirse vivir”. Para el dirigente, la capital es una “batalla clave” para acabar con el “epicentro del poder de la derecha” y con el “laboratorio de las políticas neoliberales del PP”. “Madrid necesita una candidatura que pase los pies a Almeida y a los poderosos que mandan sin elecciones, como Florentino Pérez (presidente del Real Madrid)”, ha afirmado.

PUBLICIDAD

En las últimas elecciones municipales de mayo de 2023, Podemos cosechó apenas 79.894 votos en la ciudad de Madrid, un resultado que no le permitió (por poco más de una décima) entrar en el Ayuntamiento por primera vez. El batacazo en la Comunidad fue aún mayor, pues la formación morada se vio abocada a la desaparición en la tierra donde nació tras perder tres escaños.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

PodemosEspaña NoticiasMadridAyuntamiento de MadridJosé Luis Martínez AlmeidaEspaña-Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Sanidad andaluza indemnizará con 250.000 euros a la familia de una mujer fallecida por una peritonitis tras varios errores diagnósticos

La resolución evita la vía judicial para los allegados de la paciente, que murió con 48 años a consecuencia de un fallo multiorgánico

La Sanidad andaluza indemnizará con 250.000 euros a la familia de una mujer fallecida por una peritonitis tras varios errores diagnósticos

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Norteamérica

Este dinosaurio es uno de los más reconocidos de la cultura popular y ha pasado a convertirse en un símbolo de la paleontología mundial

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Norteamérica

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 septiembre

Receta de satay de pollo con salsa de cacahuete, las sabrosas brochetas típicas de la cocina tailandesa

Estas brochetas adobadas son jugosas y divertidas de comer, con un sabor tremendamente especial gracias a las especias y al toque de los cacahuetes

Receta de satay de pollo con salsa de cacahuete, las sabrosas brochetas típicas de la cocina tailandesa

Ingresan a Francesc Augé, el hombre que espera su eutanasia desde hace 768 días, tras un intento de suicidio

Su proceso se encuentra paralizado en los tribunales después de que su padre anunciase el deseo de retirar la demanda

Ingresan a Francesc Augé, el hombre que espera su eutanasia desde hace 768 días, tras un intento de suicidio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un recepcionista vuelve de su permiso de paternidad y encuentra cerrada la clínica donde trabajaba: la justicia señala que es un despido improcedente

Un recepcionista vuelve de su permiso de paternidad y encuentra cerrada la clínica donde trabajaba: la justicia señala que es un despido improcedente

La Justicia confirma que Mapfre debe indemnizar a un albañil autónomo con 6.500 euros tras una operación de cadera por la que estuvo más de ocho meses de baja

Cazas de la OTAN derriban un dron de Bielorrusia sobre el espacio aéreo lituano

La prensa marroquí alaba a Silvia Intxaurrondo y señala al PP: “Feijóo, Ayuso y Vivas siguen empeñados en envenenar las relaciones con España”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar de la bola de remolque del coche: “Nunca la engrases”

ECONOMÍA

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

La pensión de viudedad, en el punto de mira: proponen limitarla cuando se cobra un sueldo y aumentarla al llegar a la jubilación

Úrsula Campos, preparadora de oposiciones: “Veinticuatro horas opositando siete días a la semana es el camino más rápido para quemarte y tirarlo todo”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado