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Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El responsable de Mercedes asegura que ya se han estudiado distintas alternativas para mejorar el trazado

Toto Wolff, director del equipo Mercedes. (REUTERS/Jakub Porzycki)
Toto Wolff, director del equipo Mercedes. (REUTERS/Jakub Porzycki)
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El Gran Premio de Madrid no ha dejado indiferente a nadie. El nuevo circuito español ha sido una de las grandes novedades de la temporada de Fórmula 1 y, como es normal, había muchas expectativas depositadas en él.

Sin embargo, Madring no ha estado a la altura de lo que un circuito necesita para ser un espectáculo emocionante. Pocos adelantamientos, curvas cerradas y un trazado estrecho suelen ser los ingredientes perfectos para una carrera monótona y poco atractiva para los aficionados, especialmente si las posibilidades de sorpasar a tu rival son escasas.

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Esto no es una simple opinión de varios aficionados, sino que los propios protagonistas se han pronunciado acerca del circuito. Lando Norris, el vigente campeón mundial, ha sido muy duro con el trazado. “No sé cómo alguien puede ver este diseño y pensar que es genial”, afirmó el inglés.

Gabriel Bortoleto, piloto brasileño de la escudería Audi, ha sido aún más crítico con sus declaraciones, alegando que “casi se queda dormido”, lo que refleja no solo la frustración de los espectadores, sino también lo tedioso que puede resultar para los propios protagonistas.

Gabriel Bortoleto en Madrid. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Gabriel Bortoleto en Madrid. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La FIA se plantea cambios

La FIA, a diferencia de otras ocasiones, no ha hecho oídos sordos a las peticiones de los pilotos. Toto Wolff, director ejecutivo y jefe del equipo Mercedes, ha explicado que ha hablado con el organismo y que no cierra la posibilidad de que haya cambios la temporada que viene.

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“He hablado con el director del circuito y se muestran totalmente abiertos a diferentes posibilidades. Ya hemos debatido con la FIA sobre qué medidas tomar y cómo trazar el circuito”, afirma el máximo responsable de Mercedes.

También menciona que lo complicado es “diseñar una pista que resulte espectacular para los pilotos y que favorezca los adelantamientos”. Sobre este aspecto se han pronunciado algunos pilotos, que han planteado posibles modificaciones para facilitar las maniobras durante la carrera.

Imagen de la carrera en Madrid. (Foto AP/Manu Fernández)
Imagen de la carrera en Madrid. (Foto AP/Manu Fernández)

“Hay mucho potencial. Pueden convertirlo en una pista ideal para las carreras y estoy emocionado de volver aquí el próximo año si logran realizar cambios”, afirma el inglés. Además, hace referencia a que se frena mucho y hay muchos giros, por lo que propone un circuito con más zonas rápidas.

Antonelli, piloto que lidera la clasificación de este año, también ha dado su aportación. “Hay algunas curvas que deben modificarse para crear más oportunidades de adelantamiento, porque en una sola vuelta está bien, pero en carrera te quedas atascado detrás”.

Antonelli celebrando la victoria en Madrid. (Europa Press)
Antonelli celebrando la victoria en Madrid. (Europa Press)

Andrea Stella, director del equipo McLaren, también ha dejado claro que espera cambios. “Es una pena que sea tan difícil. Se necesita una diferencia de tiempo por vuelta enorme para poder adelantar”, explica el italiano.

“En este momento, la recta puede ser lo suficientemente larga, pero es absolutamente imposible que los dos coches entren en la curva al mismo tiempo. Es prácticamente imposible intentar un adelantamiento”, concluyó el mandatario.

Con sus 5.416 metros y 22 curvas, Madring tiene todos los elementos para ofrecer una carrera espectacular, pero su primer Gran Premio ha dejado claro que el trazado necesita ajustes si quiere convertirse en un circuito capaz de ofrecer más adelantamientos y emoción.

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