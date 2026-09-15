Altos cargos del Hospital Ramón y Cajal rebajaron la gravedad de pacientes para mejorar sus listas de espera: “Ocultan datos negativos a la Consejería”

Sala de quirófano (AdobeStock)

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Dos responsables del Hospital Universitario Ramón y Cajal modificaron la gravedad de los pacientes en lista de espera quirúrgica para no sobrepasar los plazos máximos marcados para operarles. Según ha contado en exclusiva el diario El País, estos altos mandos ordenaron cambiar en el sistema informático la prioridad de varios pacientes que aguardaban una intervención en el centro, sin consultar con los especialistas que los habían atendido.

La intención del centro, según el mencionado medio, era cumplir los objetivos de productividad que se exigen desde la Consejería de Sanidad madrileña: los pacientes graves y prioritarios deben pasar por quirófano en los primeros 90 días tras la visita con el especialista, mientras que aquellos con prioridad normal tienen 180 días de margen.

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Entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025, 57 pacientes de la lista de espera de Traumatología del Ramón y Cajal pasaron de prioridad preferente a prioridad ordinaria. El cambio se hizo sin consultar con los médicos especialistas que trataban a estos pacientes, señalando por escrito que la rectificación se había realizado por indicación o por orden de la dirección médica de Traumatología. Los informes consultados por El País apuntan al doctor Basilio José de la Torre Escuredo, jefe de servicio; y al director médico del hospital, Rafael Martínez Fernández, como responsables.

Preguntados por esta información, la Comunidad de Madrid ha asegurado que las listas de espera de la región se establecen en base a “criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados en la atención de los pacientes, refrendado además, por el comité semanal de quirófanos”. Desde el Ramón y Cajal, por su parte, ha negado haber cometido alguna irregularidad y han recalcado su “compromiso” con la “correcta gestión de las listas de espera, la adecuada atención a los pacientes y el cumplimiento de la normativa vigente”.

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“Es algo que hacen prácticamente la totalidad de los centros”, según Amyts

Fachada del Hospital Ramón y Cajal. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Para el sindicato médico madrileño Amyts la noticia no parece “nada sorprendente”. ”Sabemos que es algo que hacen prácticamente la totalidad de los centros para ocultar datos negativos a la Consejería", afirma su secretaria general, la doctora Ángela Hernández.

La portavoz sindical teme que no es un asunto exclusivo de Madrid, sino que sea algo que “hacen muchas consejerías para ocultar datos al Ministerio” y que “afecta a todo el Sistema Nacional de Salud”. El sindicato pide una reflexión sobre los indicadores que se utilizan para gestionar la sanidad pública española. “Nos parece muy mal que se manipulen o se maquillen las listas de espera, porque lo que hay detrás de una lista de espera es un paciente sufriendo”, concluyen.

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Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que manipular las listas de espera “ni es nuevo ni está penalizado”. Su equipo presentó a las comunidades autónomas en julio nuevos criterios de transparencia y trazabilidad de las listas de espera, que las consejerías rechazaron. García ha pedido a las autonomías que los aprueben en el próximo Interterritorial para evitar este tipo de problemas. “Con la salud de los pacientes no se juega”, ha recalcado.