España

Alejandro Lox, piloto de avión: “En aviación hay una norma muy importante. Si un pasajero no vuela, su equipaje tampoco”

Este protocolo puede retrasar durante varios minutos el despegue del avión, pues es necesario buscar y retirar la maleta facturada de la bodega

Cuando un pasajero finalmente no embarca en un avión, su equipaje facturado debe retirarse también. (Montaje Infobae con imágenes de (David Zorrakino/Europa Press y @alejandro.lox/TikTok)
Cuando un pasajero finalmente no embarca en un avión, su equipaje facturado debe retirarse también. (Montaje Infobae con imágenes de (David Zorrakino/Europa Press y @alejandro.lox/TikTok)
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En un aeropuerto, el significado de buena parte de lo que ocurre antes de un despegue pasa desapercibido para los pasajeros. Mientras esperan en la puerta de embarque, ven cómo la tripulación se prepara, se cierran las puertas y el personal de tierra completa las últimas tareas.

Sin embargo, detrás de estos procedimientos, que muchas veces ocurren fuera de la vista de los viajeros, existen una serie de protocolos que deben cumplirse antes de que un avión pueda abandonar la pista.

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Algunas de estas medidas pueden resultar difíciles de entender para quienes viajan. Una de esas situaciones que puede generar confusión se produce cuando un pasajero que había facturado una maleta finalmente no se presenta para embarcar en el avión.

En ese caso, el equipaje no puede permanecer en la bodega si su dueño finalmente no viaja en la misma aeronave. Esto obliga a poner en marcha un procedimiento adicional, incluso cuando el resto de pasajeros ya se encuentra sentado y el vuelo parecía preparado para salir.

Imagen de archivo de varios aviones en un aeropuerto. (Magnific)
Imagen de archivo de varios aviones en un aeropuerto. (Magnific)

El piloto de avión Alejandro Lox (@alejandro.lox) explica que se trata de una cuestión directamente relacionada con la seguridad. La regla es clara: “Si un pasajero no vuela, su equipaje tampoco”. Aunque para un viajero pueda parecer una medida excesiva, especialmente cuando el avión ya está preparado para despegar, el procedimiento obliga a localizar esa maleta y retirarla antes de que el vuelo pueda continuar.

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“No es porque la aerolínea quiera complicarlo”

El motivo de este protocolo, que normalmente retrasa algunos minutos la salida del avión, tiene que ver con la forma en la que se controla el equipaje facturado. “Cuando facturas una maleta, esa maleta queda asociada a tu billete”, señala Lox. El equipaje no se considera una carga independiente del pasajero, sino que queda vinculado a la persona que va a viajar en ese vuelo.

Por eso, si finalmente el pasajero no llega a embarcar, el personal del aeropuerto debe comprobar dónde se encuentra su equipaje y retirarlo. “Si finalmente no embarcas, hay que localizar tu equipaje y sacarlo de la bodega antes de despegar”, explica el piloto.

La causa está directamente relacionada con la seguridad, por si dentro de esa maleta hay algún objeto peligroso que pueda poner en riesgo a la tripulación o al resto de pasajeros. Aunque en la mayoría de los casos simplemente el propietario no ha conseguido embarcar y es necesario resolver la situación de su equipaje antes de que el avión salga del aeropuerto.

El aeropuerto de Barcelona cambiará los controles en 2024: se acabó el sacar líquidos y portátiles de la maleta para subir al avión.

Desde el punto de vista del pasajero, esos minutos adicionales pueden resultar frustrantes, especialmente cuando no se conoce la razón que los provoca. Sin embargo, forman parte de los controles que deben completarse antes del despegue.

El piloto subraya que no se trata de una decisión destinada a complicar innecesariamente el viaje. “No es porque la aerolínea quiera complicarlo”, señala, pues, debido a que los pasajeros suelen desconocer este procedimiento, ven la espera como inútil o motivo de preocupación, por si algo no funciona correctamente en el avión.

“Cada maleta tiene que estar controlada y vinculada a un pasajero”, explica el piloto. “En aviación, muchas decisiones que desde fuera parecen exageradas, en realidad existen para mantener la seguridad del vuelo”.

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