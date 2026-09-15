Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández. (A. Pérez Meca/ Europa Press)

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El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se presentará a las primarias del partido para ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales del próximo año. Las primarias se celebrarán entre el 5 y el 11 de octubre, y los resultados se conocerán el día 13.

Si los inscritos respaldan su candidatura, Fernández competirá por la Alcaldía, mientras que Ione Belarra, diputada y secretaria general de Podemos, encabezará la lista para la contienda de la Comunidad de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, Irene Montero, eurodiputada y número dos de la formación, ya se ha postulado para liderar la candidatura en las elecciones generales, a la espera de posibles acuerdos con otros partidos de izquierda, entre ellos Movimiento Sumar.

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Según han trasladado fuentes del partido a la agencia EFE, Fernández aspira a ser candidato de Podemos para enfrentar el modelo del PP de José Luis Martínez Almeida y promover una ciudad donde la población pueda permitirse vivir. El equipo del portavoz ha sostenido que las movilizaciones sociales de los últimos meses muestran que miles de personas reclaman un cambio de rumbo en el Ayuntamiento. “Cuando llegué aquí por primera vez, me dijeron que Madrid era esto, pero para la mayoría de nosotros en esta ciudad es otra cosa: una ciudad donde es imposible vivir [...] Madrid necesita una izquierda valiente que se atreva a cambiar las cosas”, ha asegurado en un vídeo publicado en las redes de la formación.

"Madrid necesita una izquierda valiente que se atreva a cambiar las cosas".

La candidatura será “nítidamente de izquierdas”, con propuestas centradas en los problemas cotidianos de los madrileños, y buscará pasar de “un Madrid de la especulación a un Madrid donde la gente pueda permitirse vivir”. Para el dirigente, la capital es una “batalla clave” para acabar con el “epicentro del poder de la derecha” y con el “laboratorio de las políticas neoliberales del PP”. “Madrid necesita una candidatura que pase los pies a Almeida y a los poderosos que mandan sin elecciones, como Florentino Pérez (presidente del Real Madrid)”, ha afirmado.

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En las últimas elecciones municipales de mayo de 2023, Podemos cosechó apenas 79.894 votos en la ciudad de Madrid, un resultado que no le permitió (por poco más de una décima) entrar en el Ayuntamiento por primera vez. El batacazo en la Comunidad fue aún mayor, pues la formación morada se vio abocada a la desaparición en la tierra donde nació tras perder tres escaños.

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