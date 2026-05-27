La Guía Michelin elige Huesca, la provincia con más estrellas por habitante de España, para su próxima gala en noviembre de 2026

Fotografía de familia de los galardonados con tres estrellas Michelín durante la gala de entrega de las Estrellas Michelín 2026, este martes en Málaga. (EFE/Jorge Zapata)

De Málaga a Huesca. La ciudad aragonesa se convertirá en el epicentro de la gastronomía española el próximo 24 de noviembre de 2026 al acoger la esperada Gala de la Guía Michelin España 2027, una de las citas más importantes del calendario culinario nacional. Allí, más concretamente en el Palacio de Congresos, chefs referentes en el país se reunirán para desvelar la nueva selección de restaurantes distinguidos con las codiciadas estrellas Michelin. Una categoría en la que Huesca es punta de lanza.

La decisión supone un empujón para un movimiento gastronómico en pleno auge, con grandes chefs jóvenes que están posicionando la cocina altoaragonesa entre las más importantes de todo el país. Ya en los últimos años, Huesca se había situado en el centro del mapa gastronómico al lograr posicionarse como la provincia con el mayor número de estrellas Michelin por habitante de toda España.

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Huesca, llena de estrellas

Las estrellas Michelin obtenidas por Ansils, Casa Arcas y La Era de los Nogales en la guía publicada en 2025 fueron las que coronaron al Pirineo oscense, reafirmando que su cocina se encuentra en su mejor momento gastronómico. En Huesca, el camino lo abrió Carmelo Bosque con Lillas Pastia, el restaurante con la estrella más veterana de Aragón, que la obtuvo en 1998. Este mismo cocinero será, de hecho, quien este año se encargue de cocinar para los invitados a la gran cita culinaria nacional.

Iris y Bruno Jordán, del restaurante Ansils (Facebook)

A él se sumó en 2015 Tatau, la propuesta de Tonino Valiente y Arancha Saínz; y en 2020 el restaurante Callizo, en Aínsa, donde Ramón Aso y Josetxo Souto combinan paisaje y técnica en una cocina de territorio. No fue hasta 2023 que un nuevo proyecto, Canfranc Express, un restaurante insólito ubicado en un vagón de tren histórico, se sumaba a esta categoría. La última incorporación ocurría hace solo unos meses, cuando el restaurante Casa Rubén se sumaba al carro de las estrellas. Suman todos ellos ocho ‘astros’, para un total de 230.087 habitantes, dos de ellos en la ciudad y otros seis dispersados en pequeñas poblaciones de la provincia

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Interior del restaurante Casa Rubén, en Hospital de Tella, Huesca (Web del restaurante)

“Nuestra provincia es un ejemplo de gastronomía y es una responsabilidad acoger esta cita”, ha apuntado Carmelo Bosque, referente en la alta cocina oscense, durante el anuncio oficial de la futura gala. "Este reconocimiento no es solo para las estrellas, también para todo el sector y para los agricultores y ganaderos. Huesca es hostelera. Lo que durante todo el año se ha trabajado con pasión, ahora se proyecta al mundo gracias a esta gala".

La presencia de Huesca y sus restaurantes en la Guía Michelin es notoria, y demuestra la enorme calidad gastronómica de una zona de paisajes variados y sabores tradicionales. En total, otros 3 restaurantes aparecen en la lista de recomendados: Las Torres, en la ciudad de Huesca; Vidocq, en Sallent de Gállego; y Cambium Pirineosm, en el mismo pueblo.

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A ello se suman los seleccionados con el sello Bib Gourmand, premiados por su excelente relación calidad-precio. Son el restaurante La Oveja Negra, de Barbastro; el restaurante El Origen, en Huesca; el Cuchara de Ruba, en el pueblo de Biescas; el restaurante Lavedán, en Tramacastilla de Tena; el restaurante Carmen, en Binéfar; Canteré, en la aldea de Hecho; y Casa Chongastán, en Chía.